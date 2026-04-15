¿Perfect queda en pausa?: la biografía de Kerri Strug se detiene tras la salida de Millie Bobby Brown

La renuncia de Millie Bobby Brown llevó a Netflix a cancelar la biopic de Kerri Strug, generando sorpresa en la industria y entre los seguidores (REUTERS/Mike Blake)

La plataforma Netflix suspendió el desarrollo de la biopic sobre la gimnasta Kerri Strug tras la renuncia de Millie Bobby Brown por diferencias creativas, una decisión que, según el portal especializado SensaCine, llevó a la cancelación definitiva del proyecto y generó impacto entre los seguidores de la actriz y del cine deportivo.

El proyecto sobre Kerri Strug: ambición y contexto

Perfect buscaba narrar la historia de Kerri Strug, la gimnasta estadounidense que logró una actuación memorable en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Strug aseguró la medalla de oro por equipos para Estados Unidos tras ejecutar un salto de potro con el tobillo lesionado, una hazaña recordada por su dramatismo y exigencia física.

Netflix suspendió el desarrollo de Perfect, una película que buscaba retratar la hazaña olímpica de Kerri Strug en Atlanta 1996 y su contexto personal (Foto: Twitter@citlaloma)

El guion pretendía analizar tanto el sacrificio personal como el contexto de presión mediática y social que rodeó su carrera, aportando una mirada a la vida de Strug más allá de la competencia.

La elección de Millie Bobby Brown para encarnar a Strug fue anunciada en septiembre de 2025, lo que despertó expectativas en la industria internacional. El papel representaba un giro en la carrera de Brown, reconocida por sus trabajos en géneros de ciencia ficción y aventura, y suponía su primer protagónico en una biografía deportiva.

Cambios en la dirección y desafíos creativos

La dirección de Perfect pasó de Gia Coppola a Cate Shortland, evidenciando dificultades creativas que impactaron el rumbo del proyecto (REUTERS/Aude Guerrucci)

El filme, producido bajo la supervisión de Netflix, inicialmente contaba con Gia Coppola como directora. Coppola, conocida por su sensibilidad en el retrato de personajes juveniles, estuvo a cargo durante la preproducción, pero a comienzos de este año fue reemplazada por Cate Shortland, directora australiana con experiencia en cine de acción y responsable de Viuda Negra (2021). Este relevo reflejó las dificultades para encontrar una visión artística común, un proceso que involucró ajustes en el guion y el enfoque narrativo.

La llegada de Shortland no logró resolver las tensiones entre la visión de la dirección y las expectativas de Brown y su equipo. Las diferencias en torno al tono del relato y la representación de eventos clave llevaron a que la protagonista decidiera abandonar el proyecto, lo que resultó determinante para su cancelación, de acuerdo con fuentes citadas por SensaCine y Deadline.

Netflix y la tendencia de biopics deportivas

Netflix continúa su apuesta por el género de biopics deportivas, pese a la reciente cancelación de Perfect debido a retos de reconstrucción histórica y sensibilidad

La suspensión de Perfect se produce en un contexto en el que Netflix ha apostado por el género de biopics deportivas, con títulos recientes como Rustin, The Swimmers y Pelé: el nacimiento de una leyenda.

Estas producciones han buscado combinar el atractivo del drama personal con la recreación de momentos históricos del deporte. Sin embargo, la historia de Strug presentaba retos particulares, ligados a la reconstrucción de hechos reales y la sensibilidad frente a episodios de alto riesgo físico.

El caso de Perfect evidencia la complejidad de trasladar a la pantalla relatos basados en figuras del deporte, donde los desacuerdos creativos pueden desembocar en la suspensión de proyectos incluso tras avances en el casting y la preproducción. El impacto de la cancelación se extiende a los equipos técnicos y creativos que ya estaban involucrados en el desarrollo de la película.

Proyectos actuales y futuros de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown mantiene una sólida alianza con Netflix, protagonizando éxitos como Stranger Things y la saga Enola Holmes, y desarrollando nuevos proyectos

A pesar de la cancelación de Perfect, la relación profesional entre Millie Bobby Brown y Netflix sigue activa.

La actriz británica debutó en la plataforma en 2016 con Stranger Things, serie que la catapultó a la fama internacional, y continuó su carrera en títulos como la saga Enola Holmes y la reciente Damsel (2024). Según SensaCine, Brown y Netflix tienen en desarrollo Enola Holmes 3, tercera entrega de la franquicia basada en los libros de Nancy Springer.

La permanencia de Brown en el catálogo de Netflix responde a una estrategia de la plataforma para consolidar figuras jóvenes con gran proyección global. Más allá de Enola Holmes, la intérprete ha manifestado su interés en explorar otros géneros y personajes, abriendo la puerta a futuras colaboraciones y proyectos originales.

Repercusiones en la industria y antecedentes de cancelaciones

La cancelación de la biopic de Kerri Strug refleja la creciente importancia de las celebridades en la sostenibilidad y éxito de producciones originales de Netflix

La decisión de cancelar Perfect tras la salida de Brown resalta el peso que las estrellas principales tienen en la viabilidad de los proyectos audiovisuales. En la última década, varios estudios y plataformas han enfrentado situaciones similares, donde la marcha de un actor o actriz principal motivó la suspensión de películas en diferentes etapas de desarrollo. Este fenómeno refleja la creciente interdependencia entre la imagen de las celebridades y el respaldo financiero y creativo de los proyectos.

En términos industriales, la cancelación también supone un ajuste en la agenda de estrenos de Netflix y afecta a los profesionales involucrados, desde el guion hasta la dirección de arte. No obstante, la plataforma mantiene una oferta robusta de contenido original y continúa apostando por historias basadas en hechos reales, incluyendo biografías, documentales y dramas inspirados en personajes históricos.

Millie Bobby Brown, por su parte, ha consolidado una trayectoria ascendente, diversificando su carrera y posicionándose como una de las figuras más demandadas en la industria del entretenimiento digital. Mientras Perfect no verá la luz, la actriz sigue adelante con nuevos desafíos y proyectos que refuerzan su colaboración con Netflix y su presencia en el cine internacional.