Justin Bieber regresó a los Premios Grammy con una actuación en solitario y así reaccionó su esposa Hailey

Tras cuatro años de ausencia en la gala, el artista brilló con una presentación minimalista de “Yukon”

El cantante interpretó “Yukon” en la ceremonia de los Premios Grammy 2026, acompañado solo por su guitarra y vistiendo únicamente calzoncillos (CBS)

La velada de los Grammy 2026 tuvo como uno de sus momentos destacados la actuación de Justin Bieber y la reacción de Hailey Bieber, su esposa, quien permaneció atenta en el recinto durante toda la presentación.

En pleno escenario, el cantante interpretó “Yukon”, tema que pertenece a su álbum SWAG, acompañado únicamente por su guitarra y vistiendo solo calzoncillos holgados y medias de color negro.

Desde su asiento, Hailey lo miró con orgullo, tal como fue captado por las cámaras de la ceremonia.

Al concluir la interpretación, la modelo realizó un gesto con el pulgar y el índice, una señal habitual en las publicaciones del cantante.

Hailey Bieber acompañó a Justin
Hailey Bieber acompañó a Justin Bieber en la gala de los Premios Grammy 2026 y mostró su apoyo con gestos y mensajes en redes sociales (REUTERS/CBS)

La pareja llegó a la alfombra roja con atuendos negros coordinados. Justin optó por un traje Balenciaga de corte amplio y zapatos formales, mientras que Hailey eligió un vestido negro translúcido de Alaïa junto a joyas de gran tamaño.

Ambos lucieron un pin blanco con la frase “ICE OUT” (Fuera, ICE), sumándose así a la protesta de celebridades contra la agencia de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Para Justin Bieber, la ceremonia marcó su regreso a los Grammy tras cuatro años. El artista de 31 años fue nominado en cuatro categorías: Álbum del Año, Mejor álbum Vocal Pop, Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Interpretación R&B.

Bieber volvió a los Premios
Bieber volvió a los Premios Grammy tras cuatro años, obteniendo nominaciones en Álbum del Año y categorías pop y R&B (REUTERS/Daniel Cole)

Este gran retorno fue destacado por el presentador Trevor Noah, quien además añadió que el intérprete regresaba ya convertido en padre. Como se recuerda, la pareja dio la bienvenida a Jack Blues Bieber en agosto de 2024.

Desde redes sociales, Hailey Bieber mostró su apoyo a través de mensajes y comentarios. La modelo suele acompañar a Justin en sus proyectos musicales, y ha inspirado referencias en varias de sus canciones recientes.

En ediciones anteriores, el matrimonio se mostró cercano ante las cámaras y captó la atención por sus elecciones de vestuario. En 2022, destacaron por estilos llamativos y gestos de afecto en la alfombra roja.

La pareja Bieber lució atuendos
La pareja Bieber lució atuendos negros coordinados en la alfombra roja de los Grammy, destacando por su estilo sofisticado (REUTERS/Mario Anzuoni)

La gala de los Grammy 2026 se transmitió desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, reuniendo a los seguidores de la música y a quienes acompañan a los artistas en sus principales eventos.

