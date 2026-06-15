Russell Crowe revela por qué se negó a una escena de sexo con Connie Nielsen en ‘Gladiador’: “Había mucha presión”

Russell Crowe detalla su postura sobre una escena eliminada de Gladiador. (Captura de video)

Russell Crowe explicó que se opuso a la inclusión de una escena de sexo en la película Gladiator (2000), durante la producción del filme dirigido por Ridley Scott.

Durante su su participación en el Festival de Cine de Taormina, en Italia, el actor recordó que, en el proceso de producción, hubo discusiones sobre la posibilidad de incluir escenas de carácter sexual entre su personaje y otros personajes femeninos, entre ellos el interpretado por Connie Nielsen.

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“Cuando estábamos filmando esa película, había mucha presión. El estudio y los productores pensaban que debería haber sexo entre Maximus y los personajes femeninos. Yo me resistí”, señaló.

El artista, de 62 años, explicó que su postura estaba relacionada con la construcción narrativa del personaje y el desarrollo de su arco dramático dentro de la historia.

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Russell Crowe aseguró que su personaje en "Gladiador" no debía tener escenas sexuales. (Captura de video)

“Esta es la historia de un hombre que busca vengar la muerte de su esposa y su hijo. No puede haber un momento en ese viaje en el que se detenga a tener sexo con alguien. No tiene sentido porque eso rompe el recorrido del personaje”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto por Russell Crowe, su oposición se mantuvo durante el rodaje, lo que llevó a un debate interno entre el equipo creativo y los responsables de la producción.

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El actor señaló que insistió en su postura durante el proceso. “Me mantuve firme en mi decisión”, indicó.

Finalmente, el actor explicó que el director Ridley Scott coincidió con su argumento tras las discusiones sobre la dirección del personaje.

“Por suerte para mí, Ridley —aunque le habría gustado una escena de sexo entre Connie Nielsen y yo— estuvo de acuerdo conmigo en aquel momento en que ese no era el núcleo emocional de la película”, agregó.

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Russell Crowe aseguró que Ridley Scott apoyó su postura de eliminar la escena íntima con Connie Nielsen. (Captura de video)

Gladiador narra la historia de Maximus, un general romano que es víctima de una conspiración liderada por el emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix.

Tras la traición, el personaje es vendido como esclavo y termina convirtiéndose en gladiador, con el objetivo de enfrentarse a quienes destruyeron su vida.

En declaraciones previas, Crowe también ha comentado aspectos relacionados con la continuación de la saga. En una entrevista en el pódcast Kyle Meredith With… en 2024, el actor expresó cierta incomodidad respecto a la producción de Gladiador II, estrenada en 2024 con Paul Mescal en el papel principal.

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“Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra, porque, por supuesto, yo estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace”, señaló en aquella ocasión.

Connie Nielsen admitió que se sintió incómodo al saber del desarrollo de Gladiador II. (Paramount Pictures)

El actor añadió que había escuchado comentarios sobre la secuela que no coincidían con su interpretación del personaje original, aunque aclaró que no forma parte del proceso creativo de la nueva producción.

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“Hay algunas cosas que he escuchado y pienso: ‘No, no, no. Eso no está en el viaje moral de ese personaje’. Pero no puedo decir nada. No me corresponde. Estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta”, expresó.

El filme original sigue siendo considerado una de las producciones más destacadas del cine histórico contemporáneo, logrando recaudar 460 millones de dólares en la taquilla mundial.

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