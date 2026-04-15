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Daniel Radcliffe reflexiona sobre la ventaja de iniciar su carrera con ‘Harry Potter’: “No todos los actores la tienen”

El actor explicó cómo el éxito temprano influyó en sus decisiones profesionales dentro de la industria

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Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe destacó la autonomía que le dio la fama temprana. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Daniel Radcliffe reflexionó sobre su trayectoria profesional y las oportunidades que ha tenido dentro de la industria del entretenimiento durante una reciente entrevista, en la que abordó el impacto de su participación en la saga cinematográfica de Harry Potter.

Las declaraciones se produjeron en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, en el que abordó la autonomía que ha logrado al elegir sus proyectos, tanto en cine como en teatro, a partir del éxito temprano de su carrera.

El actor señaló que su participación en la franquicia basada en las obras de J. K. Rowling le permitió alcanzar una estabilidad económica poco común en la industria.

“Básicamente, llegas a tener una especie de licencia poco común: sabes que tienes estabilidad económica, que estás bien en ese sentido, y eso te permite enfocarte en lo creativo, en experimentar y tomar decisiones más libres”, explicó.

Daniel Radcliffe aseguró que el éxito de Harry Potter le dio estabilidad económica, (Captura de video)
Daniel Radcliffe aseguró que el éxito de Harry Potter le dio estabilidad económica, (Captura de video)

En ese contexto, Radcliffe mencionó que recientemente ha coincidido con integrantes del elenco de la serie Stranger Things, a quienes dijo ofrecer un consejo recurrente: “hagan lo que realmente quieran hacer, porque están en una posición muy particular dentro de la industria”.

El actor añadió que formar parte de producciones de alto impacto brinda ventajas específicas para el desarrollo profesional. En ese sentido, destacó que estas condiciones permiten asumir riesgos creativos con mayor margen de decisión.

“Cuando participas en un proyecto de gran éxito, tienes una plataforma de lanzamiento increíble. Es una oportunidad que no todos los actores tienen y que puede marcar la diferencia en la forma en que eliges tu carrera”, señaló.

Durante la conversación, el artista británico también coincidió con el planteamiento del conductor sobre la autonomía que algunos intérpretes pueden alcanzar.

Actor Daniel Radcliffe arrives at the London premiere of the film 'The Lost City' in London, Britain March 31, 2022. REUTERS/Tom Nicholson
Daniel Radcliffe afirmó que no todos los actores pueden ser económicamente independientes con su trabajo. (REUTERS/Tom Nicholson)

“La mayoría de los actores nunca alcanza ese nivel de autonomía. En esta industria, poder decir ‘quiero hacer esto’ y que realmente suceda es algo muy inusual, incluso cuando tienes experiencia”, indicó.

Y añadió: “También soy consciente de que no es una situación que vaya a durar para siempre. Por eso creo que, si tienes ese tipo de comienzo en tu carrera, lo mejor es aprovecharlo y disfrutarlo mientras puedas”.

Asimismo, Daniel Radcliffe indicó que este escenario permite explorar distintas posibilidades dentro del ámbito artístico.

“Ese debería ser el objetivo después de un inicio así: sentirte con la libertad de divertirte con tu trabajo, explorar distintos caminos y no limitarte a un solo tipo de proyecto. Mientras estás en ese momento, hay que aprovecharlo al máximo. Es cuando puedes tomar decisiones más arriesgadas y creativas sin la presión constante de lo económico”, dijo.

Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe señaló que también se debe trabajar duro para mantener la independencia financiera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En paralelo a estas declaraciones, el actor continúa desarrollando diversos proyectos en televisión, cine y teatro. Actualmente forma parte del elenco de la comedia The Fall and Rise of Reggie Dinkins, donde comparte créditos con Tracy Morgan.

La producción se estrenó en enero como parte de su trabajo reciente en pantalla. Asimismo, participó como actor de voz en la película Pizza Movie, disponible en plataformas como Hulu y Disney+ desde el 3 de abril.

En el ámbito teatral, Radcliffe ha consolidado su presencia en Broadway con seis créditos acumulados. Tras su participación en Merrily We Roll Along, por la que obtuvo un premio Tony, actualmente protagoniza la obra en solitario Every Brilliant Thing, en funciones desde febrero en el Hudson Theatre.

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