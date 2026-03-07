La turbulenta relación de Britney Spears con la ley: desde agredir a un paparazzi hasta ser arrestada por conducir ebria

Britney Spears pasó por varios momentos dífiiciles a mediados de los años 2000 (REUTERS/Danny Moloshok)

El nombre de Britney Spears volvió a generar revuelo en redes después de que la cantante fuese arrestada en California bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

El arresto, realizado por la Patrulla de Caminos estatal en el condado de Ventura, marcó el episodio más reciente de una larga relación de la estrella del pop con la polémica y con las autoridades.

El arresto de Spears ocurrió durante la madrugada del 4 de marzo cerca de su vivienda en el condado de Ventura. De acuerdo con el Departamento del Sheriff, la cantante fue ingresada en la cárcel a las 3:03 a.m. y posteriormente liberada a las 6:07 a.m. del mismo día.

Las autoridades también confirmaron que la próxima audiencia judicial relacionada con el caso está programada para el lunes 4 de mayo.

Tras conocerse el arresto, un representante de Britney Spears emitió una declaración a Us Weekly el jueves 5 de marzo. En el comunicado se señaló que el incidente fue “lamentable” y que la artista planea cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida", indicó.

Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol (REUTERS)

Y añadió: “Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”.

Aunque Spears no ha acumulado una larga lista de condenas penales, su vida pública ha estado atravesada por incidentes con la policía, enfrentamientos con paparazzi y, sobre todo, una intensa batalla legal con su exesposo, el bailarín y rapero Kevin Federline, por la custodia de sus dos hijos.

A continuación, algunos de los enfrentamientos más intensos de la cantante con la ley y el escrutinio público.

Britney Spears condujo con su hijo Sean Preston en el regazo

Uno de los momentos más polémicos de Britney ocurrió en 2006, cuando fue fotografiada conduciendo con su hijo Sean Preston en el regazo, un episodio que generó una fuerte reacción mediática y fue duramente criticado por especialistas en seguridad infantil.

En ese momento, la cantante tenía 24 años y su hijo tenía aproximadamente cuatro meses.

Fotografías publicadas por medios y agencias de paparazzi mostraron a la artista conduciendo un SUV en Malibu, California, mientras sostenía al bebé en su regazo en lugar de llevarlo en un asiento infantil en la parte trasera del vehículo, como exigen las normas de seguridad vial.

Britney Spears condujo con su hijo Sean Preston en su regazo para huir de un paparazzi. (Captura de video)

Tras la difusión de las fotografías, la famosa declaró que la decisión ocurrió durante un momento de tensión con fotógrafos que la seguían.

En una entrevista con Access Hollywood, Britney Spears explicó que había tenido un “horrible y aterrador encuentro con los paparazzi” y que actuó por instinto para salir de la situación. “Cometí un error y supongo que es lo que es”, sentenció.

Sin embargo, X17, la agencia que tomó las fotos, dijo que se tomaron “en un contexto muy pacífico, en el que los fotógrafos no exhibieron un comportamiento agresivo”.

Pese a que violó las leyes viales, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles indicó que no presentaría cargos relacionados con el incidente.

La vez que golpeó el vehículo de un paparazzi con una sombrilla

El 21 de febrero de 2007, Britney Spears se acercó a un automóvil perteneciente a un fotógrafo y golpeó repetidamente el vehículo con una sombrilla metálica. El hecho ocurrió en un estacionamiento de una estación de servicio en Tarzana, un barrio del Valle de San Fernando en Los Ángeles.

En ese momento, Spears atravesaba un periodo de intensa atención mediática relacionada con su vida personal. La cantante se encontraba en medio de su proceso de divorcio de Kevin Federline y de disputas relacionadas con la custodia de sus dos hijos.

Britney Spears atacó el carro de un paparazzi tras un encuentro (Captura de video)

Durante esos meses, la artista era seguida de forma constante por fotógrafos y equipos de video. Las imágenes del incidente con la sombrilla circularon ampliamente en tabloides, canales de televisión y sitios web de celebridades.

De hecho, una noche antes, Britney Spears se afeitó la cabeza en el salón de belleza Esther’s Haircutting Studio, un hecho que también generó amplia cobertura mediática.

El propio paparazzi cuyo vehículo fue golpeado posteriormente restó importancia al incidente y señaló públicamente que no tenía intención de presentar cargos.

El choque y la fuga que agravó su pelea por la custodia de sus hijos

El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2007 en un estacionamiento de Los Ángeles, cuando Britney Spears intentaba estacionar su automóvil. De acuerdo con reportes policiales y videos difundidos por paparazzi, la cantante golpeó un vehículo estacionado mientras realizaba la maniobra.

Las imágenes mostraban a la famosa descendiendo de su vehículo y revisando brevemente el daño antes de retirarse del lugar sin dejar datos de identificación ni contactar al propietario del automóvil afectado.

Es así que en octubre de 2007, la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles presentó dos cargos menores contra Spears: uno por golpear un vehículo estacionado y el segundo por abandonar el lugar de un accidente.

Britney Spears enfrentó por cargos por golpear un carro y abandonar el lugar (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Estos cargos estaban relacionados con normas de tránsito de California que exigen que un conductor proporcione información o intente localizar al propietario cuando se produce un choque con un vehículo estacionado.

Sin embargo, Britney no compareció inicialmente ante el tribunal cuando fue citada para responder a las acusaciones, lo que llevó a que el juez emitiera una orden de arresto, aunque posteriormente fue retirada después de que pagara una fianza y el proceso continuara.

Durante el procedimiento judicial, la defensa argumentó que la cantante no sabía que debía proporcionar información en ese tipo de situación. El caso se resolvió en diciembre de 2007, cuando Spears aceptó un acuerdo judicial.

Como parte del acuerdo, la cantante fue sentenciada un año de libertad condicional, así como tomar clases de conducción y seguridad vial. Además, la artista pagó 1000 dólares a la dueña del vehículo afectado.

Pese a que la intérprete de “Toxic” se hizo responsable, en octubre de 2007, un juez determinó que Kevin Federline debía tener la custodia principal de los dos hijos que tuvieron en común.

Tras el incidente, Britney Spears perdió la custodia parcial de sus hijos, quedando al cuidado de su exesposo Kevin Federline (AP/Danny Moloshok)

El tribunal argumentó que la medida respondía al interés superior de los menores, citando preocupaciones sobre el entorno en el que vivían durante las visitas con su madre.

El matrimonio relámpago con Kevin Federline

Para entender el origen de muchos de los conflictos legales que marcaron la vida de Spears, hay que retroceder a 2004, cuando la artista sorprendió al mundo al iniciar una relación con Kevin Federline, entonces bailarín de respaldo.

La relación avanzó rápidamente. Ese mismo año la pareja se comprometió y contrajo matrimonio en una ceremonia privada en California. En los meses siguientes se convirtieron en una de las parejas más perseguidas por los paparazzi.

Entre 2005 y 2006 nacieron sus dos hijos: Sean Preston y Jayden James, lo que en principio parecía consolidar la relación familiar. Sin embargo, el matrimonio se deterioró con la misma rapidez con la que había comenzado.

En noviembre de 2006, Spears solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. Lo que siguió fue una guerra legal por la custodia de los niños que acaparó titulares durante meses.

Tras la separación, Spears y Federline comenzaron un proceso judicial para determinar quién tendría la custodia principal de los menores.

Britney Spears mantuvo una intensa batalla legal por la custodia de sus hijos con Kevin Federline (Bang Media International)

En un principio, el tribunal estableció un acuerdo de custodia compartida, permitiendo que ambos padres convivieran con los niños en igualdad de condiciones. Sin embargo, la situación se complicó rápidamente.

Durante 2007, la cantante atravesaba una etapa personal particularmente caótica: persecuciones constantes de paparazzi, salidas nocturnas captadas por los medios y episodios que despertaron preocupación pública sobre su estabilidad emocional.

Los abogados de Federline utilizaron esa situación para argumentar ante la corte que Spears no estaba en condiciones de garantizar un entorno estable para los menores.

La policía llegó hasta el domicilio de Britney Spears

El 3 de enero de 2008, Britney Spears tenía programado devolver a sus hijos —Sean Preston y Jayden James — a su padre, Kevin Federline, después de una visita de custodia.

Sin embargo, cuando llegó el momento de entregarlos en su casa en Los Ángeles, la famosa se negó a devolver a uno de los niños, lo que llevó a que el equipo de seguridad de Federline llamara a la policía.

De acuerdo con los reportes de la época, la cantante permaneció durante horas dentro de su casa con el niño mientras agentes y negociadores intentaban resolver la situación.

Britney Spears no quiso entregar a uno de sus hijos tras una visita supervisada. (Instagram)

Finalmente, la cantante fue trasladada a un hospital para una evaluación médica, mientras el menor era entregado a su padre. Según reportes de la época, Britney fue ingresada temporalmente bajo una retención psiquiátrica involuntaria de 72 horas, conocida en California como “5150”.

En entrevistas posteriores, Federline incluso señaló que, pese a los conflictos del pasado, lo más importante para ambos era el bienestar de Sean Preston y Jayden James.