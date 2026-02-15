Entretenimiento

Harry Styles reconoció sentirse “muy solo” tras la separación de One Direction

Las declaraciones del cantante reflejaron el impacto del final del grupo en su identidad y la presión experimentada en su etapa como solista

Harry Styles compartió los desafíos
Harry Styles compartió los desafíos emocionales y la soledad que experimentó tras la disolución de One Direction (Instagram/@onedirection/REUTERS)

Harry Styles reveló detalles sobre la soledad que experimentó tras la disolución de One Direction y los desafíos personales que enfrentó al iniciar su carrera como solista.

En una conversación con Harry Lambert, publicada en The Sunday Times Magazine, el cantante describió cómo el final del grupo estableció un antes y un después en su vida artística y personal.

“Cuando estás en una banda con otras cuatro personas, hay tanto espacio para esconderse”, expresó Styles al referirse a Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne.

El artista añadió que “solo hay tanto peso sobre tus hombros” y confesó que las primeras veces que actuó en solitario se preguntaba: “¿Qué hago con mis manos?”.

La transición no fue sencilla. Styles admitió: “Pero también me sentí muy solo de repente”.

El cantante confesó la presión
El cantante confesó la presión autoimpuesta al iniciar su carrera solista y el miedo a defraudar a sus seguidores (Ian West/PA via AP)

Aunque reconoció que tuvo la fortuna de contar con la atención del público interesado en su música, aseguró que la presión era en gran parte autoimpuesta: “Quería que todo fuera correcto”.

Al recordar el lanzamiento de su primer álbum en 2017, explicó que intentaba descubrir su identidad creativa, pero sentía la responsabilidad de no defraudar a quienes confiaban en él.

“Había muchas personas que habían depositado su fe en mí y no quería decepcionarlas”, comentó.

Tras más de una década sin pausas, Harry Styles vivió su primer gran alto en el camino después de finalizar su gira Love on Tour en julio de 2023.

El propio músico confesó que al principio la idea de parar “le parecía una locura”.

Tras finalizar Love on Tour
Tras finalizar Love on Tour en 2023, Styles se tomó su primer verdadero descanso para reflexionar sobre su vida (REUTERS/Henry Nicholls)

“No sabía si podía hacerlo”, admitió, pero consideró que era el momento adecuado. “Habíamos terminado la gira en julio y yo iba a cumplir 30 en febrero. Era hora de detenerme un poco y prestar atención a otras partes de mi vida”.

El destino elegido fue Italia, país que adquirió un sentido especial para él desde la pandemia.

Styles relató que Roma le enseñó “a desacelerar” y compartió una experiencia que ejemplifica esa idea personal sobre la ciudad italiana.

“Recuerdo ir a una cafetería, sentarme y tomar un café, y pensar: ‘No recuerdo la última vez que me senté y tomé un café —si es que alguna vez lo hice—’”, contó en la entrevista.

El artista británico descubrió un nuevo placer en lo cotidiano: “Aprendí, gracias a mis amigos, que comer no es solo sentarse a recargar energías. Me di cuenta del placer de simplemente estar en el momento”.

El paso por Italia y
El paso por Italia y especialmente por Roma enseñó a Harry Styles el arte de desacelerar y disfrutar el presente (Grosby)

Según Harry Styles, “los romanos son los mejores en eso; esa es su especialidad. El ritmo que me han enseñado ha sido muy especial”.

De la misma forma, eliminar Instagram de su teléfono fue otro pequeño cambio que le ayudó en su búsqueda de libertad.

El intérprete reconoció que siempre temió “extrañar el ritmo frenético” si desaparecía de la vida pública, pero la experiencia le permitió reencontrarse consigo mismo y compartir tiempo con su sobrina.

“Vivir de una manera en la que realmente me guste quién soy fuera de este mundo ha sido muy poderoso para mí”, aseguró.

Afirmó que “sin duda, eso ha influido en la obra que ahora hago porque proviene de un lugar de libertad pura”.

El cuarto álbum del artista,
El cuarto álbum del artista, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", saldrá el 6 de marzo con una gira mundial en 2026 (Harry Styles)

Tras este periodo de introspección, Styles anunció el lanzamiento de su cuarto disco, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., previsto para el 6 de marzo de 2026.

El álbum incluirá 12 temas y será acompañado por una gira mundial que recorrerá siete ciudades principales entre mayo y diciembre del presente año.

En diálogo con Hits Radio, el cantante explicó el significado detrás del título de su próximo álbum: “Es como un mantra de vida”.

Para él, no se puede “estar en la disco todo el tiempo”, y añadió: “Amar y vivir tu vida con amor y tomarte un descanso de vez en cuando para divertirte me parece una muy buena forma de afrontar la vida”.

“Eso es lo que sentí que hice estos últimos años y me llevó a cambios positivos”, concluyó en torno a esa reflexión.

