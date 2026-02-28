Los hábitos matutinos de Kris Jenner que están avalados por la ciencia y conquistan a sus seguidores

Kris Jenner incorpora el entrenamiento de fuerza matutino en su rutina diaria, siguiendo hábitos respaldados por estudios científicos que promueven la salud y la longevidad.

El interés por el bienestar y la longevidad ha llevado a muchas figuras públicas a compartir sus secretos diarios. En el caso de Kris Jenner, madre y empresaria, su rutina matutina refleja una combinación de hábitos que no solo responden a preferencias personales, sino que encuentran sustento en la investigación científica de universidades y centros de salud de prestigio internacional.

Al analizar los elementos claves de su día a día, emergen tres pilares: entrenamiento de fuerza temprano, alimentación balanceada en forma de batidos y una estricta programación matutina. Cada uno de estos aspectos ha sido objeto de estudio académico, revelando beneficios concretos para la salud física y mental.

Entrenamiento de fuerza: el impacto en la salud y la longevidad

Entre los rituales que Jenner considera innegociables destaca el ejercicio de fuerza. “Levantar pesas literalmente cambió mi vida”, afirmó la empresaria al compartir su rutina.

La importancia del entrenamiento de fuerza matutino se refleja en estudios recientes sobre bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica respalda su afirmación. Investigaciones realizadas en universidades como Skidmore College han demostrado que el entrenamiento de fuerza regular contribuye a la mejora de la composición corporal, el aumento de la masa muscular y la disminución de la grasa abdominal, particularmente cuando se realiza en horarios matutinos.

Un estudio publicado en Frontiers in Physiology concluyó que las mujeres que entrenan a primera hora del día experimentan una reducción significativa de la grasa abdominal y de la presión arterial, sin necesidad de alterar su peso corporal total.

Además, la práctica constante de ejercicio a la misma hora cada día favorece la creación de hábitos sólidos. Según una revisión de la Brown University y la National Weight Control Registry, quienes mantienen una rutina de ejercicio en horario fijo —especialmente por la mañana— logran mayor adherencia y mejores resultados en el control del peso.

Los datos indican que el 68% de los participantes con éxito en la pérdida de peso realizaban ejercicio en el mismo intervalo horario, y quienes elegían la mañana conseguían mejores indicadores de salud.

La programación constante de horarios influye positivamente en la salud física y mental

Nutrición matutina: batidos simples y ricos en proteínas

Otro eje en la mañana de Jenner es la preparación de un batido que, según sus palabras, “no admite rodeos: proteína, hielo y musgo marino”. Aunque la empresaria ha dejado claro que nunca incluye kale en sus mezclas, la base proteica es un denominador común.

Diversos estudios, como los realizados en la Universidad de Illinois, han explorado los efectos de los batidos ricos en proteínas en el desayuno.

Los resultados muestran que consumir proteínas en las primeras horas del día puede aumentar la sensación de saciedad, reducir la ingesta calórica a lo largo del día y favorecer el desarrollo muscular si se acompaña de ejercicio de fuerza. Además, la inclusión de ingredientes como el musgo marino aporta fibra y micronutrientes esenciales.

Un análisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition destaca que la ingesta de proteínas después del entrenamiento matutino optimiza la recuperación muscular y potencia los efectos del ejercicio sobre la composición corporal.

Los batidos ricos en proteínas forman parte central de la rutina diaria de Kris Jenner. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación y consistencia: la clave del bienestar

Más allá de los productos específicos, la rutina de Jenner revela un patrón de consistencia: despertar temprano, cumplir con el entrenamiento y priorizar el desayuno saludable. Este tipo de programación no solo ayuda a cumplir objetivos, sino que tiene correlato en la literatura científica.

Una revisión en Exercise and Sport Sciences Reviews señala que la regularidad en los horarios de ejercicio favorece la autorregulación y reduce la fricción interna que suele llevar al abandono de la actividad física.

“Las personas logran mayor concordancia entre intención y acción cuando entrenan por la mañana”, concluyen los autores, quienes además resaltan la relación entre la programación matutina y la mejora de los ritmos circadianos.

La Universidad de Harvard, por su parte, ha identificado que quienes realizan ejercicio y desayunan temprano presentan niveles más estables de energía durante el día y mejoran su calidad de sueño. Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine demostró que ejercitarse en la mañana mejora la atención, el aprendizaje visual y la toma de decisiones, especialmente si el entrenamiento se combina con pausas activas.

El compromiso con hábitos saludables aumenta la adherencia y mejora la composición corporal

Más allá de la moda: respaldo empírico y adaptabilidad

Aunque la rutina de Kris Jenner se ha popularizado en redes sociales, los beneficios que describe encuentran respaldo en la investigación académica.

Tanto el entrenamiento de fuerza matutino como la nutrición proteica y la programación constante han sido estudiados en contextos controlados, mostrando ventajas en adherencia, composición corporal y bienestar general.

Cabe destacar que los efectos pueden variar según el sexo, la edad y el nivel de entrenamiento.

Por ejemplo, en estudios realizados en Skidmore College se observó que las mujeres obtienen más beneficios en reducción de grasa cuando entrenan en la mañana, mientras que los hombres presentan mejoras similares sin importar el horario, siempre que la rutina se mantenga constante.

Finalmente, la ciencia sugiere que adaptar estos hábitos a las preferencias personales y a la realidad cotidiana es tan importante como el hábito en sí. La clave está en la regularidad, la combinación de ejercicio y nutrición adecuada, y el compromiso con el propio bienestar.