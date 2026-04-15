Mark Ruffalo arremete contra la fusión Paramount-Warner en el Senado: “No confíen en las promesas vacías de los multimillonarios”

El actor cuestionó las promesas del CEO de Paramount sobre aumentar la producción de películas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este miércoles, el actor y productor Mark Ruffalo expuso los riesgos de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery ante el Subcomité Judicial del Senado de los Estados Unidos sobre Antimonopolio, Política de Competencia y Derechos del Consumidor.

Según informó Variety, la estrella de Marvel participó por videoconferencia en la audiencia convocada por el senador demócrata Cory Booker, de Nueva Jersey, quien ocupa el cargo de miembro de mayor rango de la minoría en dicho subcomité. El parlamentario indicó que ninguno de sus colegas republicanos se presentó a la sesión.

La audiencia, que se extendió por más de dos horas en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Washington D.C., se enmarca en un debate cada vez más encendido en torno a una operación valorada en 111.000 millones de dólares que, de concretarse, uniría a dos de los grupos mediáticos más poderosos de Hollywood.

El acuerdo pendiente le daría a Paramount Skydance —dueña de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET y Nickelodeon, entre otros— el control sobre el portafolio de WBD, que incluye HBO, HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

La fusión, valorada en 111.000 millones de dólares, aún requiere aprobación regulatoria y de accionistas (REUTERS/Daniel Cole/Archivo)

Las advertencias sobre la concentración de medios

Ruffalo, quien figura entre más de 3.000 firmantes de una carta abierta que busca bloquear el acuerdo, no escatimó palabras para describir los riesgos que, a su juicio, implica la operación.

“No tenemos que ver ‘Ciudadano Kane’ ni leer ‘1984’ para entender que el control oligárquico concentrado que representa esta fusión es una amenaza para la libertad de prensa, una ciudadanía informada y la democracia misma”, afirmó el actor.

El protagonista de En primera plana también apuntó directamente contra el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, quien ha prometido públicamente que la empresa combinada lanzará 30 películas por año y ofrecerá a los artistas “más vías” de trabajo.

Ruffalo fue tajante en su escepticismo frente a ese compromiso: “No confíen en las promesas vacías de los multimillonarios impulsados por la codicia y la ideología corrosiva. No confíen en que esta nueva empresa hará de alguna manera más películas con menos dinero y con tanta deuda”.

Ruffalo calificó como “obsceno” el pago millonario que recibiría el CEO David Zaslav (REUTERS/Jack Taylor)

El actor advirtió que la fusión “amenaza más que nuestros medios de vida” y que llega “en el peor momento posible” para la industria, al citar una marcada caída en los empleos del sector en los últimos años.

“Puedo decir personalmente que Los Ángeles ahora mismo está colgando de un hilo”, señaló. Según Ruffalo, la fusión Paramount-Skydance de agosto de 2025 ya derivó en 2.000 despidos, y anticipó que “decenas de miles” de profesionales de los medios estarán en riesgo con el nuevo acuerdo.

El intérprete de Hulk también cuestionó la independencia de las redacciones periodísticas. Si el conglomerado integra activos como CBS News y CNN, existiría el riesgo de que “los medios cedan ante presiones políticas” de la administración actual. Aunque Ellison ha sostenido que la independencia editorial de CNN “se mantendrá absolutamente”, Ruffalo sugirió que esas garantías no son suficientes.

Por otro lado, la estrella de Hollywood llamó la atención sobre el paquete de compensación que recibiría David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, al cerrarse el trato: al menos 550 millones de dólares. “Básicamente, por destruir Warner Bros., hasta el punto en que cargaban con tanta deuda que tuvieron que venderla. Es obsceno”, expresó.

El debate en el Senado refleja la creciente preocupación por la concentración de medios en Hollywood (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

Según consignó Variety, el CEO David Ellison también había sido invitado a participar en la audiencia para exponer sus argumentos; sin embargo, Paramount Skydance informó que el ejecutivo no pudo asistir porque estaba en el funeral de un familiar recientemente fallecido.

El Gremio de Escritores y otras voces en la audiencia

Ruffalo no fue el único en elevar la voz. Michael Isaac, director de servicios legales del Writers Guild of America East —sindicato que representa a 18.000 profesionales creativos—, sostuvo que si la fusión se concreta, la empresa resultante se convertirá de inmediato en el mayor empleador de sus miembros.

“Un gigante mediático con un enorme poder para reducir contenidos, subir precios, aumentar el control de la producción, suprimir la competencia, empeorar las condiciones laborales y silenciar las voces de nuestros miembros”, advirtió Isaac.

También testificaron el documentalista David Borenstein, director del ganador del Oscar por Mr. Nobody Against Putin; la abogada y exanalista legal Katie Phang; y Mara Verheyden-Hilliard, codirectora ejecutiva del Fondo para la Justicia Civil y miembro del Comité para la Primera Enmienda que encabeza Jane Fonda.

FOTO DE ARCHIVO. Los logos de Paramount y Warner Bros se ven en esta ilustración tomada el 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La operación, que Paramount Skydance cerró tras imponerse en una puja en la que Netflix terminó retirándose, aún requiere la aprobación de los reguladores federales y de los accionistas de WBD. Según Variety, no está claro si la “audiencia paralela” organizada por Booker derivará en un mayor escrutinio regulatorio o en condiciones adicionales para el acuerdo.

Un factor clave será la postura de los estados. Fiscales generales estatales, incluido Rob Bonta de California, revisan la operación y podrían intentar bloquearla en los tribunales. En ese sentido, la aprobación a nivel estatal se presenta como un freno que los impulsores del acuerdo deberán sortear antes de que la fusión pueda hacerse efectiva.