Harry Styles reveló por qué estuvo presente en la elección del papa León XIV

El intérprete de “As It Was” confesó que su presencia en la histórica jornada fue fruto de la casualidad

Harry Styles explica su presencia durante la elección del papa León XIV en Roma, aclarando que todo fue una coincidencia fortuita y no una invitación oficial (AP/X)

La inesperada aparición de Harry Styles en el cónclave que eligió al papa León XIV en Roma generó una ola de especulaciones entre asistentes y fanáticos. El propio Styles aclaró recientemente el motivo de su presencia, disipando los rumores sobre un posible vínculo con el evento religioso.

En una entrevista concedida a BBC Radio 1, el cantante explicó que ese día se encontraba cortándose el pelo en Roma cuando el ambiente en la ciudad cambió abruptamente.

“Solo escuché a toda la gente empezar a gritar ‘Habemus papam! Habemus papam!’”, relató. El bullicio se adueñó de las calles y hasta el barbero que lo atendía se sumó al cántico latino, que anuncia la elección de un nuevo pontífice.

Styles recordó que el barbero dejó de cortarle el pelo y exclamó “Habemus papam!”. Solo después de ese momento retomó el corte. Intrigado y a escasos minutos a pie del lugar, el artista decidió acercarse al Vaticano.

El papa León XIV fue presentado públicamente en la Plaza San Pedro el 8 de mayo de 2025 (REUTERS/Yara Nardi)

“Estaba como a cinco minutos caminando de ahí. Así que fui. Fue una locura”, relató.

La presencia de Styles entre la multitud sorprendió incluso al propio cantante, quien bromeó sobre la magnitud de la atención pública en torno al nuevo papa.

“¿Quién es esa persona que está recibiendo más atención que yo?”, comentó con humor.

El episodio, que rápidamente se viralizó, resultó ser una coincidencia y no parte de una invitación formal ni de un papel especial en la ceremonia.

El artista relató la secuencia de hechos que lo condujeron, casi por azar, hasta el corazón de uno de los eventos más significativos para la Iglesia católica en los últimos años.

El cantante relató que tras escuchar el bullicio en Roma, decidió acercarse al Vaticano y terminó entre la multitud que celebraba la elección papal (X/@nisakanat18)

Todo sobre el regreso de Harry Styles

Harry Styles regresó a la música con novedades. El británico anunció su cuarto álbum en solitario, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, y una gira internacional que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales de 2026.

Durante la misma entrevista con BBC Radio 1, Styles señaló que el disco está impregnado de “canciones pop clásicas” y que su proceso creativo surgió porque empezó a salir a bailar y escuchar diferentes tipos de música en fiestas con amigos.

Según detalló, la música que oía y las experiencias que vivía empezaron a influir en lo que componía. En cuanto al sencillo principal, “Aperture”, explicó que buscó diversión sobre el escenario y se inspiró en la energía de bandas como LCD Soundsystem tras verlas en festivales de Madrid y Brixton.

El álbum, producido por Kid Harpoon, tiene fecha de lanzamiento para el 6 de marzo. La preventa incluyó vinilos, casetes, camisetas y hasta cámaras analógicas. El entusiasmo de sus seguidores provocó la caída temporal del sitio web oficial tras el anuncio global.

En la gira Together, Together, el músico programó residencias en siete ciudades: ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Melbourne, Sídney y, en especial, Nueva York, donde ofrecerá 30 conciertos en el Madison Square Garden entre agosto y octubre.

Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum en solitario, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", cuya preventa agotó productos y saturó su web (Columbia)

Esta serie de presentaciones será la única en Estados Unidos en la primera etapa, aunque se prevé la incorporación de nuevas fechas y destinos.

El tour suma invitados especiales como Robyn, Shania Twain y Jamie xx, además de colaboraciones benéficas. Por cada entrada vendida en Londres, se donará una libra a LIVE Trust y en Nueva York las personas asistentes podrán inscribirse para votar en un puesto de HeadCount.

Fuera de la música, Styles destacó como maratonista, al completar la maratón de Tokio en tres horas y 24 minutos y la de Berlín en menos de tres horas. Además, su marca de estilo de vida, Pleasing, expandió su línea con productos innovadores.

El nuevo trabajo se lanzará luego del éxito de Harry’s House, que obtuvo el reconocimiento de álbum del año en los Grammy y Brit Awards 2023 y superó las 900 mil copias vendidas solo en Reino Unido.

El disco también marca el regreso de Harry Styles tras la trágica muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, en 2024.

