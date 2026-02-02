¿Justin Bieber se tatuó una fotografía de Hailey? Esto se sabe de lo que se vio en los Grammy 2026

El tatuaje en la espalda de Justin Bieber, supuestamente inspirado en Hailey Bieber, capturó la atención en los Grammy 2026 y generó debate en redes (REUTERS)

La atención del público en los Grammy 2026 se dirigió inesperadamente hacia la espalda de Justin Bieber, donde se distinguió un tatuaje que, a juicio de muchos observadores, reproduce el rostro de Hailey Bieber.

Durante la actuación de “Yukon”, el cantante optó por presentarse en escena únicamente con boxers y calcetines.

Las cámaras enfocaron varias veces la parte superior de su espalda, permitiendo apreciar la figura grabada en tinta negra.

Diversos asistentes y usuarios en línea indicaron que el diseño guarda similitud con una fotografía de Hailey tomada para la portada de marzo de 2020 de la revista Elle.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse. “¿Me estás diciendo que Justin Bieber acaba de subir al escenario solo con unos pantalones cortos, con una guitarra morada, ha cantado, ha puesto cara y ha estrenado el nuevo tatuaje de la cara de su mujer en la espalda? Rey”, escribió una usuaria en X.

El público y la crítica debatieron el significado del tatuaje, que algunos asocian a una foto de Hailey para Elle 2020 y otros comparan con la imagen de Jesús (Instagram/@elleusa)

Otro usuario añadió: “La calidad de la cámara no fue lo suficientemente clara como para distinguirlo, pero ahí tienes una razón por la que salió sin camisa”.

No todos compartieron la misma percepción. Algunos bromearon con que la imagen parecía la de Jesús.

Uno de los mensajes en X decía: “Parece un niño de catequesis intentando dibujar a Jesús de memoria”, mientras que otro usuario respondió: “La has hecho parecer un Jesús bien afeitado”.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas se pronunció de manera pública sobre el origen o el significado de la figura tatuada.

Sin embargo, durante la gala, Hailey Bieber publicó en Instagram una historia con la frase: “Esa es mi bebé”, mostrando su apoyo a Justin Bieber en un momento clave de su carrera.

La actuación de Justin en los Grammy 2026 marcó su esperado regreso tras la suspensión de su "Justice World Tour" en 2023 (REUTERS/Daniel Cole)

Los seguidores más atentos recordaron que, en una entrevista para la revista Elle en 2020, Hailey relató cómo reiniciaron su relación en 2018, después de un tiempo sin contacto: “Hubo una época en la que nuestras vidas parecían ir en direcciones muy distintas”.

“Nos encontramos en una conferencia en Miami; era la primera vez que nos veíamos en un tiempo”, dijo. “Recuerdo que le dije: ‘Quiero que siempre seamos amigos’. él respondió: ‘No vamos a ser amigos’. Yo pensé: ‘¿Ah, sí?’”.

En esa misma conversación, Hailey Bieber reconoció: “Me sorprendió cuánto había madurado. Yo también había crecido. Siempre fue alguien a quien quise y amé profundamente. Obviamente, requirió trabajo y superar cosas entre nosotros, pero valió mucho la pena… Es un hombre increíble y un compañero excepcional para la vida”.

La pareja lleva siete años de matrimonio y tiene un hijo, Jack, nacido en agosto de 2024.

Antes de la ceremonia, ambos desfilaron por la alfombra roja con atuendos negros coordinados. Justin eligió un traje Balenciaga de corte amplio y Hailey lució un vestido Alaïa sin tirantes con una pequeña cola que dejaba ver unos zapatos negros en punta.

Justin Bieber y Hailey Bieber desfilaron juntos por la alfombra roja de los Grammy 2026 con atuendos negros coordinados (REUTERS/Mario Anzuoni)

El regreso de Justin Bieber a los Grammy 2026

La aparición de Justin Bieber en el escenario de los Grammy 2026 constituyó uno de los momentos más esperados para quienes siguen su carrera, especialmente después de que el artista decidiera suspender la etapa final de su gira Justice World Tour en 2023 y alejarse de las presentaciones públicas durante un tiempo.

En esta ocasión, el intérprete de “Baby” eligió una puesta en escena minimalista: únicamente boxer shorts, calcetines, guitarra eléctrica y una base de batería marcaron el tono de la velada.

Durante la actuación, las cámaras enfocaron repetidas veces a su esposa Hailey Bieber, quien observaba desde el público.

Para esta edición, Justin acumuló cuatro nominaciones: mejor álbum vocal pop, álbum del año, mejor interpretación pop solista y mejor interpretación R&B.

En años anteriores, ya había recibido dos premios: uno en 2016 por “Where Are U Now” y otro en 2021 por “10,000 Hours”.

El cantante interpretó “Yukon” en la ceremonia de los Premios Grammy 2026, acompañado solo por su guitarra y vistiendo únicamente calzoncillos (CBS)

Durante su pausa en la música, el músico canadiense dedicó tiempo a su vida personal y a la crianza de su primer hijo.

El cantante prepara ahora su siguiente cita importante, ya que está previsto que encabece el festival Coachella en abril, donde se anticipa una nueva presentación ante miles de seguidores.