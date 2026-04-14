Arrestan a Brandon “Bug” Hall, actor de “Pequeños traviesos”, tras faltar a audiencia por caso de tránsito

Brandon "Bug" Hall fue detenido en Ohio por no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una infracción de tránsito (Universal Pictures/Marion County Sheriff Office)

Brandon Bug Hall, conocido por su papel infantil en Pequeños traviesos, fue detenido en el estado de Ohio tras no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una infracción de tránsito, según informó el Daily Mail.

El actor de 41 años fue puesto bajo custodia por un cargo de incomparecencia luego de no asistir a una citación judicial programada para el 31 de diciembre de 2024. La audiencia estaba vinculada a una multa de tránsito emitida dos meses antes.

De acuerdo con documentos legales revisados por TMZ, Hall fue sancionado el 29 de octubre de 2024 por no presentar prueba de seguro de responsabilidad civil durante una intervención policial en Ohio. La ausencia en la audiencia derivó en su arresto posterior.

El intérprete alcanzó notoriedad en la década de 1990 al dar vida a Alfalfa en Pequeños traviesos, película estrenada en agosto de 1994 y dirigida por Penelope Spheeris.

En esa producción compartió pantalla con Travis Tedford, Brittany Ashton Holmes, Kevin Jamal Woods, Jordan Warkol y Zachary Mabry, además de actores como Whoopi Goldberg, Mel Brooks y Daryl Hannah.

El actor de "Pequeños traviesos" fue arrestado por un cargo de incomparecencia tras no asistir a la cita judicial del 31 de diciembre de 2024 (Columbia Pictures)

Tras su etapa como estrella infantil, Brandon Bug Hall participó en distintas producciones de televisión y cine.

Entre sus trabajos figuran series como Beverly Hills, 90210, CSI: Crime Scene Investigation, Masters of Sex, Nikita y Castle.

En el cine, actuó en American Pie Presents: The Book of Love (2009), The Stupids (1996) y Cabrini (2024).

También formó parte de la película de Disney Get a Clue (2002), junto a Brenda Song y Lindsay Lohan.

El episodio en Ohio no es el primero en su historial legal. En junio de 2020, fue detenido en Weatherford, Texas, por un delito menor relacionado con la posesión de sustancias para inhalación.

La sanción de tránsito que originó la audiencia incluyó la falta de seguro de responsabilidad civil durante una intervención policial (Weatherford Police Department/Daily Mail)

Según reportes de ese momento, las autoridades acudieron a su habitación de hotel tras una solicitud de verificación de bienestar realizada por un familiar.

En el lugar indicaron haber observado señales de uso de inhalantes. Hall admitió haber utilizado aerosoles.

Este caso se produce menos de tres meses después de que el actor explicara al Daily Mail su decisión de dejar la industria del entretenimiento y adoptar un estilo de vida religioso en Mountain Home, Arkansas.

En esa entrevista, indicó que vive con su esposa y sus cinco hijos en un terreno de aproximadamente 80 acres.

Hall señaló que tomó “un voto de pobreza” como parte de su compromiso espiritual, con el objetivo de reducir sus necesidades económicas.

En una reciente entrevista, Hall reveló que abandonó el mundo del espectáculo y ahora lleva una vida religiosa en Arkansas junto a su familia (X/@BugHall)

“Mi objetivo es mantener una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos”, dijo al medio en enero. También explicó que, en caso de necesitar dinero, realiza trabajos ocasionales.

“Si surge una necesidad económica, tomaré algún trabajo o haré algún encargo, por dinero en efectivo, para cubrir esa necesidad”, afirmó.

En la misma conversación, se refirió a su relación con la industria del entretenimiento. Indicó que le gustaba “hacer películas”, así como “escribir, producir [y] actuar”, pero consideró necesario alejarse de ese entorno.

“No quería ir a trabajar en algún empleo que fuera básicamente insignificante, produciendo cosas para entretener o distraer a la gente”, señaló.

Asimismo, explicó que buscaba distanciarse de ciertas prácticas dentro de ese ámbito. “Manipulación de otras personas, en la forma en que les hablo, en lo que hago o produzco… incluso de mí mismo, como adicto”, añadió.

La ex estrella infantil cambió legalmente su nombre a Bug Hall-Barnett y donó la mayoría de sus recursos económicos como parte de su compromiso espiritual (Universal Pictures)

Brandon Bug Hall también indicó que modificó legalmente su nombre a Bug Hall-Barnett, dejando atrás su nombre de nacimiento, Brandon Rowan.

Además, señaló que donó gran parte de sus recursos económicos como parte de su compromiso religioso.

La detención en Ohio ocurre en este contexto personal, en medio de su alejamiento de la vida pública y de la actividad en la industria del entretenimiento.