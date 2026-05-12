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La presidenta de la Comisión Europea propuso limitar el acceso infantil a las redes sociales para aumentar la seguridad digital

Un informe encargado por Úrsula von der Leyen a un grupo de especialistas analizará la viabilidad de nuevas normativas para salvaguardar a la infancia, ante el aumento de riesgos asociados al uso de espacios digitales por parte de menores

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a una reunión del Colegio de Comisarios Europeos en Bruselas, Bélgica, el 6 de mayo de 2026. REUTERS/Yves Herman
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a una reunión del Colegio de Comisarios Europeos en Bruselas, Bélgica, el 6 de mayo de 2026. REUTERS/Yves Herman

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, declaró el martes que la Unión Europea debería estudiar la posibilidad de limitar el acceso de los niños a las redes sociales, proponiendo nuevas normas en los próximos meses.

La presidenta de la Comisión Europea ha encargado a un panel de expertos que presente un informe antes de julio sobre las medidas que la UE debería adoptar para proteger a los menores en internet, incluida una posible prohibición de las redes sociales.

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“Sin adelantarnos a las conclusiones del panel, creo que debemos considerar un aplazamiento en las redes sociales. Dependiendo de los resultados, podríamos presentar una propuesta legal este verano”, declaró von der Leyen durante una cumbre sobre IA y niños celebrada en Copenhague.

“Ya no se pueden ignorar los debates sobre la edad mínima para usar las redes sociales“, dijo, señalando a Dinamarca y otros nueve estados miembros, incluida Francia, que buscan prohibir las redes sociales para adolescentes menores de cierta edad.

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La Comisión Europea investiga a plataformas como TikTok, Facebook e Instagram por su presunta incapacidad de proteger a los menores en línea. REUTERS/Hollie Adams
La Comisión Europea investiga a plataformas como TikTok, Facebook e Instagram por su presunta incapacidad de proteger a los menores en línea. REUTERS/Hollie Adams

“La cuestión no es si los jóvenes deben tener acceso a las redes sociales. La cuestión es si las redes sociales deben tener acceso a los jóvenes”, añadió la funcionaria.

La Comisión es el organismo de control digital de la UE y ya ha puesto en marcha varias investigaciones sobre las mayores plataformas en línea del mundo, incluidas TikTok y Facebook e Instagram de Meta, para determinar si están haciendo lo suficiente para proteger a los niños.

El mes pasado, la UE descubrió que Meta no está logrando impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram, y en febrero, emitió una advertencia sin precedentes a la empresa china TikTok para que cambie su “diseño adictivo” o se arriesgue a fuertes multas.

Von der Leyen defendió la ley utilizada para iniciar las investigaciones, conocida como la Ley de Servicios Digitales, que ha sido duramente criticada por la administración estadounidense bajo el mandato del presidente Donald Trump.

“Hemos demostrado que seguiremos adelante a pesar de las dificultades. Hemos establecido las reglas. Es la ley, y quienes la infrinjan rendirán cuentas”, dijo von der Leyen sin referirse directamente a las críticas de Estados Unidos.

En un aula, varios niños se enfocan en sus teléfonos móviles. Algunos están sentados en escritorios y otros en el suelo, con una maestra observando al fondo.
La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea refuerza las regulaciones y exige a las plataformas digitales responsabilidad ante los riesgos para niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos ligados al avance de Internet y de la Inteligencia Artificial (IA) “se multiplican a toda velocidad”, ha afirmado, quien ha apuntado que estos “riesgos son una realidad en el mundo digital” y ha avisado de que “no son fruto del azar, sino el resultado de modelos económicos que tratan la atención de los menores como una mercancía”, insistió.

En este contexto, Von der Leyen también ha recalcado la importancia de mejorar la “educación” en el uso de las redes sociales y otras plataformas como un asunto clave para la sociedad, por lo que ha pedido que además de la “necesidad de dar más tiempo a los niños para ser resilientes” ante estos riesgos se aborde la necesidad de que puedan desarrollar sus propias facultades para reaccionar de manera autónoma tanto dentro como fuera de Internet.

“Es fundamental que entiendan la lógica de las redes sociales, que aprendan a protegerse de los efectos perjudiciales al tiempo que aprovechan los aspectos positivos”, pidió, para después recalcar que debe ser una “misión en la que todos tenemos un papel que jugar”.

(con información de AFP y EP)

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