Crimen y Justicia

Echaron a un cabo de la Policía Federal tras una denuncia por una falsa venta de cubiertas

La expulsión fue oficializada tras comprobarse que el agente recibió el pago mediante transferencia, pero nunca entregó el producto

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Primer plano de una pila de neumáticos usados, con un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) vistiendo chaleco táctico visible en el fondo
Un cabo de la Policía Federal Argentina fue desafectado de su cargo tras ser investigado por una falsa venta de neumáticos que involucraba a sus colegas (El Bonaerense)

Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue expulsado de la fuerza luego de ser acusado de estafar a cuatro compañeros mediante la supuesta venta de cubiertas para vehículos.

La medida disciplinaria quedó registrada en la Orden del Día Interna (ODI) número 93 de la institución. El implicado, identificado por sus iniciales C.A.F., fue cesanteado tras un procedimiento administrativo que determinó la gravedad de su accionar.

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La investigación interna reveló que el ahora ex efectivo utilizaba estados y mensajes de WhatsApp para ofrecer neumáticos a precios competitivos, lo que generó interés entre varios integrantes de la fuerza.

Según la información difundida por el portal El Bonaerense, los sargentos D.A.C. y V.J.N.H., junto con los cabos M.E.D. y S.M.P., realizaron diferentes pagos para concretar la compra de las cubiertas.

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Las operaciones de pago se efectuaron mediante transferencias a través de Mercado Pago y cuentas bancarias vinculadas al agente acusado. El monto total entregado por los denunciantes ascendió a 250 mil pesos, suma que fue acreditada sin que se concretara la entrega de los productos prometidos.

Al no recibir las cubiertas, los integrantes de la fuerza elevaron denuncias internas. La repercusión del caso llevó a que las autoridades de la Policía Federal avanzaran con una sanción administrativa considerada de máxima gravedad. La cesantía implica la expulsión definitiva de la institución, la pérdida del estado policial y la restricción de todos los derechos vinculados al cargo. Esta medida es considerada la máxima sanción disciplinaria dentro de la estructura de la Policía Federal.

De acuerdo con la resolución interna de la PFA, informada por El Bonaerense, el acusado fue separado de la fuerza “por haber violado las funciones inherentes a su estado policial al desplegar una conducta inapropiada, generando con ello desprestigio institucional”.

Expulsaron a tres policías por robar pertenencias de un auto recuperado

Policia Bonaerense
Asuntos Internos desafectó a los tres policías involucrados

El seguimiento por GPS de un celular sustraído durante el robo de un vehículo culminó con tres integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza desafectados de la Policía Bonaerense.

La decisión se tomó tras una Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad Bonaerense, luego de que la víctima del robo identificara a los agentes como responsables de llevarse pertenencias del interior de su Peugeot 2008.

Según pudo saber este medio de fuentes del caso, se trata de T.A., F.S. y A.M., quienes también estaban siendo investigados por la Justicia de La Matanza, en una causa que llevaba la fiscal Marina Fernanda Rolón.

Todo comenzó cuando una mujer sufrió el robo de su auto, a comienzos de año. En el interior estaba la silla de su bebé, una mochila con pañales, dos celulares y documentación.

El Peugeot 2008 fue hallado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza y entregado en la Comisaría de San Alberto. Pero en su interior no estaban ningunas de las pertenencias.

Ante esto, la víctima utilizó la función de geolocalización de uno de sus celulares y el teléfono aún le marcaba una posición: fue en el Barrio El Tambo, ubicado en la localidad de Isidro Casanova.

La víctima fue hasta el lugar donde le indicaba el GPS y allí estaba uno de los oficiales que posteriormente quedó desafectado. El hombre reconoció haber sustraído las pertenencias y, no solo eso, sino que mencionó a los dos compañeros. Las víctimas recuperaron sus pertenencias, pero no la mochila con pañales y los documentos. Con esto, la víctima radicó la denuncia y la fiscal ya citó al matrimonio para que declaren en la causa.

Tras la denuncia sobre lo sucedido, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos, y dispuso la desafectación de los tres efectivos. Al mismo tiempo, se inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de dos policías de la Comisaría de San Alberto, ya que se descubrieron irregularidades.

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