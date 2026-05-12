Keir Starmer se reunió con los integrantes de su gobierno y descartó renunciar al liderazgo del Partido Laborista. (EFE/ARCHIVO)

El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó el martes que tiene la intención de permanecer en el cargo mientras se reunía con miembros de su gobierno en conversaciones cruciales que podrían determinar su futuro.

Starmer está tratando de recabar apoyos dentro de su gabinete tras las abultadas pérdidas del Partido Laborista en las elecciones locales de la semana pasada, que si se repitieran en unas elecciones nacionales harían que fuera expulsado del poder de forma abrumadora.

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La reunión se celebraba después de que más de 70 diputados laboristas de base, que representan casi una quinta parte de la representación del partido en el Parlamento, dijeran que Starmer debería renunciar, o al menos fijar un calendario para su salida.

El martes, la responsable de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, renunció el martes e instó a Starmer a “hacer lo correcto por el país” y a fijar un calendario para hacerse a un lado.

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El frágil equilibrio de Keir Starmer en la cuerda floja política británica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fahnbulleh, una ministra de rango inferior considerada del ala izquierda del partido, afirmó que se sentía orgullosa de su servicio, pero que el gobierno no había actuado con la visión, el ritmo y el mandato de cambio que los votantes le habían otorgado.

“Ni tampoco hemos gobernado como un Partido Laborista con claridad sobre nuestros valores y firme en nuestras convicciones”, manifestó.

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Pero Starmer redobló su determinación de permanecer en el cargo.

Starmer dijo a los ministros del gabinete que asumía la responsabilidad por las devastadoras derrotas que su Partido Laborista de centroizquierda sufrió en las elecciones locales de la semana pasada en todo el Reino Unido, pero que seguiría luchando.

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La popularidad de Starmer se desploma desde su victoria aplastante y el Partido Laborista busca recuperar la confianza pública.

Starmer indicó que existe un proceso para destituir a un líder y que ese no se había activado.

“El país espera que sigamos gobernando”, dijo. “Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer”.

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Starmer rechazó el lunes las exigencias de que renunciara en un discurso en Londres que pretendía responder a sus detractores, diciendo que “haría frente a los grandes desafíos” y devolvería la esperanza a Reino Unido.

El Partido Laborista se ha sumido en el pánico tras las fuertes pérdidas de la semana pasada en las elecciones locales en toda Inglaterra y en las votaciones legislativas en Escocia y Gales. Las votaciones se percibieron como un referéndum no oficial sobre Starmer, cuya popularidad se ha desplomado desde que llegó al poder con una victoria aplastante hace menos de dos años.

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Peter Mandelson.

El gobierno de Starmer ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y proteger al público del aumento del costo de vida. La confianza en Starmer también se ha visto dañada por giros de política en cuestiones que incluyen la reforma del bienestar y su desastrosa decisión de nombrar a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein empañado por escándalos, como embajador del Reino Unido en Washington.

Las elecciones de la semana pasada vieron al Partido Laborista presionado por la derecha y la izquierda, perdiendo votos tanto ante el antiinmigración Reformar Reino Unido como ante el “ecopopulista” Partido Verde. El resultado refleja la creciente fragmentación de la política británica, dominada durante mucho tiempo por el Partido Laborista y los conservadores.

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Starmer esperaba recuperar impulso con el discurso del lunes y con un ambicioso conjunto de planes legislativos que el rey Carlos III expondrá en la Apertura Estatal del Parlamento el miércoles.

(con información de AP)

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