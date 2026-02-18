Entretenimiento

Qué pasó con Tyra Banks después de ‘America’s Next Top Model’

Tras décadas bajo los reflectores, Tyra Banks encontró una nueva rutina entre la maternidad, los negocios y una vida más tranquila en Australia

Guardar
La exconductora de America’s Next
La exconductora de America’s Next Top Model enfrenta las polémicas del programa mientras construye una nueva rutina lejos de Hollywood. (Composición fotográfica/The CW)

La figura de Tyra Banks ha estado ligada al espectáculo durante gran parte de su vida. Supermodelo, actriz, productora y presentadora, Banks volvió al ser tema de conversación con el estreno de la docuserie Reality Check: Inside America’s Next Top Model, que explora nuevamente el legado y las controversias del reality que marcó a una generación.

A dos décadas del debut del programa, la conductora ahora vive enfocada en su negocio propio, muy lejos de los Estados Unidos.

El camino a ser una figura televisiva global

Banks comenzó a modelar a los 15 años y pronto hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en aparecer en las portadas de GQ y la revista Sports Illustrated Swimsuit Issue. Paralelamente, desarrolló una carrera como actriz con apariciones en series y películas como The Fresh Prince of Bel-Air, Higher Learning y Life-Size. Sin embargo, su mayor impacto llegaría desde la televisión de realidad.

En 2003 estrenó America’s Next Top Model, el programa que creó, produjo y condujo durante casi toda su trayectoria. La idea, explicó Banks años después, era combinar formatos exitosos y llevarlos al mundo del modelaje.

El reality de modelos debutó
El reality de modelos debutó en 2003 y se mantuvo al aire durante 24 ciclos, hasta su despedida en 2018. (IMBD/The CW)

Quería casar American Idol con The Real World y situarlo en la industria de la moda”, dijo en la docuserie, al recordar los inicios del proyecto junto al productor Ken Mok. Tras varios rechazos, el programa encontró pantalla en UPN (hoy The CW) y se mantuvo al aire durante 24 ciclos, hasta 2018.

Banks condujo todas las temporadas salvo la 23, cuando fue reemplazada temporalmente por Rita Ora. Compartió el jurado con figuras recurrentes como Miss J (J. Alexander), Nigel Barker y Jay Manuel, y supervisó un formato de desafíos, sesiones fotográficas y eliminaciones semanales.

America’s Next Top Model no envejeció bien. Los años pasaron y el público reexaminó sus episodios con una mirada mucho más crítica. A partir del 2020, cuando el programa volvió a resurgir en redes, se elevaron cuestionamientos a los desafíos polémicos y a los ácidos comentarios de los jueces. Otras críticas apuntaban a las sesiones fotográficas de “cambio de raza”, las transformaciones mal diseñadas y las exigencias constantes hacia el peso de las concursantes.

Banks respondió entonces en X: “He visto las publicaciones sobre la insensibilidad de algunos momentos pasados de ANTM y estoy de acuerdo con ustedes. Mirando hacia atrás, fueron decisiones muy desacertadas. Aprecio sus comentarios honestos y les envío mucho amor y abrazos virtuales”.

Reality Check reabrió el debate
Reality Check reabrió el debate sobre el impacto cultural de America’s Next Top Model. (Netflix)

Esta reevaluación es el núcleo de la serie estrenada en Netflix el pasado 16 de febrero. Sobre los desafíos más extremos —que incluyeron temáticas de crimen violento, bulimia u otras realidades sociales— Banks sostuvo que existía una presión constante por elevar el dramatismo. “Sabía que había ido demasiado lejos. Fue muy, muy intenso, pero ustedes lo pedían, así que seguimos empujando, cada vez más y más”, dijo en la serie.

¿Qué pasó después del reality?

Tras el final de America’s Next Top Model en 2018, Banks continuó en televisión como conductora de Dancing with the Stars entre 2020 y 2023. Poco después tomo una decisión drástica: se mudó a Sídney, Australia, donde lanzó su propia marca de helados, SMiZE and Dream.

En una entrevista televisiva en abril de 2025, explicó el origen de ese cambio de rumbo y la relación con su idea de negocio: “Me enamoré. Cada vez que volvía… los tres países que más helado consumen son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Así que pensé: ‘Soy feliz aquí y les encanta comer helado, ¿vamos a hacer de esto una familia?’ Y lo hicimos”.

En Sídney, Banks lanzó su
En Sídney, Banks lanzó su marca de helados SMiZE and Dream, un proyecto personal largamente postergado. ( Nathan Howard/Pool via REUTERS)

Hoy, Banks vive en Australia junto a su hijo York Banks Asla, quien nació en 2016 mediante gestación subrogada con su ex Erik Asla. Su pareja actual es el empresario Louis Bélanger-Martin, con quien mantiene una relación desde 2019. Lejos de los estudios de televisión estadounidenses, ha construido una rutina más estable, sin abandonar del todo el foco mediático.

Reality Check también reavivó las especulaciones sobre un eventual regreso del reality que la consagró. En el episodio final, Banks lanza una frase que no pasó desapercibida: “Siento que mi trabajo no ha terminado. No tienen idea de lo que tenemos planeado para el ciclo 25”. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la puerta quedó abierta.

Temas Relacionados

America’s Next Top ModelTyra BanksseriesdocumentalesNetflixEntretenimiento

Últimas Noticias

Así fue el mensaje de Shia LaBeouf tras salir de prisión

La publicación del actor en redes sociales coincidió también con la incertidumbre respecto a su separación de Mia Goth

Así fue el mensaje de

El cine y el público despiden a Tom Noonan, actor de “RoboCop 2”: “Un villano perfecto”

La muerte de la estrella a los 74 años conmocionó a la industria del cine y a los fans

El cine y el público

Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

La llegada de Jay Sherman como invitado especial dividió al equipo creativo y dejó una marca imborrable en la historia de la animación, convirtiendo a este episodio en uno de los más discutidos y queridos

Matt Groening versus los productores:

Ser apocaloptimista, la nueva mentalidad tecnológica: qué enseña el documental más esperado sobre inteligencia artificial de 2026

Dirigido por Daniel Roher y presentado en el Festival de Cine de Sundance, The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist reúne a referentes como Sam Altman y Dario Amodei en una reflexión cinematográfica que, según detallaron Deadline y Variety, expone el pulso entre innovación acelerada, dilemas éticos y el futuro que heredarán las próximas generaciones

Ser apocaloptimista, la nueva mentalidad

La exesposa de Eminem es investigada tras doble choque vehicular

El incidente ocurrido en la casa de Kim Scott involucró a su hijo y tres amigos, lo que llevó a una intervención policial

La exesposa de Eminem es
DEPORTES
Franco Colapinto cerró con saldo

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

TELESHOW
Graciela Alfano volvió a encender

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó al director

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La OTAN practicó un desembarco en el Báltico en su mayor ejercicio de reacción rápida con el foco puesto en la amenaza rusa

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington