Entretenimiento

Así fue el emotivo reencuentro entre Justin Bieber y Ludacris tras 16 años del éxito “Baby”

La aparición conjunta de los artistas sobre el escenario ocurrió durante una celebración previa al Super Bowl

Guardar
Ambos artistas compartieron escenario durante una fiesta previa al Super Bowl (Redes sociales)

El reencuentro entre Justin Bieber y Ludacris fue uno de los momentos más comentados de la previa del Super Bowl en San Francisco.

Dieciséis años después del lanzamiento de “Baby”, ambos artistas compartieron escenario durante la fiesta organizada por Sports Illustrated, lo que desató la euforia de los asistentes.

El rapero se dirigió al público antes de interpretar el tema que definió a una generación y exclamó: “¡Hagan ruido para mi hermano Justin Bieber!”, pidiendo a los invitados VIP que lo recibieran con aún más entusiasmo.

El ambiente se impregnó de nostalgia al sonar la canción, con la pista vocal de Bieber acompañando la actuación en vivo.

Mientras este último animaba a los presentes a rapear el verso más emblemático, la atención se centró en el cantante canadiense.

Dieciséis años después del éxito
Dieciséis años después del éxito "Baby", Justin Bieber y Ludacris compartieron escenario y revivieron la nostalgia entre los asistentes a la exclusiva celebración (YouTube/Redes sociales)

Al finalizar la interpretación, el público presenció un gesto inesperado. Justin Bieber saltó las vallas y subió al escenario para abrazar a Ludacris.

“¡Cuidado, ten cuidado!”, advirtió al ver cómo el artista de ahora 31 años llegaba al escenario.

La velada contó con la presencia de numerosas celebridades, entre ellas Hailey Bieber, esposa de Justin, quien ingresó discretamente con un grupo de amigos y evitó la alfombra roja.

El reencuentro entre Bieber y Ludacris no fue el único momento sorpresivo; Travis Kelce también apareció en escena junto a The Chainsmokers.

A pesar del ambiente festivo previo al Super Bowl, lo que más llamó la atención fue la cercanía entre ambos después de un largo tiempo.

El tema, lanzado en 2010,
El tema, lanzado en 2010, convirtió al artista canadiense en un fenómeno adolescente e impulsó su carrera global (YouTube)

Justin Bieber y su actuación en los Grammy

El regreso de Justin Bieber a los Grammy 2026 tuvo un alto impacto en su carrera.

Durante la presentación, el artista interpretó “Yukon” de su álbum SWAG, en una actuación que se volvió viral por un detalle inesperado.

Apareció en el escenario vistiendo únicamente unos bóxers satinados de su propia marca y medias negras, dejando ver sus tatuajes y abdominales.

La elección de vestuario sorprendió a la producción, según relató Ben Winston, productor ejecutivo de la gala.

El equipo no tenía previsto que Bieber se presentara de esa forma: Winston contó que el cantante tomó la decisión minutos antes de salir a escena y que los ensayos fueron breves y espontáneos.

El regreso de Justin Bieber
El regreso de Justin Bieber a los Grammy 2026 incluyó una actuación viral en la que lució únicamente bóxers satinados y medias negras de su propia marca (REUTERS/Daniel Cole)

“Perfecto, nos vemos el domingo”, habría dicho tras apenas siete minutos de ensayo.

Durante la actuación, el público y los usuarios en redes sociales se enfocaron en el tatuaje de la espalda del cantante, que muchos interpretaron como el rostro de Hailey Bieber.

Las opiniones en línea oscilaron entre la admiración y el humor; algunos lo asociaron con una imagen de Jesús y otros recordaron la portada de marzo de 2020 de Elle, protagonizada por Hailey.

La presentación de Bieber también estuvo marcada por la reacción de Trevor Noah, presentador de la ceremonia, quien bromeó: “Un movimiento en falso... y habríamos tenido que ponerlo en OnlyFans”.

La frase provocó incomodidad y fue captada por las cámaras, mostrando al cantante con una sonrisa forzada y a Hailey con una expresión cordial.

Hailey Bieber mostró su apoyo
Hailey Bieber mostró su apoyo a su esposo en los Grammy, consolidando su imagen de pareja estable tras siete años de matrimonio y un hijo en común (REUTERS/Mario Anzuoni)

Justin Bieber, quien regresó a los Grammy tras cuatro años de ausencia, obtuvo cuatro nominaciones: álbum del Año y Mejor álbum Vocal Pop por SWAG, Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Interpretación R&B.

La gala también sirvió para mostrar el apoyo incondicional de Hailey Bieber, quien publicó en Instagram: “Ese es mi bebé”, acompañando un momento clave para el artista.

La pareja, con siete años de matrimonio y un hijo nacido en agosto de 2024, volvió a captar la atención mediática.

Siempre fue alguien a quien quise y amé profundamente. Obviamente, requirió trabajo y superar cosas entre nosotros, pero valió mucho la pena… Es un hombre increíble y un compañero excepcional para la vida”, afirmó Hailey para la citada Elle.

Temas Relacionados

Justin BieberLudacrisBabySuper Bowl 2026Entretenimiento

Últimas Noticias

Catherine Zeta-Jones, sobre su relacion con Michael Douglas: “La gente decía que no duraríamos, que cuando yo tuviera 50, él tendría 75”

La actriz reflexiona sobre los prejuicios que enfrentó su matrimonio y cómo lograron desafiar las expectativas del entorno mediático

Catherine Zeta-Jones, sobre su relacion

Esto es lo que hacían Katherine Schwarzenegger y su esposo Chris Pratt cuando empezaron a salir

La escritora contó que el intercambio de tarjetas escritas a mano fue una constante en los primeros meses de su relación con el actor, especialmente durante sus viajes de trabajo

Esto es lo que hacían

La razón por la que Jack Nicholson solía burlarse de Michael Douglas en el rodaje de ‘Wall Street’

A casi cuatro décadas del estreno de la cinta, el actor compartió historias poco conocidas del rodaje

La razón por la que

Se resolvió la demanda de difamación contra Netflix por la serie “Inventando a Anna”

Tras casi cuatro años de batalla judicial, la plataforma de streaming y la ex periodista de Vanity Fair, Rachel DeLoache Williams, lograron un acuerdo

Se resolvió la demanda de

Bianca Censori sobre tener hijos junto a Kanye West: “¿Cuándo es el momento adecuado?"

La pareja, que ha sido constantemente seguida por los paparazzi, contempla mudarse fuera de Los Ángeles para proteger la privacidad de sus hijos

Bianca Censori sobre tener hijos
DEPORTES
Tenía la pelea perdida, pero

Tenía la pelea perdida, pero un mensaje lo motivó y superó por nocaut a su rival en el último round para ser campeón del mundo

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las primeras imágenes del estadio más grande del mundo para 135 mil personas y que costará USD 38 mil millones

Román Burruchaga fue amenazado antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia”

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

TELESHOW
Daniela Christiansson posteó cómo le

Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chavista excarceló al

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

“IVA cultural ya”: las galerías de arte en España cierran para reclamar reducción de impuestos

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral