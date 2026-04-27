El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

Margot Robbie relató que vivió dos años junto a una figura de cartón tamaño real de John Cena durante su juventud (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz australiana, Margot Robbie reveló en una entrevista televisiva que, a comienzos de sus 20 años, convivió durante dos años con una figura de cartón a tamaño real de John Cena, debido a la afición de su entonces pareja. La confesión surgió durante una aparición promocional de El Escuadrón Suicida en el programa Jimmy Kimmel Live, conducido por Anthony Anderson en julio de 2021, según informó Fotogramas.

Este relato ofreció una perspectiva personal de la actriz y se relacionó directamente con el contexto de la campaña mediática de la película.

La figura de cartón de John Cena pertenecía a la pareja de Margot Robbie cuando ella tenía poco más de 20 años (Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports/File Photo)

Trayectoria de Margot Robbie en el universo de DC

Desde su llegada al universo cinematográfico de DC Comics, Margot Robbie consolidó su reconocimiento al interpretar a Harley Quinn. Su debut en este papel fue en Escuadrón suicida (2016), donde compartió escenas con Will Smith, Viola Davis y Jared Leto. Esta primera entrega destacó por el fuerte apoyo promocional previo a su estreno; sin embargo, recibió críticas negativas tras su lanzamiento, detalló Fotogramas.

Robbie repitió el papel de Harley Quinn en Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) en 2020. Esta continuidad la posicionó como uno de los rostros más identificables del universo DC en el cine. Según Fotogramas, su participación resultó clave para enlazar diferentes etapas dentro de la saga.

De “Escuadrón suicida” a “El Escuadrón Suicida”: películas y reparto

El estreno de Escuadrón suicida en 2016 representó el tercer título del universo cinematográfico de DC tras El hombre de acero (2013) y Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia (2016). El casting incluía a figuras destacadas como Jared Leto, quien llamó la atención por su singular método de interpretación para encarnar al Joker. Durante el rodaje, Leto realizó bromas a sus compañeros, como enviar cartas con balas o ratas muertas, lo que generó cobertura mediática y controversia.

El estreno de "Escuadrón suicida" en 2016 marcó el tercer lanzamiento dentro del universo cinematográfico de DC (Warner Bros.)

A pesar del impacto inicial, la versión de Leto fue recortada en el montaje final, lo que suscitó debate en torno a la película. El filme, tras grandes expectativas, terminó como un fracaso ante la crítica.

Con El Escuadrón Suicida (2021), dirigido por James Gunn, los responsables de DC apostaron por renovar el tono de la franquicia. Esta producción incorporó a nuevos personajes como el Bloodsport de Idris Elba y el Pacificador de John Cena, mientras se mantenían rostros conocidos como Harley Quinn, Rick Flag y Amanda Waller. Aunque recibió mejores críticas, la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la recaudación.

La sorprendente anécdota de Margot Robbie y John Cena

Durante la promoción de El Escuadrón Suicida en julio de 2021, Margot Robbie relató en Jimmy Kimmel Live que, al inicio de sus 20 años, su pareja era tan admiradora de John Cena que incluso se disfrazó de él para su vigésimo primer cumpleaños. La afición fue tal que en su cuarto permaneció una figura de cartón del actor durante dos años, compartiendo habitación con la actriz. Esta confesión, recogida por Fotogramas, generó risas en el plató y rápidamente se viralizó en medios especializados y redes sociales.

Margot Robbie reveló en televisión la admiración de su expareja por John Cena durante la promoción de "El Escuadrón Suicida" (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La reacción de John Cena, quien también formaba parte del reparto de la película y estuvo presente durante la entrevista, sumó un tono humorístico y reforzó la sintonía entre el elenco. Fotogramas subrayó el efecto inmediato que la anécdota tuvo en la audiencia y en la promoción del filme.

Repercusiones y legado de la saga en la cultura pop

Este episodio personal se unió a otros momentos singulares que han caracterizado la promoción de las películas del universo cinematográfico de DC. El paso de una entrega a otra, junto con los cambios de reparto y la adaptación de estilos, mantiene el interés entre los aficionados del género, según Fotogramas. La pandemia limitó la asistencia a los cines, pero la popularidad de Harley Quinn y la notoriedad de sus protagonistas continuaron atrayendo atención.

Harley Quinn se consolida como uno de los personajes más populares del cine de superhéroes y sigue generando atención (Warner Bros./DC Comics)

Las historias personales de actores como Margot Robbie y John Cena han contribuido a la percepción de los personajes y la franquicia. Con el tiempo, Robbie ha encarnado una nueva generación de heroínas en la cultura pop, mientras Cena ha ampliado su presencia más allá del ámbito deportivo.

Vivencias inesperadas, como la convivencia de Margot Robbie con la silueta de John Cena, ilustran cómo la vida real de las estrellas puede conectar directamente con los seguidores del cine de superhéroes y sumar a la relevancia de la franquicia.