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El traje de Homelander de ‘The Boys’ es subastado por 17 mil dólares tras el final de la serie

El vestuario forma parte de una venta organizada por la casa de subastas Propstore donde más de 200 artículos de la serie están disponibles

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The Boys - Temporada 5 - Episodios 1, 2 y 3
El traje de Homelander se convierte en el artículo más comentado de una subasta de The Boys.

Con el final de la serie The Boys, la plataforma Amazon Prime Video ha comenzado el proceso de liquidación de los objetos utilizados durante la producción.

Los trajes, utilería y distintos elementos creados para la serie ya no serán necesarios para futuras grabaciones, por lo que parte de este material ha sido puesto en circulación a través de una subasta especializada.

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Sin embargo, algunos medios anunciaron que el traje utilizado por Anthony Starr en su papel de Homelander, protagonista central de la historia, estaba listado dentro de la subasta con una oferta que alcanza los 10 mil millones de dólares.

La puja por el traje de Homelander se convirtió en tendencia global debido a una oleada de ofertas falsas inyectadas por usuarios de internet. El sistema automatizado llegó a registrar de forma ficticia cantidades astronómicas generadas a manera de broma por la comunidad en internet.

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El traje de Homelander supuestamente obtuvo una puja de 10 mil millones de dólares. (Popstore)
El traje de Homelander supuestamente obtuvo una puja de 10 mil millones de dólares. (Popstore)

Hasta el momento, la puja real verificada se sitúa sobre los 17 mil dólares. De acuerdo con los catálogos oficiales de la casa de subastas, el valor estimado de la indumentaria oscila originalmente entre los 40 mil y 80 mil dólares.

La empresa Propstore es la encargada de organizar la venta, que incluye una amplia selección de artículos utilizados en pantalla. Más de 200 artículos estarán disponibles hasta el 30 de junio.

Entre los objetos disponibles se encuentran vestuarios usados por personajes principales como Queen Maeve, Black Noir, Soldier Boy, y Firecracker. Asimismo, se encuentra el vestuario de Billy Butcher, incluyendo su icónico atuendo de la serie, junto con una réplica de su llamativo abrigo.

Otro artículo destacable es un juego de ocho vasos que representan a Los Siete, el equipo de superhéroes ficticio de la serie.

El vestuario de Queen Maeve también es parte de la subasta. (HBO)
El vestuario de Queen Maeve también es parte de la subasta. (HBO)

También se han incluido piezas de utilería asociadas a escenas específicas, como el escudo de Soldier Boy, una consola VoughtStation 5 utilizada por el personaje de Ryan y material de propaganda rusa empleado dentro de la narrativa de la serie.

Entre los demás vestuarios se incluye el traje de héroe de A-Train, que ya ha superado los mil dólares en la subasta, y otros accesorios como una bolsa ensangrentada idéntica a la utilizada en una de las escenas más intensas de la serie.

Por si fuera poco, también hay artículos promocionales, como un póster gigante de la película “Dawn of the Seven”, que refleja la imagen de marca de superhéroes dentro del universo de la serie y la sátira del marketing al estilo de Hollywood.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la mayoría de los artículos ya ha comenzado a recibir ofertas que alcanzan desde cientos hasta miles de dólares, dependiendo del valor atribuido a cada pieza dentro de la producción.

Un póster gigante de “Dawn of the Seven” será subastado. (Propstore)
Un póster gigante de “Dawn of the Seven” será subastado. (Propstore)

Esto significa que el monto podría modificarse en las próximas semanas a medida que avance la competencia entre posibles compradores.

De acuerdo con la estructura del evento, la subasta permite la participación progresiva de interesados que pueden presentar nuevas ofertas hasta el cierre oficial.

Los artículos relacionados con Homelander ocupan un lugar destacado en la subasta. Además del traje completo del héroe, atribuido al personaje de Antony Starr, también se incluye una gran pieza del decorado de la Torre Vought, que incluye un panel de techo de una sala de conferencias de gran tamaño.

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