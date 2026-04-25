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“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

El actor comparte pantalla con Park Eun-bin, estrella de “Woo, una abogada extraordinaria”, en una historia de superhéroes caóticos

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En esta comedia de acción ambientada en la previa a un cambio de siglo, un disparatado grupo recibe superpoderes y lucha contra el mal, mientras el pánico se extiende (Créditos: Netflix)

Netflix presentó el primer adelanto de The Wonderfools, su próximo k-drama de acción y comedia que llegará a la plataforma el 15 de mayo de 2026. La producción sitúa su historia en 1999, en plena ola de temor por el efecto Y2K, y propone un giro al género de superhéroes.

Según detalló la plataforma en Tudum, la serie sigue a un conjunto de vecinos de la ciudad ficticia de Haeseong que, tras un incidente inesperado, desarrollan capacidades extraordinarias. Ninguno de ellos tiene la preparación o el dominio necesarios para convertirse en un héroe sobrenatural.

A partir de ese momento, deberán enfrentar amenazas que ponen en riesgo la paz del lugar, mientras intentan entender sus propias limitaciones.

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo
La serie apuesta por personajes torpes y desorientados que deben asumir un rol heroico sin preparación previa.(Créditos: Netflix)

El teaser que se publicó en redes sociales deja claro el tono de la historia y sus hilarantes enredos. Las primeras escenas muestran a los protagonistas en una situación cotidiana: pelan cebollas al borde de una carretera y conversan sin sospechar lo que está por ocurrir.

Al mismo tiempo, el adelanto presenta un montaje de las situaciones en las que descubren sus poderes. Eun Chae-ni, interpretada por Park Eun-bin, puede teletransportarse, aunque sin control preciso. Desaparece y reaparece de forma abrupta en distintos lugares. Por otro lado, Lee Woon-jung, el personaje de Cha Eun-woo, utiliza telequinesis, con la que detiene objetos en el aire, incluidos vehículos y proyectiles.

Otros miembros del grupo también enfrentan dificultades con sus habilidades. Son Kyung-hoon (Choi Dae-hoon) queda adherido a superficies como si su cuerpo fuera pegamento, lo que genera situaciones cómicas. Kang Robin (Im Seong-jae), en tanto, posee una fuerza destructiva que provoca daños sin intención, como cuando rompe una pared al lanzar una lata de gaseosa.

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo
El primer avance combina comedia y acción con situaciones absurdas derivadas del mal uso de los poderes.(Créditos: Netflix)

Un elenco encabezado por figuras reconocidas

La dirección está a cargo de Yoo In-sik, quien trabajó junto a Park Eun-bin en Woo, una abogada extraordinaria. Este nuevo proyecto los reúne en un registro distinto, con una protagonista que se aleja del perfil que la actriz interpretó en ese drama.

Park es una destacada intérprete que comenzó su carrera como actriz infantil. A lo largo de su trayectoria, exploró varios géneros dramáticos y su versatilidad quedó comprobada en series como El afecto del rey y Traición o redención. En su portafolio destaca el rol de la abogada Woo, por el cual recibió el Gran Premio en los Baeksang Arts Awards y fue elegida Actriz de Televisión del Año por Gallup Korea.

Durante el evento “Next on Netflix 2026 Korea”, realizado en Seúl, Park Eun-bin contó que el rodaje de The Wonderfools demandó mucho esfuerzo físico. “Fue duro en ese aspecto porque teníamos que dar vida a los superpoderes, pero mentalmente lo pasé muy bien. Lo abordé con el deseo de mostrar una versión más evolucionada de mí misma”, declaró.

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo
Park Eun-bin asume un papel más caótico y cómico, muy distinto al que la llevó al reconocimiento internacional.(Créditos: Netflix)

Por otro lado, Cha Eun-woo, cuyo nombre real es Lee Dong-min, da vida a Lee Woon-jung, un funcionario civil que investiga una serie de desapariciones con una mirada crítica.

El actor también es integrante del grupo de k-pop ASTRO y ha participado en producciones como True Beauty, Rookie Historian Goo Hae-ryung y Wonderful World. Actualmente cumple con su servicio militar obligatorio, iniciado en julio de 2025, con fecha de finalización en enero de 2027.

El elenco incluye además a Choi Dae-hoon, Im Seong-jae, Kim Hae-sook y Son Hyun-joo, quienes interpretan a los otros integrantes de este grupo de inadaptados.

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo
Los protagonistas deberán enfrentar amenazas que ponen en riesgo la paz de su ciudad, pese a sus limitaciones. (Créditos: Netflix)

The Wonderfools estrenará todos sus episodios el 15 de mayo. Estará disponible para todos los suscriptores de Netflix.

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