Qué pasó con Tyra Banks después de ‘America’s Next Top Model’

La exconductora de America’s Next Top Model enfrenta las polémicas del programa mientras construye una nueva rutina lejos de Hollywood. (Composición fotográfica/The CW)

La figura de Tyra Banks ha estado ligada al espectáculo durante gran parte de su vida. Supermodelo, actriz, productora y presentadora, Banks volvió al ser tema de conversación con el estreno de la docuserie Reality Check: Inside America’s Next Top Model, que explora nuevamente el legado y las controversias del reality que marcó a una generación.

A dos décadas del debut del programa, la conductora ahora vive enfocada en su negocio propio, muy lejos de los Estados Unidos.

El camino a ser una figura televisiva global

Banks comenzó a modelar a los 15 años y pronto hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en aparecer en las portadas de GQ y la revista Sports Illustrated Swimsuit Issue. Paralelamente, desarrolló una carrera como actriz con apariciones en series y películas como The Fresh Prince of Bel-Air, Higher Learning y Life-Size. Sin embargo, su mayor impacto llegaría desde la televisión de realidad.

En 2003 estrenó America’s Next Top Model, el programa que creó, produjo y condujo durante casi toda su trayectoria. La idea, explicó Banks años después, era combinar formatos exitosos y llevarlos al mundo del modelaje.

El reality de modelos debutó en 2003 y se mantuvo al aire durante 24 ciclos, hasta su despedida en 2018. (IMBD/The CW)

“Quería casar American Idol con The Real World y situarlo en la industria de la moda”, dijo en la docuserie, al recordar los inicios del proyecto junto al productor Ken Mok. Tras varios rechazos, el programa encontró pantalla en UPN (hoy The CW) y se mantuvo al aire durante 24 ciclos, hasta 2018.

Banks condujo todas las temporadas salvo la 23, cuando fue reemplazada temporalmente por Rita Ora. Compartió el jurado con figuras recurrentes como Miss J (J. Alexander), Nigel Barker y Jay Manuel, y supervisó un formato de desafíos, sesiones fotográficas y eliminaciones semanales.

America’s Next Top Model no envejeció bien. Los años pasaron y el público reexaminó sus episodios con una mirada mucho más crítica. A partir del 2020, cuando el programa volvió a resurgir en redes, se elevaron cuestionamientos a los desafíos polémicos y a los ácidos comentarios de los jueces. Otras críticas apuntaban a las sesiones fotográficas de “cambio de raza”, las transformaciones mal diseñadas y las exigencias constantes hacia el peso de las concursantes.

Banks respondió entonces en X: “He visto las publicaciones sobre la insensibilidad de algunos momentos pasados de ANTM y estoy de acuerdo con ustedes. Mirando hacia atrás, fueron decisiones muy desacertadas. Aprecio sus comentarios honestos y les envío mucho amor y abrazos virtuales”.

Reality Check reabrió el debate sobre el impacto cultural de America’s Next Top Model. (Netflix)

Esta reevaluación es el núcleo de la serie estrenada en Netflix el pasado 16 de febrero. Sobre los desafíos más extremos —que incluyeron temáticas de crimen violento, bulimia u otras realidades sociales— Banks sostuvo que existía una presión constante por elevar el dramatismo. “Sabía que había ido demasiado lejos. Fue muy, muy intenso, pero ustedes lo pedían, así que seguimos empujando, cada vez más y más”, dijo en la serie.

¿Qué pasó después del reality?

Tras el final de America’s Next Top Model en 2018, Banks continuó en televisión como conductora de Dancing with the Stars entre 2020 y 2023. Poco después tomo una decisión drástica: se mudó a Sídney, Australia, donde lanzó su propia marca de helados, SMiZE and Dream.

En una entrevista televisiva en abril de 2025, explicó el origen de ese cambio de rumbo y la relación con su idea de negocio: “Me enamoré. Cada vez que volvía… los tres países que más helado consumen son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Así que pensé: ‘Soy feliz aquí y les encanta comer helado, ¿vamos a hacer de esto una familia?’ Y lo hicimos”.

En Sídney, Banks lanzó su marca de helados SMiZE and Dream, un proyecto personal largamente postergado. ( Nathan Howard/Pool via REUTERS)

Hoy, Banks vive en Australia junto a su hijo York Banks Asla, quien nació en 2016 mediante gestación subrogada con su ex Erik Asla. Su pareja actual es el empresario Louis Bélanger-Martin, con quien mantiene una relación desde 2019. Lejos de los estudios de televisión estadounidenses, ha construido una rutina más estable, sin abandonar del todo el foco mediático.

Reality Check también reavivó las especulaciones sobre un eventual regreso del reality que la consagró. En el episodio final, Banks lanza una frase que no pasó desapercibida: “Siento que mi trabajo no ha terminado. No tienen idea de lo que tenemos planeado para el ciclo 25”. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la puerta quedó abierta.