Sabrina Carpenter y Chappell Roan: del coquette nostálgico al maximalismo teatral en Lollapalooza 2026

Sabrina Carpenter y Chappell Roan y dos propuestas estéticas que se veran en Lollapalooza 2026

En la industria pop la imagen define tanto como el sonido. Sabrina Carpenter y Chappell Roan son dos narradoras visuales, además de grandes artistas. Carpenter, con su universo de encajes, lazos y tonos empolvados, rescata la nostalgia delicada de la feminidad vintage; Roan, convierte cada aparición en un espectáculo de teatralidad, entre trajes imposibles, colores eléctricos y guiños a la fantasía gótica y el glam. Ambas son parte del line up de Lollapalooza 2026

Sabrina Carpenter consolida el estilo coquette como nueva referencia global de la feminidad pop

El reciente posicionamiento de Carpenter como referente del estilo coquette surge de una evolución deliberada de su estética, que fusiona guiños al romanticismo y la moda vintage con una reinterpretación contemporánea de la feminidad.

Carpenter en la tapa de Vogue

Elementos de encaje, lazos en tonos pastel, corsetería, polleras con vuelo y accesorios como perlas y diademas, en una paleta que abarca blancos, rosas pálidos, celestes y crudos, conforman la base visual de este movimiento.

La artista trasladó ese imaginario a sus videoclips, presentaciones y perfiles en Instagram y TikTok, donde publicaciones con interiores pastel, flores secas, espejos ornamentados y detalles antiguos se viralizan.

Sabrina Carpenter consolida el estilo coquette en la industria pop, fusionando encajes, lazos pastel y accesorios vintage que resignifican la feminidad desde una perspectiva contemporánea y lúdica REUTERS/Cheney Orr

Estas imágenes son amplificadas por seguidoras y creadoras de contenido que replican el hashtag #coquette, dando forma a una comunidad digital en la que la estética refuerza la identidad y la moda se convierte en un canal de comunicación visual. La narrativa visual así creada resignifica la inocencia y los códigos románticos en términos del siglo XXI, fomentando una identificación colectiva en la audiencia.

En el último año, Carpenter profundizó esta propuesta en eventos y alfombras rojas, transformando sus outfits en ejercicios de experimentación visual. Vestidos de tul, encaje visible, lazos en hombros y accesorios para el cabello renovaron su imagen, desplazando la paleta juvenil hacia matices de rosa, lila y blanco marfil. En presentaciones y giras, conjuntos de corsés, minifaldas de satén y medias de fantasía conviven con la actitud lúdica que caracteriza a la artista.

La versatilidad del estilo coquette en Carpenter se expresa en la alternancia entre galas, donde prioriza lo clásico y refinado, y escenarios musicales donde prevalecen la ironía y la autoafirmación.

Sabrina Carpenter poses as she arrives for the BRIT Awards at the O2 Arena in London, Britain, March 1, 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Según declaró en entrevista con la edición italiana de la revista Vogue Italia: “La feminidad no es un disfraz ni una jaula. Es un espacio de invención, ironía, ternura, un lenguaje que puede usar de la manera que le resulte auténtica”. Esta visión la aleja de los estereotipos tradicionales e impulsa nuevas representaciones femeninas en la industria pop.

Para la cantante, la moda es una herramienta que narra sus estados de ánimo y su vínculo con la infancia. “Me encantan los baby dolls, o en general, cualquier cosa que me haga sentir cómoda”, agregó. Su autenticidad y el humor heredado de su familia constituyen los pilares con los que afronta la presión de la industria. “Gran parte del mérito es de mis amigos y mi equipo. Son quienes controlan mi mente alocada. Es la única manera de mantenerme honesta en un mundo donde es tan fácil no serlo”, reflexionó.

El universo visual de Carpenter, con vestidos de tul, corsés y diademas de perlas en tonos rosas, lilas y marfil, se viraliza en videoclips y redes sociales, donde el hashtag #coquette reúne a una comunidad global REUTERS/Daniel Cole

El impacto de Carpenter se refleja en su conexión con el público, un aspecto que destaca especialmente: “Lo más importante en los últimos 10 años de mi vida fueron las personas que me trajeron hasta donde estoy ahora, los fans que me apoyaron en cada momento”, afirmó.

Esta relación se fortalece mediante medios alternativos, como los correos personalizados tras el lanzamiento de su álbum Emails I Can’t Send, que refuerzan la comunicación íntima y directa.

Chappell Roan impone el maximalismo dramático y la teatralidad en la moda pop

Chappell Roan redefine la moda del pop con maximalismo dramático y teatralidad, alternando trajes imposibles, brillo y referencias a cuentos góticos, glam y fantasía marina en cada aparición pública REUTERS/Mario Anzuoni

La irrupción de Chappell Roan ha modificado los códigos de la moda asociada a la música pop. En solo dos años, cada alfombra roja y actuación se transformaron en escenarios de reinvención visual y conceptual, impulsando el llamado maximalismo dramático. La propuesta de Roan expande los límites de lo performativo y lo imaginativo, según reconstruye el medio periodístico Infobae.

Las selecciones de vestuario de Roan en eventos clave funcionan como declaraciones de identidad. En la Met Gala 2025 —evento anual en Nueva York que reúne a personalidades de la moda y el espectáculo— debutó con un traje de dos piezas en rosa fucsia diseñado por el diseñador Paul Tazewell, confeccionado con materiales vintage, apliques brillantes y lentejuelas recicladas. Su maquillaje, con sombra plateada y glitter en cejas, pintura facial gráfica y cabello voluminoso teñido de rojo anaranjado, consolidó una estética teatral inspirada en el glam y el disco.

En los Premios Grammy 2025 —la principal premiación de la industria musical en Estados Unidos—, donde fue distinguida como Mejor Artista Nuevo, Roan lució un vestido voluminoso y strapless de Jean Paul Gaultier adornado con pinceladas doradas y ocres que evocaban la pintura impresionista. Un velo de tul menta y un tocado de plumas sobre el cabello rojo completaron el conjunto con una atmósfera de fantasía artística y referencia barroca.

Chappell Roan posa en la alfombra roja durante la 68.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., el 1 de febrero de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Roan se caracteriza por incorporar referencias a cuentos, óperas y cultura pop, recurriendo a corsets estructurados con encaje, drapeados y tocados florales. Sus atuendos, inspirados en narrativas de cuento gótico o fantasía marina, mezclan corsets metalizados, faldas texturizadas que recuerdan algas y tesoros sumergidos, y accesorios como tridentes dorados y coronas de coral. Todos estos elementos aparecen en sus presentaciones a nivel mundial.

Su homenaje a Cyndi Lauper en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 fue uno de los momentos más comentados del evento. Roan sobresalió con una pollera de diarios confeccionada por el diseñador Efrain Nava y un tocado brillante de Manny Robertson, integrado con referencias directas al video True Colors de Lauper. En su discurso resaltó: “Ese coraje es el que no solo crea arte extraordinario, sino que otorga a quienes lo experimentan el permiso para ser ellos mismos”.

“Ese coraje es el que no solo crea arte extraordinario, sino que otorga a quienes lo experimentan el permiso para ser ellos mismos”, afirmó Roan en su homenaje a Cyndi Lauper, celebrando la autoexpresión y la libertad identitaria en el escenario pop REUTERS/Mario Anzuoni

La flexibilidad de Roan para alternar entre el lujo inspirado en el siglo XX —con caftanes de seda estampada, detalles dorados y tocados de plumas— y apuestas conceptuales en las que el vestuario incluye corpiños que simulan rostros tridimensionales o trajes con referencias de arlequín, la exime de cualquier categoría definitiva. Cada conjunto no es únicamente un atuendo, sino una pequeña performance en sí mismo.

Para su audiencia, la propuesta maximalista de Chappell Roan representa nuevas posibilidades de identidad en la estética musical contemporánea.