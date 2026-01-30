Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

El legado de una genio en la comedia moderna: Catherine O'Hara (Captura: IMBD)

Catherine O’Hara, una de las grandes figuras de la comedia contemporánea en el cine y la televisión, murió este viernes 30 de enero a los 71 años. Según confirmó su agencia, Creative Artists Agency, la intérprete falleció en su casa de Los Ángeles “tras una breve enfermedad”.

La triste noticia elevó una ola inmediata de homenajes en Hollywood y entre varias generaciones de espectadores que crecieron con sus personajes: desde clásicos familiares de los años noventa hasta algunas de las series más celebradas de la última década.

O’hara, canadiense de nacimiento y formada en legendaria escena de improvisación de Toronto, construyó una carrera sólida con personajes excéntricos que la llevaban a los límites de su registro. Era capaz de oscilar entre el humor absurdo y la emoción más contenida.

Tras conocerse su muerte, uno de los mensajes más emotivos fue el de Macaulay Culkin, su hijo en la ficción en Mi pobre angelito. El actor compartió en Instagram una nostálgica postal de la película junto a una recreación reciente del mismo gesto cuando la actriz lo acompañó a recibir su estrella de la fama.

Culkin escribió: “Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché. Pero tenía tanto más para decir. Te amo. Te veré luego”

En redes sociales, fans que conocieron el trabajo de la brillante humorista recuerdan su legado a través de sus personajes más famosos. Aquí, algunas de las escenas inolvidables que marcaron su trayectoria en la pantalla.

Beetlejuice

En una de las escenas más icónicas del cine de los 80's, Catherine O'Hara protagoniza un baile fantasmagórico al ritmo de la canción "Day-O" Crédito: Warner Bros

Uno de los primeros papeles que dejó huella en su filmografía fue Delia Deetz en Beetlejuice (1988), de Tim Burton. Allí interpretó a una artista excéntrica, sofisticada y ligeramente insoportable, que se convirtió en un contrapunto perfecto para el universo gótico y caótico del film.

Décadas más tarde, O’Hara retomó el personaje en la secuela estrenada en 2024, cerrando un arco que conectó distintas etapas de su carrera

Mi pobre angelito

El momento en que Kate McAllister (Catherine O'Hara) dejó a su hijo Kevin en casa mientras toda la familia viajaba a París para Navidad, se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine de los 90's Crédito: Disney Plus

En 1990, O’Hara alcanzó una popularidad global al interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin, en Mi pobre angelito y su secuela. Su personaje fue el de una mujer desesperada que atraviesa medio mundo para regresar a casa tras olvidar a su hijo durante las vacaciones de Navidad. Los reencuentros de Kate y Kevin en ambas películas son tremendamente emotivos.

Los filmes fueron enormes éxitos de taquilla y, gracias a su ambientación navideña, se transformaron en clásicos televisivos.

El extraño mundo de Jack

La actriz le dio voz a Sally en la famosa película creada por Tim Burton.

Otro de sus aportes más recordados fue en la animación. En El extraño mundo de Jack (1993), O’Hara dio voz a Sally, la muñeca de trapo creada por el Dr. Finkelstein. A través de su talento con las pociones logra escapar del encierro de su creador. A lo largo del filme, acompaña a Jack en su plan de apoderarse de la Navidad, pero le advierte constantemente del peligro de su obsesión.

Esta es una de las canciones que interpretó la actriz en la versión anglosajona del filme.

Schitt’s Creek

La comedia sigue las desventuras de una familia adinerada que se ve obligada a mudarse a un pequeño pueblo.

El papel que refrescó su carrera para generaciones recientes fue Moira Rose en Schitt’s Creek. La serie, creada por Eugene Levy y su hijo Dan Levy, sigue a una familia millonaria obligada a empezar de cero en un pequeño pueblo.

O’Hara encarnó a una ex estrella de telenovelas obsesionada con su singularidad, famosa por su acento exagerado y su vocabulario rebuscado. En 2020 ganó el Emmy a mejor actriz de comedia, y la serie arrasó en su temporada final.

The Last of Us

Catherine O' Hara brinda uno de sus más emotivos monólogos en pantalla. Bajo el papel de Gail, le revela a Joel (Pedro Pascal) que lo odia por haber asesinado a su esposo Crédito: HBO

En la segunda temporada de The Last of Us (HBO, 2025), O’Hara interpretó a Gail, un personaje original no presente en el videojuego. Terapeuta en la comunidad de Jackson, Wyoming, Gail mantiene sesiones tensas con Joel, acepta marihuana como pago y arrastra un resentimiento personal hacia él.

En una entrevista con Variety, la actriz señaló que su personaje estaba pensado para servir al arco emocional de Joel y Ellie, y que probablemente no regresaría en temporadas posteriores.

The Studio

La actriz interpretó a Patty Leigh, una productora en el estudio ficticio Continental Pictures.

Al momento de su muerte, O’Hara formaba parte del elenco recurrente de The Studio, comedia de Apple TV+ protagonizada por Seth Rogen. Allí interpretó a Patty Leigh, una productora de Hollywood, papel que le valió una nueva nominación al Emmy y una nominación al Actor Award en 2026.

Fue, en muchos sentidos, una despedida acorde a su trayectoria: una sátira del mundo del espectáculo interpretada con inteligencia y oficio.