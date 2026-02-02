Entretenimiento

La polémica broma de Trevor Noah sobre Justin Bieber en los Grammy: “Habríamos tenido que ponerlo en OnlyFans”

Tras una broma subida de tono y miradas incómodas, usuarios de redes sociales se preguntaron si existe una enemistad entre ambos

Guardar
La gala de los Premios
La gala de los Premios Grammy 2026 se vio marcada por la broma de Trevor Noah a Justin Bieber durante su actuación en solitario (REUTERS)

La controversia en los Grammy 2026 tuvo como epicentro la broma de Trevor Noah sobre la actuación de Justin Bieber, desatando comentarios sobre una posible enemistad entre ambos.

Las imágenes de la gala exhibieron momentos incómodos y reacciones que no pasaron desapercibidas para el público ni para los usuarios en redes sociales.

Durante la velada, el artista canadiense interpretó “Yukon” en solitario, acompañado únicamente por su guitarra y luciendo solo calzoncillos holgados y medias negras.

Fue entonces cuando Noah comentó: “Un movimiento en falso... y habríamos tenido que ponerlo en OnlyFans”, una frase que provocó reacciones diversas entre los asistentes y espectadores.

El artista interpretó su tema
El artista interpretó su tema "Yukon" solo con guitarra, vistiendo únicamente calzoncillos holgados y medias negras en el escenario de los Grammy (REUTERS/Daniel Cole)

Previamente, al inicio de la transmisión, el presentador se aproximó a la mesa de Justin y su esposa Hailey Bieber para continuar con su monólogo.

Las cámaras registraron cómo el cantante sostenía una sonrisa forzada y evitaba sumarse a las risas, mientras que Hailey solo mostraba una expresión cordial.

La especialista en lenguaje corporal Judi James explicó para el Daily Mail que “no hay señales de una enemistad real o personal entre Justin y Trevor aquí”.

Sin embargo, “los gestos de Justin cuando Noah se acerca muestran a alguien dispuesto a seguir la corriente, pero dejando claro que tiene límites ante la burla”, agregó.

La reacción forzada de Justin
La reacción forzada de Justin Bieber ante las bromas de Trevor Noah generó comentarios sobre una posible enemistad en redes sociales (REUTERS/Daniel Cole)

James precisó al tabloide británico que la expresión inicial del cantante transmitía “precaución humorística”, con una mueca marcada y labios apretados que evidenciaban su decisión de no reír abiertamente.

El ambiente se volvió aún más perceptible cuando Trevor Noah felicitó al cantante por sus nominaciones y por el nacimiento de su hijo, Jack Blues, quien cumplió un año en agosto de 2025.

“Justin adopta una expresión seria y aparta la mirada, mostrando modestia, pero también cierta prevención ante una broma que pudiera seguir a los halagos”, detalló James sobre ese instante.

La interacción entre el presentador y el músico fue ampliamente comentada en plataformas digitales.

Muchos usuarios compartieron fragmentos del encuentro, donde se apreciaba a Justin Bieber con el rostro tenso y la sonrisa fija, mientras su esposa optaba por reacciones más relajadas.

En redes sociales, comentarios como “¿Justin Bieber y Trevor Noah tienen algún problema? Fue doloroso de ver” o “Justin Bieber parecía que iba a matar a Trevor Noah en cualquier momento” se multiplicaron rápidamente, acompañados de imágenes del rostro rígido del músico y la risa educada de su esposa.

Aunque Hailey Bieber mantuvo una actitud positiva a lo largo del evento, la falta de respuesta de Justin ante los chistes se interpretó como una señal de incomodidad.

Hailey Bieber optó por gestos
Hailey Bieber optó por gestos amables y respuesta positiva mientras Justin negó con gestos una entrada fácil a la burla pública (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de la reacción viral, la experta en lenguaje corporal afirmó que no existen pruebas de un conflicto personal entre los protagonistas.

Temas Relacionados

Grammy 2026Justin BieberTrevor NoahHailey BieberPremios GrammyEntretenimiento

Últimas Noticias

A 47 años de la muerte de Sid Vicious: su relación con Nancy, su paso por los Sex Pistols y el eterno legado en la historia del punk

La turbulenta vida del bajista terminó en Nueva York tras meses de escándalos, adicciones y conflictos legales que marcaron una generación

A 47 años de la

Shakira cumple 49 años: de “Pies Descalzos” a su colaboración con Bizarrap, los hitos que definieron su carrera

La artista pop celebra un nuevo año de vida con una carrera marcada por la innovación, los éxitos internacionales y un legado que trasciende generaciones

Shakira cumple 49 años: de

Premios Grammy: Lista completa de los ganadores

La edición número 68 de los Premios Grammy se realizó en la Crypto.com Arena de Los Ángeles

Premios Grammy: Lista completa de

Bad Bunny explicó por qué no pudo cantar en los Grammy 2026

Aunque figuró entre los grandes nominados, el artista boricua tuvo que conformarse con ver la ceremonia desde el público

Bad Bunny explicó por qué

Justin Bieber regresó a los Premios Grammy con una actuación en solitario y así reaccionó su esposa Hailey

Tras cuatro años de ausencia en la gala, el artista brilló con una presentación minimalista de “Yukon”

Justin Bieber regresó a los
DEPORTES
La historia de la nueva

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

A 47 años de la

A 47 años de la muerte de Sid Vicious: su relación con Nancy, su paso por los Sex Pistols y el eterno legado en la historia del punk

Shakira cumple 49 años: de “Pies Descalzos” a su colaboración con Bizarrap, los hitos que definieron su carrera

El dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene la “capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos”

Estados Unidos y América Latina en el nuevo orden global

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge