BTS confirma que uno de sus integrantes casi se presentó en el Super Bowl

BTS no descarta presentarse en el Super Bowl si reciben una invitación formal en el futuro. (BIGHIT Music)

El grupo surcoreano BTS reveló que uno de sus integrantes estuvo cerca de presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024, una de las plataformas musicales más vistas del mundo.

Según confirmó el líder RM, el elegido para ese posible debut fue Jungkook, quien recibió la invitación a través del cantante estadounidense Usher.

“Él lo invitó, pero no se logró por el servicio militar”, explicó el rapero en una entrevista con Rolling Stone.

El artista surcoreano Jeon Jung-kook inició su servicio militar en diciembre de 2023, junto a Jimin. Esta obligación nacional en Corea del Sur impide a los hombres entre 18 y 28 años realizar actividades prolongadas fuera del país durante el periodo de servicio, lo que cerró la posibilidad de participar en el evento.

La situación había circulado previamente como rumor entre seguidores durante la temporada del Super Bowl 2024. Usher encabezó el espectáculo de medio tiempo y mantiene una conexión musical con Jungkook tras su colaboración en el sencillo "Standing Next To You", incluido en el álbum solista del integrante de BTS, GOLDEN.

Usher habría invitado a Jungkook a participar en el Super Bowl antes de su ingreso al servicio militar.(REUTERS/Caitlin Ochs)

Más allá del caso de Jungkook, BTS también se refirió a la posibilidad de presentarse algún día como grupo en el Super Bowl.

“Creo que es el mejor evento y escenario del mundo entero”, afirmó RM sobre la importancia de la final de la NFL. El líder del septeto también señaló que cualquier participación depende del contexto y de la recepción global hacia artistas que no cantan en inglés.

“Quizás con el paso del tiempo, y si cambian las ideas de la gente… Si hay una oportunidad, definitivamente queremos hacerlo algún día”, dijo.

“No podemos hacerlo a menos que nos inviten”, coincidió Jimin.

BTS inició en 2026 su gira mundial ARIRANG tras casi cuatro años de pausa grupal (Kim Min-Hee/Pool via REUTERS)

Algunas semanas atrás, otro integrante de BTS también había hablado sobre el interés del grupo en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

“Es bueno soñar en grande de todas formas. Super Bowl. Wow, si actuamos en el Super Bowl me pregunto cómo se sentiría”, dijo en una entrevista con la coreógrafa Kany Diabaté.

El regreso de BTS con la gira ARIRANG 2026

Las declaraciones sobre el Super Bowl se producen en paralelo al regreso de BTS a los escenarios como grupo completo. El 9 de abril de 2026, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook iniciaron en Goyang, Corea del Sur, el BTS World Tour ARIRANG, su primera gira mundial en casi cuatro años.

La gira ARIRANG marca el regreso global de BTS con fechas históricas en América Latina. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El tour incluye 85 conciertos en 34 ciudades, lo que lo convierte en la gira más extensa en la historia del K-pop por número de presentaciones. El recorrido comenzó con tres conciertos en Corea del Sur y continuará por Japón, Norteamérica y Europa antes de llegar a Sudamérica.

La etapa en América Latina incluye presentaciones en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo. En países como Perú, Colombia y Argentina, el grupo se presentará por primera vez, un hecho histórico para la región.