Janell Shirtcliff, última novia de Eric Dane, reaparece con un emotivo tributo tras la muerte del actor

Janell Shirtcliff, quien fue la última novia de Eric Dane, compartió fotos y viddeos inéditos del actor en su faceta familiar.

La muerte de Eric Dane, a los 53 años, tras una breve y devastadora batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enluta a Hollywood esta semana. En su círculo cercano, el dolor de la pérdida es inimaginable.

Este sábado 22 de febrero, Janell Shirtcliff, quien fue novia de Dane antes de morir, rompió el silencio con una serie de publicaciones en Instagram Stories. Ahí dejó ver recuerdos personales junto al actor, imágenes cotidianas y un video en su faceta familiar.

A través de dichas postales, Shirtcliff —cineasta y fotógrafa— recuerda a Dane sonriente, relajado y de buen ánimo. Una imagen muestra al actor dándole un beso en la cabeza mientras posan juntos en unas escaleras. Ambos llevan mocasines Gucci similares.

Janell Shirtcliff, cineasta y fotógrafa, también acompañó a Eric Dane durante su lucha contra la ELA y lo despidió con un íntimo homenaje en redes sociales. (Captura: Instagram)

El homenaje continuó con más imágenes de Dane disfrutando del tiempo con Shirtcliff y amigos, hasta cerrar con un breve video. En ese clip, el actor posa frente a la cámara mientras la hija de Shirtcliff —cuyo nombre no fue revelado públicamente— intenta dirigirlo durante una sesión de fotos.

“Quiero que mires hacia allá, hacia mamá”, se escucha decir a la niña. Dane accede de inmediato y, cuando su pareja capta su atención, le pregunta con una sonrisa: “¿Estás grabando videos?”. “Es lindo”, responde ella, antes de que ambos se rían juntos.

Janell Shirtcliff, que además es directora de videoclips, radica en Corpus Christi, Texas. Debutó como directora de largometrajes con Habit (2021), película protagonizada por Bella Thorne y Gavin Rossdale. Además, su trabajo fotográfico fue publicado en medios como Variety y Billboard. También tuvo una etapa en la que trabajó como modelo para Levi’s, y como actriz en el video “Unconditionally” de Katy Perry.

Eric Dane tenía una relación discreta con Janell Shirtcliff, con quien participó de una alfombra roja en 2025 (Captura: Instagram)

La relación entre Shirtcliff y Dane se hizo pública en junio de 2025, poco después de que el actor revelara su diagnóstico de ELA. En ese momento, una fuente citada por Entertainment Tonight aseguró que la pareja mantenía “una relación intermitente desde hace más de tres años” y que ambos se preocupaban “profundamente el uno por el otro”. Según ese testimonio, “Eric le pidió a Janell que estuviera ahí para él durante este momento, y ella quiso acompañarlo”.

Ese mismo año, ambos oficializaron su romance con una aparición conjunta en la alfombra roja durante el estreno de la serie Countdown en junio, en Los Ángeles. Desde entonces, Shirtcliff también se mantuvo cerca del actor, acompañándolo durante el avance de la enfermedad.

Una de las fotos compartidas por Shirtcliff muestra a Dane sonriente y relajado (Captura: Instagram)

El vínculo con Rebecca Gayheart y la decisión de frenar el divorcio

Aunque Dane había iniciado una nueva relación, su estado civil seguía ligado a Rebecca Gayheart, con quien se casó en 2004. La pareja se separó en 2017 tras 15 años juntos, pero nunca llegaron a divorciarse formalmente. En marzo de 2025, en medio del deterioro de la salud del actor, Gayheart retiró la demanda de divorcio.

En su última entrevista, emitida por Netflix el 20 de febrero de 2026, Dane habló con franqueza sobre el vínculo que mantenía con su esposa, aun después de la separación.

“Bueno, todavía nos amamos profundamente, simplemente no creo que queramos vivir juntos”, explicó. “Hay mucho amor ahí. Nunca, para cuando alguien vea esto, me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca”.

El actor reconoció en su última entrevista que el amor entre él y su esposa había evolucionado hacia una relación familiar (Composición/Netflix)

El actor también dejó en claro que su relación con Gayheart había evolucionado hacia una forma de amor no romántico, centrado en la familia y la crianza de sus hijas Billie y Georgia.

Dane asumió responsabilidades en la ruptura y explicó las diferencias que los llevaron a separarse. “Creo que Rebecca estaba más dispuesta a tomar la iniciativa y hacer su parte que yo”, confesó.

Gayheart, por su parte, también habló públicamente del vínculo que los unía. En abril de 2025, declaró a E! News: “Somos los mejores amigos. Estamos muy unidos. Somos grandes copadres”. Y agregó: “Creo que es importante no ver una relación que termina como un fracaso. No fue un fracaso. Fue un gran éxito”.

Aunque estaba separado desde 2017, Dane mantuvo un vínculo cotidiano y cercano con Rebecca Gayheart (AP Foto/Kevork Djansezian, Archivo)

Ese mismo año, la actriz profundizó aún más en un ensayo publicado en The Cut. Ahí reconoció que no debe ser fácil para el público entender el vínculo que tiene con Dane; ya que ambos han tenido parejas diferentes después de su separación.

“Nuestro amor puede no ser romántico, pero es un amor familiar. Eric sabe que siempre voy a querer lo mejor para él”, resaltó.