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“Son los superhéroes originales”: Christopher Nolan y su mirada sobre la mitología griega en La Odisea

El director equiparó a Homero con George Lucas y sostuvo que los poemas épicos de la Antigüedad cumplían la misma función simbólica que los universos de ficción más populares del cine y el cómic actuales

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Christopher Nolan presenta La Odisea y define a los dioses griegos como los superhéroes originales de la ficción actual (Universal Pictures)

El director británico Christopher Nolan presentó La Odisea definiendo a los dioses griegos como “los superhéroes originales”, y sostuvo que la reinvención de los relatos ancestrales en la ficción actual permite abordar inquietudes humanas que persisten a lo largo de los siglos.

El origen mítico de los héroes: de Homero a la cultura de masas

Para Nolan, la mitología griega sirvió durante siglos como un repertorio de historias y personajes extraordinarios que ofrecían explicaciones simbólicas a los misterios de la existencia y modelos de conducta para la sociedad antigua. Los relatos homéricos, como La Odisea, permitieron a generaciones comprender valores, conflictos y aspiraciones a través de figuras como Odiseo, quienes encarnaban tanto virtudes como debilidades humanas.

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Christopher Nolan presenta La Odisea y define a los dioses griegos como los superhéroes originales de la ficción actual (Universal Pictures)

La narrativa mítica proporcionaba un espacio para proyectar deseos y temores colectivos. Según el cineasta, estos relatos tenían la capacidad de adaptarse y renovarse, manteniendo su vigencia en diferentes contextos históricos y culturales. Esta flexibilidad facilitó que elementos de la mitología se integraran a nuevas formas de narración y entretenimiento con el paso del tiempo.

Superhéroes y cómics: continuidad y transformación de los mitos

El auge del cómic en el siglo XX, especialmente con la expansión de editoriales como Marvel Comics y DC, introdujo una nueva clase de héroes que, según Nolan, reproducen la función simbólica de los antiguos dioses. A diferencia de los relatos clásicos, los superhéroes surgen en un contexto urbano y tecnológico, pero mantienen la estructura de seres dotados de poderes excepcionales y enfrentados a dilemas morales.

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Investigadores culturales ven paralelismos entre los dioses de la antigüedad y personajes de cómic como Superman o Thor en la narrativa moderna

Investigadores culturales llevan décadas observando los paralelismos entre los panteones mitológicos y los universos de superhéroes. Nolan puntualiza que el atractivo de personajes como Superman o Thor radica en su capacidad para mediar entre lo extraordinario y lo cotidiano, ocupando un espacio similar al de los dioses antiguos, pero en el imaginario de la sociedad contemporánea.

El cine como puente entre pasado y presente

La adaptación de mitos a formatos cinematográficos ha permitido que historias milenarias adquieran una nueva relevancia. En la entrevista con Stephen Colbert, Nolan explicó que películas como La Odisea demuestran la capacidad del cine para reinterpretar temas clásicos y acercarlos a públicos actuales. El director destaca que, en ocasiones, los propios dioses de la tradición griega han sido incorporados directamente a relatos modernos, como ocurre en ciertos cómics y películas.

Matt Damon en "La Odisea"
El cine sirve como plataforma para reinterpretar la mitología griega, acercando historias épicas como La Odisea a nuevas generaciones de espectadores

La inminente llegada a los cines de La Odisea, junto a títulos como Vengadores: Doomsday, confirma que el interés por figuras heroicas y relatos épicos sigue siendo central en la industria del entretenimiento. Estas producciones, según el portal de cine Espinof, no solo actualizan la iconografía mítica, sino que exploran nuevas formas de responder al deseo colectivo de trascender lo ordinario.

Nolan y la vigencia de los relatos fundacionales

El cineasta británico sostiene que la persistencia de los mitos, tanto antiguos como renovados, pone de manifiesto la necesidad humana de encontrar sentido a través de relatos que trasciendan la experiencia individual. Para Nolan, la cultura pop y la mitología mantienen un diálogo constante, permitiendo que cada generación acceda a preguntas universales mediante lenguajes y formatos contemporáneos.

La vigencia de los relatos míticos demuestra la búsqueda constante de sentido humano a través de historias que trascienden la experiencia individual (REUTERS/Caroline Brehman)
La vigencia de los relatos míticos demuestra la búsqueda constante de sentido humano a través de historias que trascienden la experiencia individual (REUTERS/Caroline Brehman)

El director considera que el mito clásico no solo sobrevive, sino que se transforma y se revitaliza en contacto con nuevas tecnologías y sensibilidades. En su visión, tanto los superhéroes como los dioses griegos continúan ofreciendo respuestas fantásticas a cuestiones existenciales, sirviendo de inspiración y reflexión para públicos diversos.

El estreno de La Odisea y el futuro del mito en el cine

La Odisea llegará a las salas el 17 de julio, sumándose a una tradición de películas que exploran la influencia de la mitología en la cultura popular. Nolan subraya que el atractivo de estos relatos reside en su capacidad para ofrecer modelos, advertencias y desafíos adaptados a los tiempos. La permanencia del mito, según el director, evidencia la función inalterable de las historias extraordinarias en la formación de identidades y valores colectivos.

Matt Damon en "La Odisea"
El estreno de La Odisea, programado para el 17 de julio, reafirma el papel central de la mitología en la industria del entretenimiento y el cine (FlixPix/Universal Pictures.)

La obra de Nolan y la recepción de La Odisea reflejan cómo el cine puede reinterpretar relatos antiguos y mantenerlos relevantes para nuevas audiencias, confirmando que la mitología, en sus múltiples formas, seguirá ocupando un lugar central en la narrativa cultural global.

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