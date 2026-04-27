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Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo

El cronograma oficial estableció una jornada de descanso prolongado para dentro de los próximos días de acuerdo con la Ley 27.399

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El calendario de feriados 2026 en Argentina incluye varias fechas clave para organizar viajes y actividades (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario de feriados 2026 en Argentina incluye varias fechas clave para organizar viajes y actividades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional, a través de la Presidencia de la Nación, ya definió el calendario de feriados 2026 en Argentina, marcando las fechas clave para quienes planifican descansos, escapadas o actividades familiares durante el año. Según la información publicada en la página oficial de Presidencia de la Nación, el cronograma contempla feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, en línea con la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados Nacionales y Fines de Semana Largos.

El próximo fin de semana largo en Argentina será del viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo, debido al feriado nacional por el Día del Trabajador. Esta fecha, de carácter inamovible, coincide con el cierre de la semana laboral y permite a trabajadores y estudiantes disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Tanto en el sector público como en el privado, se facilitarán actividades recreativas y el turismo interno, especialmente en destinos tradicionales del país.

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado nacional será el viernes 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador, considerado inamovible según la legislación vigente. De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial del Gobierno argentino, este feriado representa la primera oportunidad de descanso extendido tras el mes de abril.

La inclusión de este feriado el viernes beneficia a quienes buscan aprovechar el clima otoñal para viajar o realizar actividades familiares. La medida está prevista en la Ley 27.399, que regula la movilidad de los feriados y establece cuáles fechas permanecen fijas en el calendario. El Gobierno nacional actualiza anualmente este cronograma en su portal oficial y lo difunde a través de canales institucionales para garantizar el acceso a la información pública.

El 1.º de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una jornada que recuerda los acontecimientos de 1886 en Chicago, Estados Unidos, conocidos como la gesta de los “Mártires de Chicago” (Wikimedia Commons)
El 1.º de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una jornada que recuerda los acontecimientos de 1886 en Chicago, Estados Unidos, conocidos como la gesta de los “Mártires de Chicago” (Wikimedia Commons)

Qué se celebra el 1 de mayo

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una jornada reconocida en más de ochenta países y establecida como feriado nacional en Argentina desde 1930. La fecha recuerda los acontecimientos de 1886 en Chicago, Estados Unidos, conocidos como la gesta de los “Mártires de Chicago”.

En esos días, obreros de la fábrica McCormick fueron reprimidos violenta­mente mientras reclamaban condiciones laborales dignas y la jornada de ocho horas. Este episodio resultó decisivo en la historia del movimiento sindical, impulsando la consagración de derechos laborales en distintos países. En Argentina, la celebración del 1º de mayo rinde homenaje a quienes lucharon en defensa de los derechos de los trabajadores y representa un día de descanso obligatorio que afecta la actividad regular, especialmente en los sectores público y administrativo.

Según datos del Ministerio del Interior, el Día del Trabajador es uno de los seis feriados inamovibles definidos por el Gobierno nacional para 2026, junto con el Día de la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia, el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el 1.º de mayo, el calendario oficial prevé varios feriados y fines de semana largos durante el resto del año, distribuidos entre fechas patrias, conmemoraciones históricas y días no laborables. El cronograma incluye:

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible) 
  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable, se celebra el lunes por el 17/06) 
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible) 
  • 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible) 
  • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos 
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable) 
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) 
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable, por el 20/11) 
  • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos 
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible) 
  • 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

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