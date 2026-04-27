Una histórica empresa de muebles prepara el pedido a convocatoria de acreedores, en medio de la crisis del sector

Fundada en los años 50, Reno mantiene más de seis décadas de trayectoria en el diseño y fabricación de muebles a medida

En un contexto de caída del consumo y cierre de numerosas industrias, la firma de amoblamientos Reno prepara su convocatoria de acreedores. Se trata de una importante empresa en el sector de cocinas, con base en Santa Fe.

Fundada en los años 50, su negocio se centra en el diseño y fabricación de muebles a medida. La compañía, con origen en un taller artesanal, consolidó su nombre en el sector de amoblamientos de cocina, placares y vestidores con una propuesta que se diferencia de las grandes cadenas por su enfoque personalizado.

Reconocida en el mercado de interiorismo y construcción, se orienta a proyectos que requieren soluciones específicas y atención individual. Apunta a un segmento de consumidores de nivel medio y alto, y llegó a exportar a países de la región.

Fuentes del sector comentan que al desmanejo financiero de la empresa, atravesada por el recambio generacional de la dirección, se suma la fuerte caída de ventas. La posibilidad de pedido formal de convocatoria sorprendió, dado el calibre de la firma.

La compañía, con origen en un taller artesanal, consolidó su nombre en el sector de amoblamientos de cocina, placares y vestidores

Otra fuente señaló que tenía un marcado atraso en obras y que en Mendoza puntualmente tuvieron problemas importantes: la empresa habría dejado compromisos incumplidos, con numerosos clientes afectados.

En algunos casos, afirman, se trataba de operaciones en las que se solicitaba el pago del 100% por adelantado —generalmente a cambio de un precio más bajo— y luego no se cumplía con la entrega de las cocinas.

En términos generales, “se va cerrando el camino”, aseguran en el rubro en relación al proceso de reconversión. Aunque muchas fábricas comenzaron abocándose a los muebles a medida, la retracción de la demanda masiva es tal que aparecen cada vez más competidores en los nichos.

“El punto también es cómo se reconvierten las empresas y con qué respaldo financiero cuentan para hacerlo. Las máquinas disponibles están diseñadas para producir determinados productos y no necesariamente pueden adaptarse a otros, lo cual vuelve este proceso especialmente delicado”, indicaron las fuentes.

Fuentes advierten que Reno presenta desmanejos financieros

“Este es un tema que seguramente se irá definiendo con el tiempo. Por ahora, es evidente que el sector importador —que maneja estas variables con bastante flexibilidad— aún no está operando a plena capacidad, principalmente porque la demanda del mercado sigue siendo limitada", agregaron.

De todos modos, la competencia con Brasil continúa intensificándose y ejerce una creciente presión sobre la industria local, especialmente en el segmento de muebles que pueden transportarse en cajas, como bibliotecas e incluso sillones.

Según indican, el panorama empeora porque el país vecino está financiando exportaciones. “Va a tomar mucho mercado cuando se despierte”, sostienen.

Por otra parte, explican que aquellas empresas dedicadas a la foresto industria son las más afectadas, principalmente por el fin de la obra pública.

Las empresas dedicadas a la foresto industria son las más afectadas, principalmente por el fin de la obra pública (Revista Chacra)

Así, más allá de las particularidades, Reno no es un caso aislado e ilustra la crisis que enfrenta toda esta actividad.

En ese sentido, según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad del sector Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles se contrajo un 8,3% en marzo respecto al año anterior.

“El presupuesto de los hogares priorizó los gastos escolares y de subsistencia, postergando la renovación de mobiliario y artículos decorativos. La inflación y la erosión de los ingresos reales limitaron el volumen físico de ventas en el período”, señaló la entidad.

Y aseguró que se registró un menor flujo de clientes en locales físicos, concentrando la demanda en elementos de bajo costo unitario. Los reportes indican que el uso de tarjetas de crédito y beneficios bancarios fue el principal recurso para concretar transacciones.

“El alza en los costos operativos, como impuestos y servicios, redujo los márgenes de ganancia. Los vendedores señalan una fuerte competencia de canales informales y bazares de bajo precio. La recuperación de los niveles de venta depende de la mejora en la capacidad de ahorro y la flexibilidad del financiamiento”, concluyó el informe.