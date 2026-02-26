Entretenimiento

Ejercicios isométricos, boxeo y cardio con máscara: la desconocida faceta fitness de Snoop Dogg a los 54 años

Lejos de los estereotipos que marcaron su imagen, el artista estadounidense mantiene una rutina exigente, según Men’s Health

Snoop Dogg sorprende al público
Snoop Dogg sorprende al público del Swansea City al revelar su rutina física centrada en fuerza controlada y boxeo (REUTERS)

El plan físico de Snoop Dogg, basado en fuerza controlada, isometría y acondicionamiento de boxeo, causa sorpresa al ubicar al rapero en un ambiente alejado del escenario musical: el gimnasio del club de fútbol profesional Swansea City.

A los 54 años, el rapero estadounidense, reconocido globalmente por su carrera y estilo distintivo, reveló una faceta poco habitual durante una visita al estadio Swansea.com, en el Reino Unido, como inversor del equipo galés.

Según Men’s Health, la revista especializada en salud y fitness, la presencia de Dogg en la cancha captó la atención, pero su actividad posterior resultó aún más significativa: el artista realizó una rutina de ejercicios en el gimnasio del club, con el foco puesto en movimientos controlados, ejercicios de tensión muscular y circuitos de boxeo, desafiando los estereotipos asociados a su imagen pública.

Rutina física de Snoop Dogg

Según la información compartida por Men’s Health, el artista estadounidense realizó un circuito enfocado en la parte superior del cuerpo, basado en cargas livianas y ejecuciones controladas, con especial atención en la técnica y la activación muscular.

El entrenamiento de Snoop Dogg
El entrenamiento de Snoop Dogg prioriza la resistencia y funcionalidad muscular, alejándose del enfoque tradicional en la masa muscular (REUTERS)

El rapero realiza press con mancuernas con agarre cerrado, remo vertical con barra EZ y vuelos con cable, en repeticiones variables en cada ronda del circuito. Los expertos consultados por el medio estadounidense sostuvieron que: “Es sencilla, pero efectiva”, ya que permite activar grandes grupos musculares sin emplear cargas excesivas.

Control y resistencia muscular

El circuito, repetido en al menos dos rondas, culmina con una serie de isometrías: tras cada tanda de presses, Dogg mantiene la posición baja durante aproximadamente 40 segundos, intensificando la tensión muscular.

Después, eleva las rodillas y mantiene las mancuernas por encima de la cabeza mientras alterna los brazos con una sola mano, un gesto que demanda equilibrio y dominio corporal. Según consignó Men’s Health, este tipo de rutina prioriza la activación muscular y la resistencia, en línea con la etapa vital y las metas de bienestar del artista.

Acondicionamiento de boxeo

El entrenamiento no se limita a la fuerza. Sesiones anteriores incluyeron rutinas de acondicionamiento de boxeo, en las que se lo observó practicar sparring y desplazamientos laterales, además de ejercicios técnicos fuera del ring.

La rutina del rapero estadounidense
La rutina del rapero estadounidense incluye series de isometría y ejercicios de estabilidad que incrementan la tensión y el control muscular (TikTok/@snoopdogg)

El medio detalló que el rapero también añade movimientos como el press cubano, dirigido a mejorar la estabilidad de los hombros, y sentadillas en cajón para fortalecer el tren inferior.

En uno de los videos analizados por Men’s Health, utiliza una máscara de entrenamiento hipóxico mientras corre en cinta, lo que incrementa la dificultad del cardio al emular condiciones de baja concentración de oxígeno.

La herramienta también aparece en ejercicios de remo a una mano con mancuernas y en rutinas de juego de pies en escalera, reflejando especial atención al desarrollo de la capacidad cardiovascular y la movilidad.

Evolución y constancia

Los registros audiovisuales indican que mantiene desde hace años una práctica física sostenida. Según señaló Men’s Health, su complexión actual no presenta cambios drásticos en comparación con materiales anteriores, lo que refleja una disciplina constante ajena a tendencias pasajeras. El enfoque del artista se centra en conservar un físico delgado, ágil y funcional.

Dogg integra circuitos de boxeo
Dogg integra circuitos de boxeo y desplazamientos laterales en su entrenamiento para mejorar la capacidad cardiovascular y la movilidad (Captura de video: YouTube)

Según destacron los expertos de la revista, la combinación de cargas moderadas, trabajo isométrico y boxeo aparece como una alternativa eficaz para fortalecer el cuerpo sin comprometer la movilidad ni incrementar el riesgo de lesiones.

En esa misma línea, señalron que no se trata de una preparación propia de pretemporada, aunque sí evidencia soltura y buena capacidad de movimiento, en contraste con los esquemas más intensivos asociados al alto rendimiento.

El enfoque de Snoop Dogg desafía la imagen tradicional de las celebridades del rap y las rutinas orientadas únicamente al aumento de masa muscular. De acuerdo con Men’s Health, las imágenes viralizadas en redes sociales y los registros de sus sesiones muestran a un artista comprometido con el bienestar físico.

