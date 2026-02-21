Entretenimiento

Organizan recaudación de fondos para ayudar a Miss Jay, el exjuez de America’s Next Top Model que sufrió un derrame cerebral

La campaña solidaria busca recaudar 100 mil dólares para afrontar el tratamiento y la atención 24/7 que necesita el popular entrenador de pasarela

Miss Jay pasó cinco semanas
Miss Jay pasó cinco semanas en coma y despertó sin poder caminar ni hablar, según relató en un reciente documental. (composición fotográfica)

Amigos cercanos de Miss J. Alexander, histórico entrenador de pasarela y juez de America’s Next Top Model, organizaron una campaña en GoFundMe para ayudarlo a afrontar los altos costos médicos y de cuidado permanente derivados del derrame cerebral que sufrió a fines de 2022.

La iniciativa se lanzó luego de que el propio Miss J. revelara públicamente su delicado estado de salud en el reciente documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, estrenado este mes en Netflix.

Según informó Us Weekly, la página de recaudación fue creada por los allegados a la icónica ‘Reina de la pasarela’ tras conocerse la magnitud de las secuelas que arrastra desde el accidente cerebrovascular. El objetivo es reunir 100.000 dólares, destinados a cubrir gastos médicos, rehabilitación y cuidados esenciales. Al momento de publicarse la nota, el fondo ha recaudado apenas unos 4564 dólares, el 5% de la meta.

En la descripción de la campaña, los organizadores recordaron el impacto de Miss J. durante su tiempo en la televisión. “Durante años, el incomparable Miss J. Alexander llevó gracia, humor y un estilo inolvidable a nuestros hogares como un querido entrenador y juez de America’s Next Top Model. Conocido por su calidez, ingenio y dedicación para elevar a los demás, Miss J. ha sido una luz guía para modelos y fans de todo el mundo. Hoy, Miss J. necesita nuestro apoyo”, se lee en la página de crowdfunding.

Actualmente, Miss Jay utiliza silla
Actualmente, Miss Jay utiliza silla de ruedas y requiere terapias físicas, del habla y ocupacionales de manera permanente.(Captura de pantalla)

La recaudación busca aliviar lo que el propio texto define como una carga financiera “abrumadora”. El dinero reunido se destinará a servicios de rehabilitación, cuidados en el hogar, facturas médicas y costos esenciales de vida, en un contexto en el que Miss J. no puede vivir de manera independiente y requiere atención constante.

“Actualmente está confinado a una silla de ruedas debido a lo que esperamos sea solo una parálisis temporal y su brazo derecho permanece inmóvil”, detalla la publicación.

El estado de salud de Miss J. se hizo público a través de la serie de tres episodios Reality Check: Inside America’s Next Top Model, disponible en Netflix, donde el entrenador de pasarela habló por primera vez sobre el derrame cerebral que sufrió el 27 de diciembre de 2022. Ese día fue encontrado inconsciente, en su departamento, por su sobrina. Tras el episodio, pasó cinco semanas en coma y despertó sin poder moverse.

En el documental, Miss J. describe con crudeza ese momento: “No sabía dónde estaba, salvo que estaba en el hospital. Pasé cinco semanas en coma y no podía caminar ni hablar. Y pensé: ¿qué iba a hacer?”. También reveló que vivió internado durante un año y cinco meses, mientras atravesaba un largo proceso de rehabilitación.

Durante su internación, Miss Jay
Durante su internación, Miss Jay recibió visitas de antiguos colegas del reality de modelos, excepto Tyra Banks (IMBD/The CW)

Durante ese período, su salud se vio agravada por mini derrames cerebrales, convulsiones y cuatro hospitalizaciones adicionales, según precisan los organizadores de la campaña. Aunque con el tiempo logró recuperar el habla, la movilidad sigue siendo un desafío diario.

En Reality Check, Miss J. se emocionó al recordar las visitas de sus excompañeros de America’s Next Top Model, Jay Manuel y Nigel Barker.

“Fue emocional. Lloré. No me da vergüenza decir que lloré”, contó. “Luego, una vez que estuve en el hospital, Jay y Nigel vinieron a visitarme. Pensé en cómo solíamos hacer los programas juntos. Lloro porque simplemente los extraño mucho”.

Ambos también brindaron actualizaciones recientes sobre su estado de salud. En una entrevista con Entertainment Tonight tras el estreno de la docuserie, Jay Manuel aseguró que Miss J. muestra signos alentadores de recuperación.

“J está más fuerte cada día. Hace fisioterapia todos los días. Puede levantarse de esa silla de ruedas. Eso es lo que la gente no sabe”, afirmó. “En el momento del documental, no podía. Ahora puede. Puede dar algunos pasos”.

La vida de Miss J.
La vida de Miss J. Alexander después de ‘America’s Next Top Model’ (Captura: Netflix)

Nigel Barker coincidió en destacar su fortaleza: “No hay quien detenga a Miss J. La realidad es que Miss J. todavía tiene esa chispa”.

La campaña en favor de Miss J. surge en un contexto en el que otras recaudaciones solidarias vinculadas al mundo del espectáculo han tenido una enorme repercusión. Este mismo mes se viralizó un GoFundMe organizado para ayudar a la esposa e hijas del actor James Van Der Beek, recordado por su papel en Dawson’s Creek, tras su muerte por cáncer. Esa iniciativa logró recaudar más de dos millones de dólares, destinados a cubrir deudas médicas y asegurar el bienestar de su familia.

