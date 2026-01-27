México

Quién es Adan Banuelos, el jinete de ascendencia mexicana que terminó su relación con Bella Hadid tras dos años juntos

Tras dos años de romance originado por su pasión por los caballos, la espectacular modelo estadounidense y el premiado vaquero de Texas deciden tomar caminos separados

Bella Hadid y Adan Banuelos
Bella Hadid y Adan Banuelos confirman su ruptura tras dos años de discreta relación lejos de los focos mediáticos (Instagram: @ab_perfomancehorses // REUTERS: Eric Gaillard)

La ruptura entre Bella Hadid y Adan Banuelos marca el final de dos años en los que la supermodelo estadounidense y el reconocido jinete profesional construyeron una relación lejos de los focos que, según confirmó una fuente cercana al medio Entertainment Tonight, se mantuvo “muy seria” hasta su desenlace más reciente.

El entorno de Hadid indicó que ella se encuentra enfocada en su bienestar y actividades profesionales, recurriendo al apoyo de amigos durante este proceso de separación, mientras sus seguidores la respaldan ante este momento de notoriedad global en su vida personal.

En medio de la atención constante por sus logros y desafíos, la pareja afrontó el fin de su vínculo sin dramatismo público. La fuente que conversó con Entertainment Tonight aseguró que “ha estado ocupándose en el trabajo y pasando tiempo con amigos muy cercanos”, resaltando la discreción y madurez con que ambas figuras han decidido encarar la situación.

La modelo Bella Hadid prioriza
La modelo Bella Hadid prioriza su bienestar personal y su carrera profesional tras separarse del jinete Adan Banuelos (The Grosby Group)

La propia Hadid, conocida por compartir abiertamente sus experiencias personales, optó en esta ocasión por mantenerse reservada y enfocada, priorizando lo emocional dentro de una exigente agenda profesional de campañas, sesiones y proyectos creativos.

Ni Bella Hadid ni Adan Banuelos han emitido declaraciones formales respecto a la ruptura.

Entertainment Tonight contactó a los representantes de ambos para obtener comentarios oficiales, mientras que las personas de su círculo insisten en que los dos continúan volcados a sus respectivas trayectorias y nuevos retos.

Esta separación ocurre luego de una relación que nació a partir de su pasión compartida por los caballos, un nexo que los unió en el otoño de 2023 y que rápidamente captó la atención de la prensa y de los seguidores de ambos.

La relación de Bella Hadid
La relación de Bella Hadid y Adan Banuelos se originó por una pasión compartida por los caballos y el mundo ecuestre en Texas (IG)

Adan Banuelos, reconocido jinete mexicoamericano

Adan Banuelos, nacido en 1989 en una familia estadounidense-mexicana vinculada desde siempre al ámbito ecuestre, cuenta con una extensa trayectoria en la disciplina de rodeo y el entrenamiento de caballos en Weatherford, Texas.

Con 28 años, en 2017, Banuelos fue incluido en el Salón de la Fama de Jinetes de la National Cutting Horse Association (NCHA), siguiendo los pasos de su padre, Ascensión Banuelos, y constituyéndose en uno de los integrantes más jóvenes en acceder a este reconocimiento.

Entre 2018 y 2022, lideró el ranking de la asociación como jinete libre número uno, consolidando un perfil elogiado por la industria. Su principal especialidad radica en competiciones donde el objetivo es separar una vaca del rebaño a caballo, disciplina que, de acuerdo con su propia página web, le permitió superar 6 millones de dólares (más de 5,5 millones de euros) en premios.

Ningún portavoz oficial de Bella
Ningún portavoz oficial de Bella Hadid o Adan Banuelos ha emitido declaraciones públicas sobre los motivos de la separación (IG)

Además, el jinete es conocido por su labor como maestro para nuevas generaciones de aficionados a la equitación, labor que lo llevó a conocer a Bella Hadid, quien lo eligió como instructor en sus instalaciones de Texas.

La relación se hizo visible cuando ambos fueron fotografiados en octubre de 2023 paseando juntos por Fort Worth Stockyards, imagen que fue captada por TMZ y terminó por alimentar los rumores que circulaban en torno a su vínculo.

La oficialización no llegó hasta el 14 de febrero de 2024, Día de San Valentín, cuando Bella Hadid publicó una imagen en Instagram con el mensaje “Mi Valentín”, seguida, dos días después, por un carrusel de fotos en el que una leyenda decía: “Octubre de 2023. Mi cumpleaños”, despejando todo tipo de especulaciones acerca del inicio de la relación.

Adan Banuelos, el jinete que
Adan Banuelos, el jinete que conquistó a Bella Hadid y se despidió sin dramas (Instagram: @ab_performancehorses)

Mientras la vida de Banuelos en redes sociales se mantiene reservada y exclusivamente dedicada a sus actividades profesionales, la de Bella Hadid es mucho más abierta.

A través de sus publicaciones se pudo rastrear no solo la historia sentimental, sino su creciente vínculo con Texas y el mundo ecuestre. El último diciembre, la pareja fue vista caminando por las calles de Nueva York, demostrando que su vida juntos también trascendió el entorno del rancho.

Tras finalizar en la primavera de 2023 un prolongado vínculo con el director artístico Marc Kalman, Bella Hadid optó por establecerse en Texas. Según TMZ, la modelo adquirió una propiedad en la zona de Fort Worth, lo que reflejaba la profundidad de su unión con Banuelos y su voluntad de adaptarse a una nueva etapa personal y profesional.

El renombrado entrenador de caballos
El renombrado entrenador de caballos se vuelca en su carrera y mantiene su vida personal bajo perfil, mostrándose más dedicado que nunca a su profesión tras romper con la estrella de la moda (Instagram: @ab_performancehorses)

El origen zacatecano del papá de Adan Banuelos

Los padres de Adan Banuelos son de origen mexicano. Su padre, Ascensión Banuelos, es un inmigrante zacatecano que se convirtió en una figura legendaria y el primer mexicano-estadounidense en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Caballos de Corte (NCHA).

Su madre es Tiffani Banuelos-Ray. Adan nació en Texas, pero creció dentro de la cultura y tradiciones mexicanas.

