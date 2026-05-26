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“The Testaments”: a qué hora se estrena el final de temporada en América Latina

El spin-off de “The Handmaid’s Tale” llega al cierre de su primera entrega en Disney+ y ya alista una continuación

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Los Testamentos: De las hijas de Gilead - The Testaments
El episodio final de la primera temporada de "The Testaments" se estrena el 27 de mayo en Hulu y Disney+ con horarios regionales diferenciados (Disney+)

“Las tijeras”, el episodio final de la primera temporada de Los Testamentos: De las hijas de Gilead, se estrena este miércoles 27 de mayo en Hulu —para los espectadores de Estados Unidos— y en Disney+ —para el resto del mundo—, con una distribución de horarios escalonada según la región.

El décimo episodio, escrito por Maya Goldsmith, Bruce Miller y Gianna Sobol y dirigido por Mike Barker, retoma las consecuencias del penúltimo capítulo.

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Mientras Becka enfrenta el peso de sus actos, Agnes y Daisy deberán decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para protegerla.

La actriz Mattea Conforti, que interpreta a Becka, adelantó a The Hollywood Reporter que el desenlace es fiel al Gilead que los espectadores conocen desde The Handmaid’s Tale.

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“Hay tantos cliffhangers y tantas preguntas abiertas que tengo. Terminé el final y pensé: ‘Necesito saber qué pasa después’”, declaró al medio.

Conforti también anticipó que la relación entre Becka y Agnes quedará alterada por los eventos del episodio nueve: “Agnes es el tipo de persona que, en la mente de Becka, no puede hacer nada mal. Y si pudiera repetir toda esa serie de eventos para protegerla, genuinamente creo que lo haría”.

Imágenes oficiales de "Los testamentos: de las hijas de Gilead"
La relación entre Becka y Agnes sufre cambios tras los eventos críticos del capítulo nueve, según declaraciones del elenco (Disney+)

¿A qué hora se estrena el final de “The Testaments”?

  • México (Ciudad de México): 1 a.m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: 3 a.m.
  • Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 4 a.m.

Todo lo que se sabe de “The Testaments”

Disney+ anunció la renovación de Los Testamentos: De las hijas de Gilead para una segunda temporada antes del estreno del episodio final.

La serie, producida por MGM Television y 20th Television, acumula más de 45 millones de horas de streaming a nivel mundial entre Hulu y Disney+, con una audiencia que creció semana a semana.

Las visualizaciones del octavo episodio aumentaron un 76% respecto al estreno, según datos de un solo día de reproducción. La producción cuenta además con una calificación de 88% en Rotten Tomatoes, donde figura como Certified Fresh.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead - The Testaments
El showrunner Bruce Miller revela que la serie podría extenderse hasta cinco temporadas, con un plan de hasta 50 episodios (Disney+)

Mattea Conforti confirmó a THR que se enteró de la renovación apenas unos días antes del anuncio oficial. “Hubo rumores. Preguntaba si habría una segunda temporada y me decían: ‘Quizás, no lo sabemos’. Y luego finalmente nos lo dijeron”, relató al medio.

El showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller reveló al mismo medio que tiene una visión de largo plazo para la serie: entre 30 y 50 episodios en total, lo que equivale a tres o cinco temporadas.

“Quiero asegurarme de no escribirme en un rincón. Quiero tener un final satisfactorio”, explicó.

Miller también trazó el arco temático de la segunda entrega: si la primera temporada giró en torno al despertar —romántico, sexual y político— de las protagonistas, la segunda se centrará en la identidad.

“La primera temporada es sobre un despertar. La segunda será sobre: ¿Quién soy? Estoy despierta, pero ¿quién está despierta?”, señaló en declaraciones recogidas por THR.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead - The Testaments
Elisabeth Moss regresó como June Osborn en una aparición sorpresa en "The Testaments" (Disney+)

The Testaments está basada en la novela homónima de Margaret Atwood, ganadora del Premio Booker, y se presenta como la continuación de The Handmaid’s Tale, la producción que se extendió por seis temporadas en Hulu.

El reparto de la primera temporada incluye a Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien. Elisabeth Moss regresó en una aparición sorpresa como invitada en el papel de June Osborn.

Uno de los cambios más notorios respecto al libro fue la transformación del personaje de Daisy. En la novela, Daisy es en realidad la segunda hija de June —conocida como Nichole/Holly en la serie—.

Pero al adelantar la acción cuatro años desde el final de The Handmaid’s Tale, en lugar de los 15 que separan ambas historias en el texto de Atwood, Miller debió reconfigurar al personaje.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead - The Testaments
Lucy Halliday interpreta a Daisy, una joven de Toronto que se convierte en agente encubierta de Mayday en la academia de Gilead (Disney+)

“No quería hacer ningún cambio, pero quería que Daisy y Agnes estuvieran físicamente juntas”, explicó el creador de la serie.

En la serie, Holly existe como una niña pequeña, con apenas una aparición fugaz. La nueva Daisy, a cargo de Lucy Halliday, mantiene la esencia combativa del personaje original sin ser pariente biológica de June ni de Agnes.

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