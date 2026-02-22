Las inesperadas confesiones de Leighton Meester y Penn Badgley que cambian la visión sobre “Gossip Girl”

Leighton Meester y Penn Badgley reviven la nostalgia de Gossip Girl en el reencuentro emitido en el pódcast Podcrushed en YouTube

El reencuentro de Leighton Meester y Penn Badgley en el pódcast Podcrushed, disponible en YouTube, despertó la nostalgia y el interés de los seguidores de Gossip Girl.

Los actores reflexionaron sobre la relación entre Blair Waldorf y Dan Humphrey en la serie, abordando el impacto que tuvo esta pareja —conocida en los foros de fanáticos como “Dair”— tanto en el público como en el equipo de producción.

El debate sobre “Dair”: una pareja polémica

Penn Badgley, conductor de Podcrushed, planteó el debate central: “La pregunta es si realmente apoyábamos la pareja de Blair y Dan”. El interrogante refleja la división persistente en la audiencia, aún activa en redes sociales y comunidades digitales.

La polémica relación entre Blair Waldorf y Dan Humphrey divide a los fans de Gossip Girl y alimenta el debate en redes sociales y foros digitales (IMDb)

Leighton Meester, al analizar el desenlace, señaló: “Pensándolo bien, tienen sentido las parejas finales. No sé si lo recuerdo bien, pero creo que fue lo lógico”. El actor coincidió y agregó: “Para mí, el desenlace que propuso el guion era lo que tenía sentido”.

Ambos subrayaron, según el pódcast, que la relación entre Blair y Dan representó un giro argumental dictado por la narrativa, más que una respuesta a la presión de los seguidores. Badgley resumió con ironía: “Fue gracioso cómo nos emparejaron tarde y había algo inevitable en que eso sucediera”.

La discusión sobre el romance de estos personajes continúa generando polarización en las redes sociales y foros especializados, donde los fanáticos analizan en detalle cada episodio y decisión de los guionistas.

Recuerdos del set y dinámicas fuera del guion

Leighton Meester destacó que el trabajo junto a sus amigas del elenco marcó más su experiencia en Gossip Girl que los romances de la trama central (IMDb)

Meester admitió que, aunque la relación de sus personajes sigue siendo motivo de debate, su conexión principal con la serie pasó por otros aspectos: “Más que la trama, disfrutaba las escenas con mis amigas del elenco”, afirmó. En ese sentido, destacó que el trabajo en un grupo femenino marcó más su experiencia que cualquier dilema romántico.

La conversación permitió explorar el ambiente detrás de cámaras de Gossip Girl. Badgley evocó la “tonalidad exagerada y camp” de la serie y compartió la dificultad de interpretar escenas donde los personajes, supuestamente adolescentes, enfrentaban situaciones extremas: “Es impactante tener que decir frases como ‘maté a alguien’ o negociar acciones siendo supuestamente estudiantes de secundaria”.

Los protagonistas aseguraron que la pareja Dair en Gossip Girl fue resultado de decisiones narrativas y no de la presión fanática

Estas situaciones, definidas como absurdas, provocaban risas entre los actores. Además, recordaron cómo el ritmo de grabaciones y la presión mediática condicionaban su día a día, sumando una cuota de estrés y diversión a partes iguales.

El legado de “Gossip Girl” y la distancia con el fanatismo

Respecto a la expectativa del público y el legado de la serie, Meester reconoció que apenas vio episodios de Gossip Girl y que los ciclos narrativos repetitivos formaban parte del atractivo para distintas generaciones de espectadores.

Los actores reiteraron su distancia respecto a la idea de emparejar personajes por demanda de los fanáticos. El protagonista de You describió la unión entre Blair y Dan como “una jugada de guion, algo inevitable entre tantos vaivenes”, mientras que la actriz se mostró ajena a la intensidad de las discusiones entre seguidores.

Las escenas de adolescentes enfrentando situaciones extremas y absurdas en Gossip Girl generaron tanto estrés como diversión entre los actores (IMDb)

Entre anécdotas, Meester relató: “Me acuerdo de una entrada tardía en escena que, aunque solo fueron segundos, sigo pensándolo y me entra vergüenza”, mostrando el costado humano de la experiencia en el set.

La química entre ambos protagonistas, tanto dentro como fuera de la ficción, se mantuvo presente durante la entrevista y permitió revivir la atmósfera original de la serie.

Madurez, nostalgia y crecimiento personal

La reflexión sobre el paso del tiempo y la madurez atravesó la conversación. Ambos actores manifestaron aprecio por sus versiones adolescentes y valoraron el crecimiento personal tras el final de Gossip Girl.

Anécdotas y recuerdos del set de Gossip Girl muestran el costado humano y las inseguridades de sus protagonistas durante las grabaciones (The CW)

“Solo crecí en aceptar que ya era fuerte y vulnerable a los 12, y que no necesitaba fingir estar más madura”, explicó la actriz.

El reencuentro dejó ver cómo la serie marcó no solo su carrera profesional, sino también su perspectiva sobre la fama, el trabajo en equipo y los aprendizajes personales que trascienden la pantalla.