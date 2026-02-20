Rebecca Gayheart narra los meses finales de Eric Dane tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

Rebecca Gayheart contó cómo fueron los meses previos antes de que Eric Dane muriera. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Rebecca Gayheart compartió detalles sobre los meses previos al fallecimiento de Eric Dane, quien murió a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En una entrevista para The Cut, la actriz relató el momento en que recibió la noticia y cómo la familia enfrentó los cambios que trajo la enfermedad. “Estaba en mi armario el día que escuché esas tres letras: ELA,” recordó

La famosa explicó que su esposo le llamó desde el consultorio de un neurólogo en San Francisco después de notar los primeros síntomas un año antes.

“Cuando estábamos en la mesa, decía cosas como: ‘Algo anda mal con mi mano’. Estaba empezando a tener dificultades con cosas simples como usar los palillos”, dijo.

Eric Dane llamó a Rebecca Gayheart para contarle acerca de su diagnóstico. (Instagram/Rebecca Gayheart)

La actriz señaló que, pese a los diagnósticos iniciales que sugerían problemas menores, el artista tenía la sensación de que se trataba de algo más serio.

Unas semanas después, la pareja decidió contarle a sus hijas, Billie, de 15 años, y Georgia, de 14 años. Rebecca detalló que recurrieron a un terapeuta especializado en adolescentes para abordar el tema de manera adecuada.

“Los niños te harán saber cuándo ya no pueden manejar más información. Queríamos darles la oportunidad de hablar con su doctor porque tenían muchas preguntas que ni yo ni Eric podríamos responder en ese momento”, comentó.

La actriz describió los desafíos de la enfermedad y la incertidumbre que conlleva, pues aseguró que el problema con este diagnóstico es que “realmente no hay un mapa de ruta”.

Rebecca Gayheart destacó que fue difícil entender la enfermedad de Eric Dane (Captura de video/TikTok)

“Alguien puede decirte ‘Tienes esto, y estás teniendo debilidad en tu brazo derecho’, pero ¿qué viene después? No pueden decirlo claramente. Siempre hay algo nuevo que aparece de repente”, afirmó.

Rebecca Gayheart también relató cómo los síntomas se hicieron visibles para quienes rodeaban a Eric Dane. Durante unas vacaciones de primavera, él tropezó varias veces y, en una ocasión, no pudo nadar de regreso a un barco mientras practicaba snorkel.

“Nuestra hija tuvo que ayudarlo a volver al barco”, contó. La actriz señaló que este episodio marcó un momento de conciencia sobre la progresión de la enfermedad: “Él se dio cuenta de que esto realmente estaba sucediendo”.

Tras hacer público su diagnóstico en abril de 2025, Dane recibió apoyo de amigos, familiares y colegas. Gayheart indicó que la reacción fue positiva pero también abrumadora.

Rebecca Gayheart señaló que Eric Dane recibió mucho apoyo de su familia y amigos. (AP)

“Ha sido muy generoso y amable. Mucha gente compartió recursos, contactos y experiencias, y estoy muy agradecida”, dijo, destacando la importancia de la red de apoyo.

La actriz también detalló la logística de cuidar a su esposo, y los meses previos a su muerte contaba con enfermeras las 24 horas. Sin embargo, la carga para la actriz fue insostenible algunas veces.

“La semana se divide en 21 turnos. Hay momentos que no están cubiertos, así que cubro yo algunos. Tuve un turno de 12 horas que solo pude cubrir cuatro. Llamé a dos amigos de Eric, y ambos aparecieron y hicieron un trabajo maravilloso”, señaló.

Asimismo, Gayheart se esforzaba por mantener la vida familiar a pesar de la enfermedad, por lo que comían juntos casi todo el tiempo. “Él dejó muy claro que quiere pasar tiempo con su familia tanto como sea posible, y yo me comprometo a facilitarlo”, dijo.

Eric Dane le pidió a Rebecca Gayheart pasar el mayor tiempo posible con ella y sus hijas. (Instagram/Rebecca Gayheart)

La actriz también reflexionó sobre cómo el diagnóstico ha cambiado su perspectiva, así que ahora intenta enfocarse en el presente.

“No quiero que mis hijas se sientan culpables por disfrutar su vida. Quiero que hoy sea significativo, Esto no es un ensayo. Lo que haces hoy es tu vida. Así que vive el momento. Quiero que las niñas vean que sí podemos hacer esto y aquello, incluso en circunstancias difíciles”, indicó.