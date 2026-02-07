Bella Hadid y Adan Banuelos se habían reconciliado antes del arresto del vaquero en Texas: “Quieren que esto funcione”

Las diferencias entre sus estilos de vida y carreras habrían sido clave en la ruptura temporal (Instagram: @ab_perfomancehorses // REUTERS: Eric Gaillard)

Bella Hadid y Adan Banuelos desean sacar adelante su relación. A pocos días de que trascendiera el arresto del reconocido vaquero y entrenador ecuestre en Texas, nuevas informaciones revelan que la pareja ya se había reconciliado de manera discreta tras haber pasado una ruptura temporal.

Según indicó Us Weekly en un informe del 6 de febrero, los enamorados “volvieron a estar juntos” antes del incidente policial que protagonizó el jinete el pasado 31 de enero. “La separación fue breve pero necesaria”, precisó una fuente cercana. “Han tenido altibajos desde diciembre, pero ella todavía se preocupa profundamente por él y quiere que funcione”.

Un segundo informante coincidió con esa versión. “Su relación es como un trabajo en proceso. Vienen de dos mundos diferentes”, dijo a la publicación estadounidense. “La fuente de sus idas y vueltas son sus carreras y estilos de vida contrastantes, pero existe un gran amor entre ellos”.

La ruptura entre Hadid, de 29 años, y Banuelos, de 36, había sido confirmada el 26 de enero, tras más de dos años de relación. Sin embargo, apenas cinco días después, el arresto del vaquero y la difusión de un video en el que ambos aparecían bailando lentamente en un bar de Texas encendieron las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Bella Hadid alentó a Adan Banuelos en una competencia ecuestre al día siguiente de su arresto, donde sus caballos obtuvieron el primer lugar (IG: @ab_performancehorses)

“Están trabajando en su relación en este momento”, resaltó el primer insider. “Él ha sido una parte enorme de su vida en Texas, por lo que ha sido difícil para ella dejarlo ir”.

El arresto en Texas: qué ocurrió esa noche

El episodio por el que la pareja volvió a ocupar titulares este mes ocurrió en Weatherford, Texas. Según información revelada por TMZ, Bella Hadid había sido orillada a detenerse en un control de tránsito cerca del bar Gator’s Cantina, donde ambos habían sido vistos bailando horas antes.

En medio del procedimiento, el entrenador ecuestre de raíces mexicanas apareció caminando y se acercó a los agentes “preocupado por su novia”. De acuerdo con el informe policial citado por el tabloide, el vaquero explicó que Hadid había dejado su teléfono en el bar y que él la estaba siguiendo porque “se preocupaba por su seguridad”.

El oficial a cargo del arresto dejó constancia de que “de inmediato noté que el habla de Adan era pastosa y que sus ojos estaban enrojecidos y vidriosos”, además de que había “olor a bebida alcohólica emanando de su aliento”. Banuelos admitió haber consumido cuatro cervezas a lo largo del día y accedió a realizar una prueba de sobriedad, tras la cual los agentes determinaron que se encontraba ebrio.

Adan Banuelos fue detenido el 31 de enero en Texas y liberado tras pagar una multa de 386 dólares (IG: @tmz_tv)

Aunque no fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, ya que negó haber manejado el vehículo, Banuelos fue arrestado “para evitar que posiblemente condujera o representara un peligro para sí mismo o para otros”. Su camioneta quedó encendida con un perro blanco en el interior, que pertenecía a Hadid.

El reporte policial también señala que “el oficial liberó la propiedad y el vehículo de Adan a su novia, identificada como Isabella Hadid, a pedido de él”. Banuelos fue liberado posteriormente tras pagar una multa de 386 dólares.

Como se ve, Hadid fue mencionada como su pareja durante todo el procedimiento policial, a pesar de los rumores de ruptura.

Bella Hadid y Adan Banuelos se conocieron en 2023, luego de que la modelo se mudara a Texas junto a su madre, Yolanda Hadid. En una entrevista con British Vogue, ella recordó ese primer encuentro: “Lo vi entrar y fue como una bocanada de aire fresco”, dijo, bromeando con que “siempre le había atraído un vaquero”.

La pareja celebró su segundo aniversario en octubre de 2025, pero meses después comenzaron las tensiones. Según explicó Us Weekly en un artículo publicado el 27 de enero, la relación “se fue cuesta abajo” por la carga laboral de ambos y los viajes profesionales. “Ambos tenían agendas muy ocupadas, estuvieron con una relación a distancia por un tiempo, y no estaba funcionando”, indicó una fuente.

Banuelos entrena a más de 100 caballos al mes y también ha sido instructor de la propia Bella Hadid.(Instagram: @ab_performancehorses)

Aparentemente, los planes a futuro también fueron fuente de discordia. “Adan realmente quería que ella estuviera en Texas con él, pero Bella estaba lista para volver a expandir sus alas y asumir más trabajo en Los Ángeles y Nueva York”, detalló el informante. Tras la ruptura, Hadid viajó con amigas a las Islas Vírgenes. “Estaba realmente desconsolada y pensó que Adan era el indicado”, aseguró la fuente.

Ahora, la pareja está dispuesta a intentarlo otra vez. “Adan ama a Bella y quiere que funcione”, afirmó un allegado en el informe de Us Weekly. Este lo describió como “un muy buen tipo” y recordó su prestigio en el mundo ecuestre, donde es conocido como “el Tom Brady de su deporte” y “el vaquero de los 8 millones de dólares”.