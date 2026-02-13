La recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek alcanza los 2 millones de dólares: todas las celebridades que han aportado a la causa

El GoFundMe destinado a la familia de Van Der Beek superó ampliamente su objetivo inicial gracias al apoyo de celebridades. (Composición fotográfica/REUTERS/REUTERS)

La muerte del actor James Van Der Beek, ocurrida el 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras una prolongada lucha contra el cáncer colorrectal, desató la solidaridad de colegas, amigos y fanáticos. Ese respaldo se tradujo, en pocas horas, en una recaudación millonaria a través de GoFundMe destinada a su familia, que este viernes ya supera los dos millones de dólares y continúa recibiendo aportes.

La campaña solidaria fue lanzada el martes 11 por amigos del actor y tuvo como objetivo inicial cubrir los costos médicos derivados del tratamiento oncológico del Van Der Beek. Sin embargo, el rápido crecimiento de las donaciones llevó a ampliar el alcance de la iniciativa.

La página del GoFundMe explica que, tras la muerte del intérprete, Kimberly y sus seis hijos enfrentan un futuro incierto desde el punto de vista económico. Los gastos acumulados por años de tratamientos, sumados a la necesidad de sostener la vivienda familiar y garantizar la educación de los niños, dejaron a la familia “sin fondos” y en una situación de extrema vulnerabilidad financiera.

“Cada donación, sin importar su tamaño, marcará una diferencia real mientras intentan reconstruir sus vidas”, señala el texto de la campaña.

Campaña de recaudación de fondos - James Van Der Beek (Captura de pantalla)

De acuerdo con Business Insider, el dinero recaudado está destinado a cubrir gastos cotidianos, pagar cuentas pendientes y asegurar la continuidad educativa de los seis hijos del actor. El medio también recordó que, en un informe previo realizado junto a GoodRx, se estimó que una persona de alrededor de 30 años diagnosticada con cáncer puede afrontar gastos de al menos 45.000 dólares de su propio bolsillo durante el primer año de tratamiento, una cifra que ayuda a dimensionar el impacto económico de la enfermedad.

Un portavoz de GoFundMe confirmó al citado medio que la plataforma trabaja junto a la organizadora —Kimberly Van Der Beek— para garantizar que los fondos lleguen de manera segura a la beneficiaria final, y que el dinero permanece resguardado por el procesador de pagos hasta completar el proceso correspondiente.

Celebridades que donaron miles de dólares

El apoyo del mundo del espectáculo fue clave para que la recaudación superara rápidamente su meta inicial. El objetivo original de 500.000 dólares se elevó primero a 1,5 millones tras ser superado en menos de 24 horas, y continuó creciendo hasta romper la barrera de los dos millones.

La industria de Hollywood se movilizó para apoyar económicamente a la familia de Van Der Beek (REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo)

Entre los principales donantes figura la actriz ganadora del Oscar Zoe Saldaña, quien se comprometió a aportar 2.500 dólares mensuales. El director Jon M. Chu realizó una donación única de 10.000 dólares, al igual que el empresario y mánager musical Guy Oseary y el productor Martin Blencowe.

También se sumaron aportes de 5.000 dólares por parte de Lyn Lear, viuda del legendario creador Norman Lear, la productora televisiva Julie Plec y la Marla Maples Foundation. En tanto, el bailarín y figura televisiva Derek Hough donó 1.000 dólares.

El jueves también se sumó el cineasta Steven Spielberg, quien junto a su esposa Kate Capshaw donó 25.000 dólares, convirtiéndose en uno de los mayores benefactores individuales del fondo.

Asimismo, se ha registrado una donación anónima por 30.000 dólares según la página de crowdfunding.

El cineasta Steven Spielberg y su esposa aportaron a la iniciativa de crowdfunding para la familia Van Der Beek (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Además de las donaciones directas, varias figuras del espectáculo ayudaron a amplificar la campaña al compartir el enlace en sus redes sociales. La actriz Busy Philipps, compañera de Van Der Beek en Dawson’s Creek, difundió el GoFundMe en un emotivo mensaje de despedida. A ella se sumó Jenna Dewan, quien alentó a sus seguidores a colaborar para apoyar a Kimberly y a los hijos del actor.

Van Der Beek había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en estadio 3 en 2023. Tres años después, su batalla contra la enfermedad implicó un desafío físico y emocional además de un fuerte desgaste económico. En diciembre de 2025, el actor aseguró en una entrevista televisiva que se sentía más fuerte y optimista, aunque reconoció que el tratamiento había exigido más de lo que imaginaba.

Ese mismo mes, decidió subastar memorabilia personal vinculada a Varsity Blues y sus personajes más famosos con el objetivo de afrontar las facturas médicas y sostener a su familia. Ese gesto, visto hoy en retrospectiva, da cuenta del esfuerzo financiero que realizó hasta el final de su vida.