El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”

La actriz interpretó a Patty Leigh, una productora en el estudio ficticio Continental Pictures.

La muerte de Catherine O’Hara a los 71 años cerró una de las trayectorias más influyentes de la comedia contemporánea, pero además dejó en suspenso el futuro de uno de sus últimos y más celebrados trabajos televisivos.

The Studio, la sátira sobre el corazón de Hollywood creada y protagonizada por Seth Rogen para Apple TV+, había sido renovada para una segunda temporada poco después del estreno de su primer ciclo. Sin embargo, la actriz —que recibió elogios unánimes y nominaciones importantes por su papel— no llegó a ponerse frente a cámara para los nuevos episodios.

El rol de Catherine O’Hara

En la primera temporada de The Studio, Catherine O’Hara interpretó a Patty Leigh, la histórica jefa de Continental Studios que es abruptamente despedida tras encadenar una serie de fracasos comerciales. Su personaje es desplazado por su antiguo protegido, Matt Remick (Seth Rogen), una traición que O’Hara convierte en uno de los motores cómicos de la serie.

El personaje de Patty Leigh le valió a Catherine O’Hara una nominación al Emmy como actriz de reparto en comedia. (Créditos: Apple TV+)

La actriz describió ese golpe inicial en una entrevista anterior con Variety: “Me han despedido y sigo llorando por eso. Mi vida fue arrancada de debajo de mis pies por alguien que consideraba mi hijo, ese bastardo”, explicó entre risas.

Lejos de quedar relegada, Patty Leigh se mantiene dentro del universo del estudio como productora, un rol que —según la propia O’Hara— siempre había querido explorar. “Resulta que el trabajo es matar películas”, bromeó la actriz en la misma publicación.

La interpretación de O’Hara fue uno de los puntos de la serie que más elogió la crítica. Su trabajo le valió una nominación al Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, premio que finalmente quedó en manos de Hannah Einbinder (Hacks). Además, en 2026, la actriz también recibió una nominación al Globo de Oro en la misma categoría.

¿Qué pasará con su personaje en la temporada 2?

La comedia de Apple TV+ fue uno de los últimos proyectos que la actriz alcanzó a estrenar (Apple Tv+)

Apple TV+ confirmó la renovación de The Studio a solo unos días del debut de la ficción en streaming. La producción volvió a ponerse en marcha a comienzos de 2026, pero la participación de Catherine O’Hara pronto se convirtió en una incógnita.

Tras su fallecimiento, The Sun citó a una fuente cercana a la producción que aseguró que O’Hara sí estaba contemplada para aparecer en los primeros episodios de la temporada 2, pero que finalmente no participó del rodaje por “motivos personales”.

“Tenía programado filmar, pero rehicieron el cronograma para enfocarse en escenas sin su personaje. No creo que haya grabado nada para la segunda temporada”, afirmó esa fuente.

Hasta el momento, Apple TV+ no ha informado cómo será abordada la ausencia de Patty Leigh en los nuevos episodios. La última participación de O’Hara dentro de la serie se emitió en el final de la primera temporada, el pasado 21 de mayo de 2025.

El adiós de sus colegas

El equipo de The Studio se sumó a la ola de condolencias por el deceso de la estrella canadiense.

El creador de The Studio aseguró que trabajar con la actriz fue “un verdadero honor” (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Realmente no sé qué decir… Le dije a O’Hara cuando la conocí que pensaba que era la persona más divertida que había tenido el placer de ver en pantalla. Trabajar con ella fue un verdadero honor. Era hilarante, amable, intuitiva, generosa… Me hacía querer que nuestra serie fuera lo suficientemente buena como para ser digna de su presencia”, escribió Seth Rogen, creador y protagonista de la serie.

Kathryn Hahn, quien interpreta a la excéntrica jefa de marketing Maya Mason, también expresó su admiración en declaraciones a Entertainment Weekly: “No pude trabajar con O’Hara tanto como hubiera soñado, pero cada vez que la veía hacer algo, admiraba sus elecciones cómicas. Eran sorprendentes y completamente correctas”.

Además de The Studio, Catherine O’Hara tuvo una participación destacada en la segunda temporada de The Last of Us, donde interpretó a Gail, la terapeuta de Joel y Ellie, en un arco de tres episodios que también le valió una nominación al Emmy como actriz invitada.

Su última aparición en pantalla, sin embargo, fue en el documental John Candy: I Like Me, dirigido por Colin Hanks y estrenado en octubre de 2025 en Prime Video. Allí, O’Hara recordó su amistad con John Candy, compañero de SCTV y Mi pobre angelito, una relación que marcó sus inicios y su vida personal.