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Nieblas intensas y cielo nublado, pero sin lluvias: cómo estará el tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional activó un alerta por nieblas y reducción de visibilidad para el AMBA, en una semana en la que se proyectan mínimas de hasta 8 °C y máximas más templadas hacia el viernes

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Niebla - Buenos Aires - Puente Saavedra - Núñez
La nubosidad baja limitará el calentamiento diurno en toda la región metropolitana, con jornadas de amplitud térmica reducida y ambiente fresco incluso durante la tarde (Fotografía: Adrián Escandar)

En los próximos días, las nieblas y neblinas serán el fenómeno meteorológico principal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera un comienzo de semana con alta humedad, poco viento y nubosidad baja persistente, lo que afectará las temperaturas.

El lunes feriado comienza con un leve ascenso térmico respecto al fin de semana. La mínima rondará los 11 °C en CABA y entre 1 y 2 grados menos en sectores del Gran Buenos Aires (GBA), mientras que las máximas se ubicarán entre 15 °C y 16 °C.

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La presencia de nubosidad baja durante gran parte del día reducirá el calentamiento diurno y mantendrá baja la amplitud térmica por la tarde, aunque los vientos leves del noreste favorecerán una recuperación moderada de la temperatura. El cielo cubierto funcionará como barrera, limitando el aumento de los valores térmicos pese a la presencia del sol.

Hacia la noche del feriado se espera que un cielo más despejado que durante la jornada. Esto podría permitir que la temperatura baje más durante la madrugada del martes, sobre todo en las zonas donde se mantenga el cielo abierto por un tiempo.

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Las temperaturas máximas en la Ciudad de Buenos Aires no superarán los 17 °C durante los primeros días de la semana, con mínimas que descenderán hasta los 10 °C el miércoles
Las temperaturas máximas en la Ciudad de Buenos Aires no superarán los 17 °C durante los primeros días de la semana, con mínimas que descenderán hasta los 10 °C el miércoles

Continúan las alertas por bancos de niebla

El martes las temperaturas dependerán en gran parte de cómo se comporten las nieblas. Según Meteored, las nubes bajas actúan como una “manta” que frena el descenso de la temperatura durante la noche. En las zonas donde las nieblas tarden en aparecer o no se formen, el enfriamiento será mayor y las mínimas podrían ubicarse por debajo de lo estimado, especialmente en localidades del oeste y sur del conurbano.

El modelo europeo ECMWF proyecta para este martes temperaturas extremas de entre 8 °C y 15 °C en CABA, con variaciones de 1 a 2 grados en el GBA según el grado de urbanización y la presencia o ausencia de nieblas. Más allá del impacto térmico, la reducción de visibilidad se perfila como el factor de mayor incidencia sobre la vida cotidiana.

El regreso después del fin de semana largo por el 25 de Mayo generará un aumento del tránsito en los accesos, autopistas y rutas de la región, en un contexto de condiciones meteorológicas poco favorables para manejar. También podrían presentarse demoras o restricciones en los aeropuertos de la zona, especialmente durante las primeras horas del día.

Hacia la mitad de la semana no se registrarán cambios sustanciales. La combinación de poco viento, alta humedad y la persistencia de un sistema de altas presiones sobre el AMBA volverá a crear las condiciones ideales para la formación de bancos de niebla durante la noche y la madrugada. Las mínimas proyectadas estarán más cerca de los 10 °C, mientras que las máximas apenas rozarán los 13 °C, una diferencia de apenas 3 grados que refleja el escenario plenamente otoñal que dominará la semana.

Si la nubosidad baja persiste durante gran parte de la tarde, el sol tendrá escasa incidencia y el ambiente se mantendrá fresco incluso en los horarios habitualmente más cálidos del día.

El mapa de alertas del lunes 25 muestra condiciones estables en gran parte del territorio, con nubosidad baja y escasa actividad convectiva en el AMBA
El mapa de alertas del lunes 25 muestra condiciones estables en gran parte del territorio, con nubosidad baja y escasa actividad convectiva en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pone a disposición su Sistema de Alerta Temprana, donde se pueden verificar las advertencias vigentes por nieblas o reducción de visibilidad antes de emprender viajes o desplazamientos largos.

El jueves podría marcar el inicio de un cambio gradual. Las proyecciones del ECMWF muestran una menor probabilidad de nieblas y neblinas para el tramo final de la semana, lo que permitiría una disminución de la nubosidad baja y, con ella, jornadas con mayor amplitud térmica: mañanas frescas, pero tardes algo más templadas gracias a una mayor presencia de sol.

El pronóstico extendido para el viernes 29 de mayo apunta a una máxima de 19 °C y una mínima de 10 °C en CABA, valores que marcarían la recuperación más notoria de la semana. Por el momento no se esperan lluvias de consideración, aunque podrían aparecer condiciones algo más variables hacia el cierre de la semana laboral.

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