La tragedia de Miss J. Alexander después de ‘America’s Next Top Model’: un derrame cerebral, 5 semanas en coma y su lucha por volver a caminar

Miss J. fue parte del programa desde su primer ciclo en 2003 y se mantuvo hasta el ciclo 19. (IMBD/The CW)

Durante casi dos décadas, J. Alexander Jenkins, conocido en la industria de la moda como Miss J. Alexander, fue sinónimo de glamour, ironía afilada y personalidad arrolladora en la pasarela. Su figura quedó asociada a America’s Next Top Model, el reality que sacudió la televisión de los 2000 con un formato enfocado en jóvenes aspirantes a modelos.

Con el estreno de la docuserie de Netflix sobre los éxitos y las polémicas de dicho formato, el exjurado del reality reveló el terrible momento que pasó hace apenas tres años, cuando un derrame cerebral estuvo a punto de terminar con su vida.

Los inicios de ANTM

Alexander, nacido en Nueva York, ingresó a la industria de la moda tras entablar amistad con Monique Pillard, entonces presidenta de Elite Model Management, quien lo incorporó a la agencia. Pero su verdadero don salió a flote cuando comenzó a enseñar a otras modelos a caminar con seguridad.

“Yo era simplemente Alexander —la reina de la pasarela—. Salí del vientre de mi madre con tacones altos”, recordó en la docuserie Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Su estilo extravagante y sus frases filosas se volvieron sello distintivo del reality. (IMBD/The CW)

Ese talento como entrenador lo llevó a conocer a Tyra Banks cuando ella tenía apenas 16 años. Años más tarde, cuando Banks comenzó a desarrollar el concepto de America’s Next Top Model, no dudó en llamarlo. “Era como un padrino, una madre, una diva extraordinaria. Él era un auténtico profesional”.

Desde el primer ciclo en 2003, Miss J se convirtió en el coach de pasarela del programa y, a partir del ciclo 5, en juez junto a Jay Manuel y el fotógrafo Nigel Barker. Era uno de los personajes favoritos del público por su histrionismo y su sarcasmo. Para él, el show era una plataforma que le permitía transmitir sus conocimientos.

“Le enseñé a una chica a caminar con confianza”, recordó Alexander sobre su paso por el reality. “Cuando eso hace clic, es como: ‘Wow. Dios mío, eres realmente muy hermosa’”.

Miss J participó en todos los ciclos hasta el 19. En 2012, en medio de una reestructuración del formato, fue despedido junto a Manuel y Barker. La forma en que se produjo su salida devino en una abrupta ruptura con Banks, con quien mantenía una amistad de años.

Miss J. se convirtió en uno de los favoritos del público por su humor ácido (IMBD/The CW)

“Para mi cumpleaños, Tyra me envió flores”, recordó Alexander en Reality Check. “Dije: ‘¡Qué dulce!’. Había una nota: ‘Feliz cumpleaños, con amor, Tyra’. Y cinco días después fui despedido”.

Banks, en el documental, explicó que la decisión era enviada desde los directivos de la televisora, quienes exigían que el programa pasara a una etapa “más madura”. La modelo afirma que no fue un tema personal contra sus excolaboradores.

No obstante, hasta el momento, Tyra no ha querido hablar de su enemistad con Jay Manuel y su relación con Miss J. tampoco volvió a ser la misma.

El derrame cerebral que detuvo su carrera

Tras su salida de America’s Next Top Model, Miss J no desapareció del espectáculo. Por el contrario, continuó vinculado a la franquicia en versiones internacionales del reality, donde siguió entrenando a modelos en técnica y presencia escénica. En paralelo, desarrolló una extensa carrera académica: enseñó durante 15 años en el Savannah College of Art and Design, una de las escuelas más prestigiosas del país.

El 27 de diciembre de 2022, la vida de Miss J se detuvo abruptamente. “Tuve un derrame cerebral. Me desperté y no sabía dónde estaba, salvo que era un hospital”, relató en el documental. “Pasé cinco semanas en coma y no podía caminar. No podía hablar. Pensé: ‘¿Qué voy a hacer?’”.

Alexander permaneció más de un año y medio internado en el centro de salud. Aunque ya ha recuperado el habla, todavía no puede movilizarse por sí mismo.

Miss J. Alexander sigue en contacto con dos de sus colegas de ‘America’s Next Top Model’ (Captura: Netflix)

En la docuserie, Miss J. cuenta que en el período más crítico, recibió la visita de sus excompañeros de panel Jay Manuel y Nigel Barker.

“No sabía si él quería que lo viera de esa manera”, recordó Barker sobre su paso por el hospital. “Pero fui a verlo. Fue un shock terrible, realmente perturbador, aterrador”.

“Podía sentir lo molesto que estaba, sin duda. Solo puedo imaginar dónde estaba su mente”, agregó Jay Manuel.

Para Miss J, el reencuentro fue una avalancha de recuerdos: “Pensé en cómo solíamos hacer programas juntos. Lloré porque los extrañaba muchísimo”.

La ausencia de Banks, en cambio, fue notoria. En la entrevista, un productor le preguntó al entrenador de pasarela si su antigua aprendiz lo había visitado. “No, todavía no”, responde Alexander. “Solo me envió un mensaje diciendo que quiere venir a visitarme, pero no, todavía no”.

La docuserie de Netflix muestra por primera vez el delicado estado de salud que atravesó el exjurado del reality. (IMBD/The CW)

Pese a la tragedia, Miss J no se define como una víctima. Así lo explican los directores del documental, Mor Loushy y Daniel Sivan, en entrevistas con Tudum de Netflix. “No queríamos enmarcar a Miss J como un sobreviviente”, dijo Sivan. “Él no es su salud. Ante todo, es una diva que rompió todos los techos de cristal”.

Ese es el mensaje con el que el entrenador de pasarela de 67 años cerró el repaso por sus recuerdos en ANTM. Consultado por Tudum sobre cómo está hoy, respondió: “Bien. Sanando y lidiando”.

Frente a cámara agregó: “Extraño ser la reina de la pasarela. Soy la persona que enseñó a las modelos a caminar… y ahora no puedo caminar —¡todavía! ¡Todavía! Porque estoy decidido a caminar. Estoy seguro de que me van a volver a ver. No se ha terminado para mí todavía”.

El 18 de febrero, Jay Manuel contó en una entrevista con ET que su amigo ha logrado buenos avances en su rehabilitación física tras el rodaje de la serie documental. “Ya puede levantarse de la silla de ruedas. Ahora puede dar pequeños pasos”, explicó. “Si alguien puede volver a caminar es Miss J”.