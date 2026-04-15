La doctora Sandra Lee confirma que tuvo un derrame cerebral mientras filmaba su programa

Sandra Lee revela que sufrió un accidente cerebrovascular durante la grabación de su programa. (Captura de video)

Sandra Lee, conocida públicamente como “Dr. Pimple Popper”, informó que sufrió un accidente cerebrovascular durante la grabación de su programa Dr. Pimple Popper: Breaking Out en noviembre.

En una entrevista con People, la dermatóloga relató que los primeros síntomas se presentaron mientras se encontraba trabajando en el set. Según explicó, inicialmente interpretó lo que ocurría como una reacción pasajera.

“Ocurrió mientras estaba filmando el programa. Tuve lo que pensé que era un sofoco. Empecé a sudar mucho y no me sentía como yo misma”, señaló.

La médica indicó que, tras finalizar la jornada de grabación, decidió ir a la casa de sus padres, donde los síntomas continuaron. También señaló que durante la noche tuvo dificultades para dormir y comenzó a notar cambios en su movilidad.

Sandra Lee explicó que tuvo problemas de movilidad antes de saber que había tenido un derrame cerebral. (Captura de video)

“Me sentía muy inquieta. En una pierna tenía dolores punzantes. Noté que me costaba bajar las escaleras”, explicó. Es así que Sandra Lee permaneció en la vivienda familiar durante la noche. Al día siguiente, describió un empeoramiento en su condición, particularmente en el lado izquierdo de su cuerpo.

“Extendía la mano y simplemente se caía lentamente. Me di cuenta de que tenía problemas para articular y pronunciar”, detalló. En ese momento, consideró la posibilidad de estar atravesando un evento neurológico. “Pensé: ‘¿Estoy teniendo un derrame cerebral?’”, expresó.

Ante esta situación, su padre le insistió en acudir a un hospital. Una vez en el servicio de urgencias, se le realizó una resonancia magnética que confirmó que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

“Fue un shock. Como médica no podía negar que tenía dificultad para hablar y debilidad en un lado, pero pensaba: ‘Esto es un sueño, ¿verdad?’. Lo que ocurrió esencialmente es que una parte de mi cerebro murió”, explicó.

Sandra Lee admitió que quedó en shock tras escuchar el diagnóstico. (Captura de video)

Como consecuencia del diagnóstico, la producción de Dr. Pimple Popper: Breaking Out se detuvo durante aproximadamente dos meses mientras Lee iniciaba un proceso de rehabilitación.

Este incluyó terapia física y ocupacional, con énfasis en la recuperación del control de sus manos, fundamentales para su actividad profesional. La dermatóloga también se refirió al impacto emocional asociado a la experiencia, particularmente por haber ocurrido en el entorno laboral.

“Hay mucho estrés postraumático porque ocurrió mientras estaba filmando el programa”, señaló. Añadió que, en ese periodo, contempló la posibilidad de no poder retomar completamente sus funciones médicas, incluyendo procedimientos quirúrgicos que forman parte central de su trabajo.

Tras el proceso de recuperación, Lee indicó que ha logrado retomar gran parte de sus actividades. “Ahora estoy prácticamente de vuelta a la normalidad”, afirmó.

Sandra Lee aseguró que actualmente sigue con su vida de manera normal. (Captura de video)

También señaló que el episodio influyó en cambios en su rutina personal y profesional. Según explicó, ha comenzado a prestar mayor atención a factores como la presión arterial, los niveles de colesterol y la gestión del estrés.

El incidente fue incorporado de forma indirecta en el material promocional de la segunda temporada del programa.

La nueva temporada de Dr. Pimple Popper: Breaking Out tiene previsto su estreno el 20 de abril. El programa documenta distintos casos dermatológicos y forma parte de la programación de Lifetime.