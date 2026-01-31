Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

(IG: @ab_performancehorses)

Adán Bañuelos, jinete estadounidense de raíces mexicanas y supuesto exnovio de Bella Hadid, fue detenido en Texas, Estados Unidos, la madrugada del sábado 31 de enero por presunta intoxicación en vía pública.

Así lo dio a conocer TMZ a través de su portal: “El galardonado vaquero y entrenador de caballos fue arrestado en Texas en las primeras horas de la mañana del sábado por intoxicación pública”.

De acuerdo con el reporte, Bañuelos salió en libertad tras pagar una multa de 386 dólares.

Internautas piden comprensión

La noticia se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas lamentaron lo sucedido, otros empatizaron con el jinete y pidieron comprensión.

"Déjalo en paz, está lidiando con un corazón roto."

"Mi chico está pasando por una ruptura."

“Le afectó la separación.”

"¿No maneja bien la ruptura?"

“¿Cuántos de ustedes no han estado borrachos en público?”

“Si Bella rompiera conmigo, yo también estaría así.”

Y es que días antes trascendió que Adán Bañuelos y Bella Hadid habrían terminado su romance tras dos años juntos.

Hasta el momento, ni el jinete ni la modelo estadounidense han confirmado o desmentido las especulaciones.

¿Quién es Adán Bañuelos?

El hombre que conquistó el corazón de Bella Hadid es oriundo de Texas, Estados Unidos. Es hijo del migrante mexicano Ascensión Bañuelos y la estadounidense Tiffani Banuelos-Ray, según contó el propio jinete en entrevista para el medio digital Cowboys of Indians en diciembre de 2023.

Su familia mexico-estadounidense es apasionada por los caballos, por esa razón, tuvo una conexión especial con los equinos desde que era niño y ha aprovechado sus conocimientos en competencias de equitación.

Tras años de preparación, consiguió participar en diversas competencias y exhibiciones de rodeo. Ha tenido tanto éxito que se consagró como uno de los mejores jinetes de Estados Unidos.

“Estos caballos nos ayudan a mantener viva una cultura que algunos han olvidado. Me encanta ver a los niños crecer en este deporte. Me encanta ver las oportunidades que presentan las personas que aman el deporte”, declaró para Cowboys & Indians.

Su pasión por los caballos habría sido su principal conexión con Bella Hadid, pues la modelo también es admiradora de estos animales y practica equitación.

De acuerdo con información recuperada por Cowboys & Indians, Adán Bañuelos tiene una fortuna de aproximadamente 6 millones de dólares.

Esta información fue confirmada por PHC (medio especialista en temas de equitación y caballos), incluso puntualizó la cifra: 6 millones 407 mil 907 dólares.