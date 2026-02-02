La polémica broma de Trevor Noah sobre Justin Bieber en los Grammy: “Habríamos tenido que ponerlo en OnlyFans”

La gala de los Premios Grammy 2026 se vio marcada por la broma de Trevor Noah a Justin Bieber durante su actuación en solitario (REUTERS)

La controversia en los Grammy 2026 tuvo como epicentro la broma de Trevor Noah sobre la actuación de Justin Bieber, desatando comentarios sobre una posible enemistad entre ambos.

Las imágenes de la gala exhibieron momentos incómodos y reacciones que no pasaron desapercibidas para el público ni para los usuarios en redes sociales.

Durante la velada, el artista canadiense interpretó “Yukon” en solitario, acompañado únicamente por su guitarra y luciendo solo calzoncillos holgados y medias negras.

Fue entonces cuando Noah comentó: “Un movimiento en falso... y habríamos tenido que ponerlo en OnlyFans”, una frase que provocó reacciones diversas entre los asistentes y espectadores.

El artista interpretó su tema "Yukon" solo con guitarra, vistiendo únicamente calzoncillos holgados y medias negras en el escenario de los Grammy (REUTERS/Daniel Cole)

Previamente, al inicio de la transmisión, el presentador se aproximó a la mesa de Justin y su esposa Hailey Bieber para continuar con su monólogo.

Las cámaras registraron cómo el cantante sostenía una sonrisa forzada y evitaba sumarse a las risas, mientras que Hailey solo mostraba una expresión cordial.

La especialista en lenguaje corporal Judi James explicó para el Daily Mail que “no hay señales de una enemistad real o personal entre Justin y Trevor aquí”.

Sin embargo, “los gestos de Justin cuando Noah se acerca muestran a alguien dispuesto a seguir la corriente, pero dejando claro que tiene límites ante la burla”, agregó.

La reacción forzada de Justin Bieber ante las bromas de Trevor Noah generó comentarios sobre una posible enemistad en redes sociales (REUTERS/Daniel Cole)

James precisó al tabloide británico que la expresión inicial del cantante transmitía “precaución humorística”, con una mueca marcada y labios apretados que evidenciaban su decisión de no reír abiertamente.

El ambiente se volvió aún más perceptible cuando Trevor Noah felicitó al cantante por sus nominaciones y por el nacimiento de su hijo, Jack Blues, quien cumplió un año en agosto de 2025.

“Justin adopta una expresión seria y aparta la mirada, mostrando modestia, pero también cierta prevención ante una broma que pudiera seguir a los halagos”, detalló James sobre ese instante.

La interacción entre el presentador y el músico fue ampliamente comentada en plataformas digitales.

Muchos usuarios compartieron fragmentos del encuentro, donde se apreciaba a Justin Bieber con el rostro tenso y la sonrisa fija, mientras su esposa optaba por reacciones más relajadas.

En redes sociales, comentarios como “¿Justin Bieber y Trevor Noah tienen algún problema? Fue doloroso de ver” o “Justin Bieber parecía que iba a matar a Trevor Noah en cualquier momento” se multiplicaron rápidamente, acompañados de imágenes del rostro rígido del músico y la risa educada de su esposa.

Aunque Hailey Bieber mantuvo una actitud positiva a lo largo del evento, la falta de respuesta de Justin ante los chistes se interpretó como una señal de incomodidad.

Hailey Bieber optó por gestos amables y respuesta positiva mientras Justin negó con gestos una entrada fácil a la burla pública (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de la reacción viral, la experta en lenguaje corporal afirmó que no existen pruebas de un conflicto personal entre los protagonistas.