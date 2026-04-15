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Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

La campaña, titulada “Syd for Short”, incluye escenas veraniegas y una iniciativa solidaria vinculada a la organización Crisis Text Line

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La actriz presenta “Syd for Short”, una campaña de verano con American Eagle que incluye una colaboración con una organización de apoyo en crisis. (Instagram)

Sydney Sweeney retomó su colaboración con la marca de ropa American Eagle con una nueva campaña de verano centrada en prendas de mezclilla, meses después de la controversia generada por una campaña anterior.

El nuevo proyecto, titulado “Syd for Short”, pone el foco en pantalones cortos de mezclilla y presenta a la protagonista de la serie Euphoria en distintos escenarios al aire libre.

En uno de los materiales promocionales, la actriz aparece vistiendo shorts de mezclilla ajustados y una chaqueta del mismo material, mientras mira a la cámara y pregunta: “¿Qué marca estoy usando?”. Posteriormente, responde con una sonrisa: “Sí, esa”.

Sydney Sweeney protagoniza la campaña de verano de la marca pese al mal recibimiento del comercial previo. (Instagram)
Sydney Sweeney protagoniza la campaña de verano de la marca pese al mal recibimiento del comercial previo. (Instagram)

El video incluye una secuencia de imágenes en las que Sweeney aparece en entornos veraniegos, como playas y espacios abiertos, bajo luz natural. La propuesta visual se centra en resaltar la estética de temporada y el uso cotidiano de las prendas.

En un comunicado difundido junto a la campaña, Sydney Sweeney se refirió a las características de este tipo de ropa. “Hay algo atemporal en un buen par de shorts de mezclilla. Son simples, pero te hacen sentir segura y arreglada sin demasiado esfuerzo”, señaló.

Asimismo, destacó un componente adicional de la colaboración relacionado con una iniciativa social.

De acuerdo con la información compartida, parte de la campaña incluye una alianza con la organización Crisis Text Line, a la que se destinará el 100% de las ganancias de dos estilos específicos diseñados por la marca.

La campaña con Sydney Sweeney incluye una colaboración con la organización Crisis Text Line. (Instagram)
La campaña con Sydney Sweeney incluye una colaboración con la organización Crisis Text Line. (Instagram)

Sobre este aspecto, Sweeney indicó: “Crisis Text Line, una causa muy cercana a mí, ha sido parte de esta colaboración desde el principio. Me gusta saber que cuando las personas usan estas prendas, también forman parte de algo significativo que ayuda directamente a quienes lo necesitan”.

La nueva campaña se presenta tras la difusión, en julio de 2025, de la iniciativa publicitaria “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, también desarrollada con American Eagle.

En ese momento, uno de los anuncios mostraba a la actriz recostada en un sofá mientras abrochaba sus jeans y pronunciaba un mensaje sobre la herencia genética. La pieza incluía un juego de palabras en inglés entre “genes” (genes) y “jeans” (pantalones de mezclilla).

La primera campaña de American Eagle con Sydney Sweeney fue tildada de racista. (REUTERS/Sami Marshak)
La primera campaña de American Eagle con Sydney Sweeney fue tildada de racista. (REUTERS/Sami Marshak)

Ese contenido generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron el mensaje como problemático. La campaña también fue comentada por figuras públicas, entre ellas Megyn Kelly, JD Vance y el presidente Donald Trump, quienes expresaron posturas favorables hacia la actriz y cuestionaron las críticas.

Tras la controversia, American Eagle emitió un comunicado en el que defendió el concepto de la campaña. La empresa señaló que el mensaje estaba enfocado en las prendas y en la forma en que las personas las utilizan.

Siempre se trató de los jeans: sus jeans, su historia. Seguiremos celebrando cómo cada persona usa sus prendas con confianza, a su manera”, indicó la marca en ese momento.

American Eagle afirmó que el comercial estaba centrado en lo buenos que son sus jeans. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
American Eagle afirmó que el comercial estaba centrado en lo buenos que son sus jeans. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Por su parte, Sweeney no realizó comentarios públicos inmediatos sobre la situación. Fue hasta noviembre de 2025 cuando abordó el tema en una entrevista con la revista GQ.

En esa conversación, la actriz se refirió a la repercusión generada por la campaña. “Hice un anuncio de jeans. La reacción definitivamente fue una sorpresa, pero me gustan los jeans. Es lo que uso todos los días. Creo que cuando tenga algo que quiera abordar directamente, la gente lo escuchará”, declaró.

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