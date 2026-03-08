Entretenimiento

Brasileño, francés o alemán: quiénes son los cuatro actores que podrían convertirse en el próximo villano de James Bond

La nueva etapa de la saga apunta a un enfrentamiento renovado y buscará incorporar figuras con carisma y versatilidad para personificar al antagonista del famoso 007. Qué intérpretes podrían asumir ese desafío, según GQ

En "Sin tiempo para morir", la última película estrenada de James Bond, el villano fue encarnado por Rami Malek

La incertidumbre sobre el futuro de James Bond vuelve a centrar la atención en la franquicia, incluso con el debate sobre quién será el próximo 007 aún sin resolverse. En este escenario, GQ plantea un giro en la conversación: el verdadero secreto de una gran película de Bond suele residir en un villano inolvidable. El medio subraya que la elección de este antagonista será clave en la próxima etapa, marcada por el posible desembarco del director Denis Villeneuve.

Cuatro actores internacionales aparecen como los candidatos ideales propuestos por GQ para interpretar al próximo gran villano de James Bond: Wagner Moura, Jean Dujardin, Christian Friedel y Swann Arlaud. Cada uno destaca por carreras en auge y por su capacidad para conjugar carisma y amenaza, dos componentes esenciales en el legado de los mejores antagonistas de la saga.

El futuro de James Bond
El futuro de James Bond permanece incierto tras la salida de Daniel Craig y el debate sobre el próximo protagonista sigue sin resolverse (Prime Video)

La reciente salida de Daniel Craig del papel de James Bond ha dejado a la saga en plena especulación sobre su futuro. Sin anuncio oficial sobre el nuevo actor ni guion terminado, el foco recae en el perfil del próximo villano.

Según GQ, las decisiones recientes de la franquicia se inclinaron por figuras como Javier Bardem y Rami Malek, ambos ganadores de un Oscar.

Sin embargo, el medio apunta que la verdadera eficacia dramática surge cuando el antagonista equilibra intimidación y magnetismo, como ocurrió con Christoph Waltz en el papel de Blofeld, sin caer en demasiada previsibilidad.

Wagner Moura: un antagonista carismático para Bond

Wagner Moura encabeza la lista
Wagner Moura encabeza la lista de GQ como favorito por su papel en "The Secret Agent", impulsando su carrera internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

GQ abre su lista destacando a Wagner Moura, actualmente considerado favorito para premios por su actuación en The Secret Agent. El actor brasileño ha sumado éxitos recientes tanto en series como Narcos como en películas internacionales, incluido el estreno de Civil War en 2024.

La publicación menciona que Moura posee el equilibrio justo entre encanto y peligro, cualidades que podrían convertirlo en un villano icónico.

Visualizarlo como el adversario de Bond —tal vez con una cicatriz o un implante tecnológico— responde a la tradición de antagonistas sofisticados e imprevisibles que han dado forma a la franquicia.

Jean Dujardin: del galán al rival de 007

Jean Dujardin, ganador del Oscar
Jean Dujardin, ganador del Oscar en 2012, redefine su carrera alejándose del cine de autor europeo hacia papeles en Hollywood (REUTERS/Benoit Tessier)

El francés Jean Dujardin, ganador del Oscar en 2012 por The Artist, ha reorientado su trayectoria desde el cine de autor europeo hasta papeles secundarios en producciones de Hollywood, como El lobo de Wall Street. Esta evolución le ha permitido proyectar mayor profundidad y carácter ante la cámara.

GQ subraya que Dujardin ahora exhibe una presencia madura y rica en matices, lo que lo posiciona como un candidato ideal para oponerse a Bond. Según la revista, canalizar toda esa expresividad hacia un personaje amenazante haría que el actor reinterpretara el arquetipo del antagonista con un sello propio.

Christian Friedel: una amenaza polifacética

Christian Friedel figura entre los
Christian Friedel figura entre los seleccionados para interpretar al villano en la próxima película de James Bond, según destaca GQ (REUTERS/Mike Blake)

Entre los seleccionados, el alemán Christian Friedel destaca por su versatilidad. Su interpretación de Rudolf Höss en The Zone of Interest mostró una faceta oscura, pero GQ remarca que Friedel también ha demostrado talento para papeles cómicos y memorables, como en la serie The White Lotus.

El medio considera que un buen villano de Bond necesita tanto intimidar como sorprender, y Friedel ha probado su capacidad para aportar dinamismo y carisma. Esa dualidad entre amenaza y excentricidad lo convierte en una opción capaz de revitalizar el papel de antagonista en la saga.

Swann Arlaud: de la empatía al desafío

Swann Arlaud aporta prestigio internacional
Swann Arlaud aporta prestigio internacional y un perfil discreto como posible nueva alternativa para la franquicia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El francés Swann Arlaud encarna la alternativa sorprendente. Tras su actuación en Anatomía de una caída, premiada con la Palma de Oro en 2023, Arlaud es valorado por su combinación de perfil bajo y prestigio internacional.

GQ resalta que, aunque Arlaud transmite calidez y empatía en sus papeles recientes, su físico y presencia sugieren que podría sorprender como un antagonista inesperado.

Su relativa distancia mediática aporta novedad, lo que lo convierte en una de las apuestas más originales, capaz de aportar un misterio inédito a la franquicia.

La importancia del villano en la reinvención de James Bond

Denis Villeneuve asume el desafío
Denis Villeneuve asume el desafío de desarrollar un duelo convincente que equilibre espectáculo y profundidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

La visión de GQ coincide en que el futuro de la franquicia se jugará en la capacidad de su próximo villano para aportar carisma, ambigüedad y magnetismo. El desafío para Denis Villeneuve será construir un duelo a la altura de un público global que espera tanto espectáculo como profundidad.

Los candidatos señalados por la revista reúnen prestigio y el atractivo de ser rostros no excesivamente conocidos, pero con un talento probado. Su elección supondría una oportunidad para renovar la saga y devolver al personaje del villano su papel central.

Todo queda dispuesto para que, en la próxima entrega, quien interprete al villano enfrente a Bond convencido de que está a punto de transformar la historia de esta franquicia legendaria.

