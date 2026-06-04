Dua Lipa cierra plazas históricas de Italia para celebrar su boda con Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner preparan una celebración de varios días en algunos de los escenarios más emblemáticos de Sicilia.

Dua Lipa y Callum Turner continuarán las celebraciones de su boda con una serie de eventos programados en Sicilia, Italia, durante varios días. La organización contempla medidas especiales de seguridad, restricciones temporales en espacios públicos y la participación de invitados procedentes de distintos países.

De acuerdo con información difundida por medios británicos, dos plazas ubicadas en el centro histórico de Palermo permanecerán cerradas entre el jueves y el sábado como parte de la logística relacionada con las celebraciones.

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Las zonas afectadas corresponden a los alrededores de Piazza Santa Anna y Piazza Croce dei Vespri, dos espacios de uso peatonal en la ciudad siciliana.

Las autoridades locales emitieron una comunicación en la que se informó sobre una “producción demostrativa” en dichas plazas, sin especificar oficialmente su vinculación con la boda.

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Las plazas Santa Anna y Croce dei Vespri serán cerradas al público durante la boda de Dua Lipa y Callum Turner. (AP)

Sin embargo, diversas fuentes citadas por la prensa local señalaron que las restricciones forman parte de las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo de los eventos programados.

Además de los cierres temporales, residentes que viven dentro del perímetro de seguridad habrían sido contactados para informar cuántas personas permanecerán en sus viviendas durante esos días.

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Asimismo, se sabe que también se distribuyeron acuerdos de confidencialidad destinados a evitar la difusión de fotografías o videos de las celebraciones en redes sociales.

La coordinación de estos documentos habría estado a cargo del equipo de la organizadora de eventos Alessandra Grillo, reconocida por trabajar en celebraciones de figuras públicas. El objetivo sería preservar la privacidad de los asistentes y limitar la circulación de imágenes no autorizadas.

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El despliegue de seguridad tiene como objetivo resguardasr la privacidad de los invitados de Dua Lipa y Callum Turner. (REUTERS/Igor Petyx)

La seguridad del evento contará con la participación conjunta de personal privado y fuerzas policiales locales. De acuerdo con las autoridades, se implementarán medidas de control en distintos puntos de Palermo y posteriormente en otras localidades donde continuarán los festejos.

El programa de actividades contempla una recepción para los invitados el viernes en el histórico Palazzo Gangi, uno de los edificios más conocidos de Sicilia.

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El inmueble es reconocido por su valor arquitectónico y cultural, además de haber servido como escenario para una célebre secuencia de baile en la adaptación cinematográfica de The Leopard.

Posteriormente, los asistentes se trasladarán a la Galleria d’Arte Moderna de Palermo para otra actividad relacionada con la celebración. Diversos medios han informado sobre la posible participación de Elton John como artista invitado, aunque hasta el momento no se ha realizado una confirmación oficial.

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Elton John podría presentarse en la boda de Dua Lipa. (REUTERS/Jonathan Bachman)

Durante su estancia en Sicilia, los novios y parte de sus invitados se alojarán en el histórico Grand Hotel et des Palmes Igiea, uno de los establecimientos más reconocidos de la región.

La celebración continuará el sábado en Bagheria, localidad situada a unos 20 kilómetros al este de Palermo. Allí se espera que tenga lugar el evento principal en la Villa Valguarnera, una propiedad barroca considerada uno de los inmuebles históricos más destacados de Italia.

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La villa ha sido utilizada en diversas producciones audiovisuales y recientemente apareció en los créditos iniciales de la serie The White Lotus. Medios italianos informaron que en Bagheria también se aplican restricciones de tráfico entre el 1 y el 8 de junio como parte de la organización de actividades especiales en la zona.

La Villa Valguarnera será el lugar donde se celebrará la fiesta de Dua Lipa y Callum Turner.

La llegada de invitados comenzó a generar expectativa en la región. Se estima que alrededor de 300 personas asistirán a los eventos organizados durante el fin de semana.

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Entre los nombres que han sido mencionados por la prensa especializada figuran Charli XCX, Olivia Dean y Mark Ronson, aunque la lista oficial de invitados no ha sido divulgada.