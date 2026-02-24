De estrella infantil en “iCarly” a fenómeno editorial: cómo Jennette McCurdy encontró en la escritura su libertad tras la fama

Jennette McCurdy relató su transformación de actriz infantil en iCarly a autora reconocida en Half His Age y I'm Glad My Mom Died

La transformación de Jennette McCurdy, de actriz infantil sometida a presión estructural por su entorno a escritora revelación, generó debates sobre identidad, trauma y empoderamiento femenino.

Su trayectoria, desde iCarly hasta ser revisitada tras el éxito de la novela debut Half His Age y las memorias I’m Glad My Mom Died, fue analizada en el pódcast How To Fail with Elizabeth Day en YouTube, donde la autora relató los momentos determinantes de su vida y carrera.

Infancia, presión familiar y la cultura mormona

“Nací y crecí dentro del mormonismo, en el condado de Orange, California. Hay una culpa particular en esa cultura: culpa sexual, culpa por existir... Eso marcó mucho mis tendencias a complacer a los demás, sobre todo en el caso de las mujeres”, confesó McCurdy al inicio de la charla recogida por How To Fail with Elizabeth Day.

La cultura mormona y la presión familiar influyeron de forma determinante en la infancia y la identidad de Jennette McCurdy (20th Century Fox)

“Las expectativas eran claras: quedarse en casa, tener hijos, preparar la cena para el marido y sonreír. Si eso es lo que deseas, perfecto. Si no lo es, resulta frustrante; y ni siquiera estaba permitido quejarse”, confesó.

Y el salto a la televisión desde los seis años no supuso mayor libertad ni alivio. “Mi madre decidió que sería actriz. Muy pronto mantenía a toda la familia con mi trabajo”, explicó.

“Viví mucho tiempo sintiendo que era un producto, una mercancía, vista por todos, pero sin que nadie llegara a conocerme realmente”, relató la autora, quien se enfrentó a una exposición mediática constante.

Trastornos alimentarios y la relación materna

El impacto de los trastornos alimentarios y la compleja relación materna marcaron el proceso personal y creativo de Jennette McCurdy (Frederick M. Brown/AFP)

Ese entorno y la relación ambivalente con su madre impactaron de forma profunda en su salud y autonomía. “A los 11 años descubrí un bulto en mi pecho. Mi madre temía que creciera y me enseñó a restringir las calorías”, explicó McCurdy.

“Al principio pensé que era algo que nos unía, pero pronto desarrollé anorexia y vigilaba obsesivamente todo lo que comía. Solo después, con el tiempo y tras la muerte de mi madre, entendí que formaba parte de un trastorno alimentario”, subrayó.

El proceso de recuperación incluyó recaídas y abarcó tanto la anorexia como la bulimia. “Hay una gran vergüenza, se siente como un fracaso. Perdí un diente y llegué a un agotamiento físico y emocional total. Mi cuerpo me dijo basta. Ahí empecé terapia", confesó.

Jennette McCurdy detalló su recuperación de la anorexia y bulimia, subrayando la importancia de la terapia y el trabajo interno (Captura: Nickelodeon)

“Fue fundamental aprender a identificar qué vacío intentaba llenar ese trastorno”, detalló la autora en el pódcast, quien subrayó que la recuperación nunca es lineal y requiere analizar los propios “deslices” para evitar perpetuar el ciclo.

La escritura como vía de reconstrucción

La ruptura interna con su pasado la condujo a la literatura, primero con sus memorias y luego con su novela debut. “Escribir fue una fuente profunda de identidad para mí. Es el lugar donde me encontré a mí misma”, afirmó en How To Fail with Elizabeth Day.

La creación de Half His Age surgió tras abandonar un manuscrito previo: “Estaba completamente sumergida en otro libro cuando la historia de Half His Age me sobrepasó. Pensé dedicarle una semana, pero un mes después tenía el primer borrador. Todo dentro de mí me llevaba a ese texto”.

La novela Half His Age explora el poder, el consentimiento y la vulnerabilidad femenina a través de la mirada de una adolescente narradora

La protagonista de la novela, Waldo, es una adolescente que enfrenta una relación desigual con un adulto, exponiendo temas de poder, consentimiento y vulnerabilidad femenina.

“Para mí era esencial no juzgar a los personajes ni volverme moralista. Todos creemos que hacemos lo mejor que podemos, aunque a veces fracasemos de manera estrepitosa, y quería reflejar esa complejidad”, comentó McCurdy, quien agregó: “Es importante que la protagonista sea una narradora confiable; si la desacreditamos, nos alejamos de su verdad”.

Reconocimiento internacional y temas familiares

La obra fue reconocida inmediatamente en Estados Unidos y el Reino Unido. “La respuesta crítica fue abrumadora. Temía escepticismo por venir de la memoria, pero la acogida fue sumamente significativa para mí. Recibo mensajes y reseñas que me confirman que la gente entiende el trabajo", reveló.

El reconocimiento crítico en Estados Unidos y Reino Unido consolida a Jennette McCurdy como fenómeno literario emergente (Instagram/@jennettemccurdy)

“No escribo pensando en la crítica, pero que el libro se haya comprendido me resulta muy valioso”, señaló la escritora, quien recalca que su escritura se vincula con la propia experiencia personal, aunque la trama sea de ficción.

El tema de la familia, especialmente la relación madre-hija, permanece en su obra. “La disfunción familiar siempre estará en las cuestiones que exploro. Escribir es una vía para hallar respuestas, cerrar ciclos y comprender esos aspectos incómodos de las familias. Es lo único que conozco realmente”, reconoció en How To Fail with Elizabeth Day.

Relaciones personales y reconstrucción emocional

Sobre sus relaciones personales y la reconstrucción emocional, McCurdy compartió los aprendizajes tras vínculos fallidos.

Jennette McCurdy compartió aprendizajes para lograr relaciones personales más sanas, enfocándose en el autocuidado y la voz propia (Reddit)

“Durante años, antepuse los deseos de los demás a los míos propios. Vivía relaciones disfuncionales y caía en patrones de caos y agotamiento. Romper con esa dinámica fue clave para construir límites y apostar por relaciones más sanas”, expuso.

Y añadió la importancia del trabajo interno: “Trabajar con la niña interior y la terapia me permitieron descubrir y cuidar mis propias necesidades, aprendiendo a distinguir la calma de la adrenalina disfrazada de amor”.

La autora detalló cómo hoy logró encontrar equilibrio y una pareja estable. “Cuando conocí a mi compañero actual, fue la primera vez que sentí calma. No había urgencia, solo la certeza de que era alguien importante para mi vida. Llevamos nueve años juntos”, compartió en How To Fail with Elizabeth Day.

Un nuevo vínculo con el cuerpo y la voz

El ejemplo de Jennette McCurdy inspira a quienes desean reconstruir su identidad después de vivir experiencias de abuso

Actualmente, la escritora afirma haber alcanzado una relación diferente con su cuerpo y su voz. Ahora identifica sus propios límites y prioriza el autocuidado, apartándose de la necesidad de complacer.

Su testimonio y sus obras, accesibles en plataformas como YouTube y en librerías, se convirtieron en referencia para quienes buscan reconstruir su identidad tras experiencias de presión o abuso.