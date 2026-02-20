Ayuno intermitente, batidos y disciplina fitness: el secreto de Cindy Crawford para mantenerse en forma a los 58 años

Cindy Crawford comparte sus hábitos alimenticios y su rutina de ejercicios matutinos

El ayuno intermitente, práctica que ha sumado adeptos entre celebridades y expertos, forma parte del estilo de vida de Cindy Crawford, quien compartió recientemente sus hábitos alimentarios en una entrevista con Hello! Magazine.

La reconocida supermodelo explicó que retrasa la primera comida del día hasta después de las 10:00, combinando esta estrategia con una rutina de ejercicios matutinos.

Además de esta elección, Crawford opta por romper el ayuno con un batido diseñado para maximizar la nutrición tras varias horas sin ingerir alimentos. La receta incluye leche de coco, medio plátano —según la modelo, prefiere la mitad para reducir el azúcar—, espinacas, menta, colágeno, proteína en polvo, cacao, semillas de linaza y de cáñamo, además de una pizca de maca.

Crawford sostiene que esta combinación le aporta energía sostenida y nutrientes esenciales, especialmente después de entrenar.

El impacto de la alimentación y los hábitos saludables en la vida de figuras públicas como Cindy Crawford

Universidad de Harvard: evidencia científica sobre el ayuno intermitente

La tendencia a espaciar las comidas y limitar la ventana de consumo calórico ha despertado el interés de instituciones académicas de renombre.

Investigadores de la Universidad de Harvard han publicado que el ayuno intermitente puede contribuir al control del peso corporal y, en algunos casos, a la mejora de la sensibilidad a la insulina.

En artículos revisados por pares, especialistas en salud pública de Harvard advierten, no obstante, que los beneficios dependen de la constancia y de la calidad de los alimentos ingeridos durante las horas permitidas.

Un análisis del equipo de la Escuela de Salud Pública de Harvard señala: “Diversos ensayos clínicos muestran que el ayuno intermitente, cuando se combina con una dieta equilibrada, puede facilitar la reducción de grasa corporal y el mantenimiento de la masa magra.”

Este mismo grupo subraya la importancia de evitar alimentos ultraprocesados y recomienda priorizar fuentes de proteína magra, vegetales y grasas saludables. Al tiempo que advierten la importancia de contar con el asesoramiento de un profesional de la salud.

El ayuno intermitente gana popularidad entre celebridades y expertos en bienestar

Dieta baja en carbohidratos y gluten: otra elección deliberada

Crawford también compartió que mantiene una dieta baja en carbohidratos y restringe el consumo de gluten, sobre todo durante su estancia en Estados Unidos.

La modelo explicó que evita el pan en su día a día y prefiere almuerzos basados en ensaladas con proteína. Por la noche, su menú habitual incluye proteínas de origen animal o vegetal acompañadas de vegetales frescos.

La relación entre la ingesta reducida de gluten y el bienestar digestivo ha sido objeto de estudio en la Universidad de Stanford.

Investigadores de esa institución han identificado que, aunque la intolerancia al gluten afecta a una minoría, muchas personas reportan sentirse mejor al limitar este componente, incluso sin un diagnóstico de celiaquía.

La dieta baja en carbohidratos y gluten es parte del estilo de vida de Cindy Crawford (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la nutricionista acreditada Faye James, citada por Hello! Magazine, respalda el modelo del ayuno intermitente, en particular la modalidad 16:8, que consiste en ayunar durante 16 horas y consumir alimentos en una ventana de ocho horas.

James recomienda cenar al menos cuatro horas antes de acostarse y garantizar la ingesta de 25 gramos de proteína magra en cada comida, además de alcanzar los 25 gramos de fibra diarios, presentes en cereales integrales, legumbres, verduras y semillas.

Beneficios metabólicos y prevención de enfermedades crónicas

Estudios recopilados por Hello! Magazine y respaldados por investigaciones de la Universidad Johns Hopkins vinculan el ayuno intermitente no solo con la pérdida de peso, sino también con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares.

Cindy opta por un batido nutritivo para marcar el inicio del día para la supermodelo tras el ayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Mark Mattson, neurocientífico de esa universidad, afirma que “el ayuno intermitente puede mejorar varios indicadores de salud metabólica, incluyendo la presión sanguínea, los niveles de lípidos y la regulación de la glucosa”.

La literatura científica destaca que, más allá del control calórico, el patrón temporal de las comidas tiene un impacto directo sobre los ritmos circadianos y el metabolismo. Esto puede traducirse en una mejor utilización de la energía y en una disminución de la inflamación sistémica.

Perspectiva de sostenibilidad y popularidad creciente

El interés por el ayuno intermitente y las dietas personalizadas crece entre figuras públicas y especialistas en nutrición. La evidencia recogida por universidades prestigiosas afirma que acotar las horas de alimentación puede ser una estrategia viable para quienes buscan controlar el peso y mejorar la salud metabólica.

Sin embargo, expertos de la Universidad de Harvard y la Universidad Johns Hopkins coinciden en que la clave radica en la individualización del régimen y en la orientación profesional.

La individualización y el seguimiento profesional son claves para una estrategia alimentaria saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las personas responden de igual manera, por lo que el seguimiento médico resulta esencial para evitar déficits nutricionales o efectos adversos.

Según la experiencia de Cindy Crawford, la combinación de ayuno intermitente, ejercicio regular y selección cuidadosa de alimentos puede integrarse a un estilo de vida saludable, siempre bajo supervisión experta y con base en la mejor evidencia científica disponible.