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La colección de autos de Hugh Jackman prioriza la historia de cada modelo

El actor combina vehículos de distintas épocas y segmentos, con énfasis en diseño y carácter, incluyendo un Ford Bronco de 1976, un Range Rover Vogue de 2011 y un Audi Q7 con siete plazas

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Hugh Jackman portada
La colección de autos de Hugh Jackman refleja su personalidad auténtica y discreta, según destaca la revista GQ (EFE/EPA/Eduardo Lima)

La colección de autos de Hugh Jackman refleja el carácter discreto y auténtico del actor australiano, según destaca GQ en su reciente publicación. Lejos de la ostentación, ha reunido una gama de vehículos que privilegia la coherencia y la historia individual de cada modelo por encima del lujo o la exclusividad.

Cada uno se distingue por su relevancia técnica, su diseño especial y un significado emocional que representa tanto el perfil reservado del actor como su pasión por los automóviles con historia.

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Volkswagen Karmann Ghia descapotable

Coche descapotable clásico color crema con neumáticos de banda blanca, estacionado en una carretera asfaltada rodeada de frondosa vegetación y palmeras.
El Volkswagen Karmann Ghia descapotable de 1959 es uno de los vehículos clásicos más apreciados por su diseño y exclusividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los vehículos más apreciados figura el Volkswagen Karmann Ghia descapotable (1959). Este ejemplar pertenece a la variante Lowlight, reconocible por la posición baja de sus faros delanteros y fabricada únicamente en 1958 y 1959.

La carrocería fue diseñada por Carrozzeria Ghia y ensamblada por Karmann en Osnabrück, destacando por sus líneas elegantes y fluidas. Es un coche que prioriza la suavidad y la ligereza: pesa poco más de 800 kilos y equipa un motor bóxer de cuatro cilindros, con 1.192 cc y 30 CV.

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Solo se produjeron unos pocos ejemplares descapotables Lowlight, lo que los convierte en piezas muy valoradas entre los coleccionistas. GQ remarca que, aunque no es un auto veloz, el placer de conducirlo reside en la experiencia honesta y la conexión con su época.

Ford Bronco

Un Ford Bronco verde oscuro de época con parrilla cromada y neumáticos todoterreno sobre un camino de tierra rocoso, con montañas y rocas al fondo al atardecer.
El Ford Bronco de 1976 destaca como la versión más refinada de la primera generación de este icónico modelo todoterreno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ford Bronco de 1976 representa la versión más refinada de la primera generación del modelo. Se caracteriza por la robustez de su mecánica, chasis propio y el añadido, ya de serie, de dirección asistida y frenos de disco delanteros.

Su carrocería compacta de dos puertas, la tracción a las cuatro ruedas seleccionable y el techo rígido desmontable refuerzan su espíritu utilitario. Bajo el capó se encuentra un motor V8 de 5,0 litros con una potencia entre 125 y 138 CV y la caja de transferencia de dos velocidades.

Range Rover Vogue

Un vehículo Range Rover SUV negro estacionado en un sendero de tierra cubierto de hojas secas, con árboles de hojas doradas y luz solar brillante al fondo.
El Range Rover Vogue 2011 destaca en la colección de Jackman por su combinación de tradición y tecnología avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la colección de Jackman también está un Range Rover Vogue de 2011, parte de la tercera generación del SUV inglés. Esta versión combina la tradición de la marca con tecnologías avanzadas como los faros bixenón, la iluminación LED y un interior cómodo.

Ofrece dos motores V8 desarrollados por Jaguar Land Rover: el de gasolina tiene 375 CV, el diésel produce 313 CV y un destacado 700 Nm de par. Ambas versiones cuentan con tracción permanente a las cuatro ruedas y el sistema de respuesta al terreno.

La suspensión neumática ajusta automáticamente la altura y asegura un confort superior en marcha. GQ destaca que este modelo conjuga elegancia y capacidades todoterreno en igual medida, reforzando su estatus en el segmento premium.

Audi Q7

Un SUV Audi Q7 negro estacionado en una carretera asfaltada junto a una costa rocosa. Un faro se ve a lo lejos bajo un cielo de atardecer con tonos naranja y rosa.
El Audi Q7 2018 es un SUV de siete plazas destacado en la colección del reconocido actor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Audi Q7 de 2018 es un SUV de gran tamaño con capacidad para siete plazas, presente en la colección del actor. Se beneficia del uso de aluminio y acero de alta resistencia, lo que reduce notablemente el peso y mejora la eficiencia.

La gama incluye motores de gasolina de 2,0 y 3,0 litros, así como una variante diésel de referencia. El interior presume de la pantalla multifunción MMI y el cuadro de instrumentos virtual, dos elementos tecnológicos distintivos en su segmento.

El Q7 sobresale por su arquitectura de salpicadero centrada en el conductor, tres filas de asientos y una filosofía orientada al confort y seguridad familiar.

Audi R8 V10 Coupé

Audi R8 blanco deportivo conduciendo en una carretera de montaña al atardecer. Se ve polvo detrás del coche y montañas en el fondo.
El Audi R8 V10 Coupé incorpora una estructura de aluminio que combina ligereza y máxima rigidez en su diseño de alta gama (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano deportivo destaca el Audi R8 V10 Coupé, cuya estructura integra un marco de aluminio diseñado especialmente para optimizar ligereza y rigidez. Monta un motor atmosférico de 5,2 litros y diez cilindros en V, desarrollado conjuntamente con Lamborghini, capaz de entregar 525 CV.

Este superdeportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y tiene una velocidad máxima de 316 km/h. Cuenta con transmisión de doble embrague, tracción quattro y un interior Monoposto enfocado por completo al conductor.

Jackman eligió este modelo en color blanco, una selección que ha sido captada en diversas apariciones públicas, según registros citados por GQ.

Volkswagen T1 Bus

Furgoneta Volkswagen T1 bicolor rojo y negro con techo solar en una carretera costera curvada. Al fondo, palmeras, el océano y montañas bajo un cielo anaranjado al atardecer.
El Volkswagen T1 Bus Samba de los años 60 destaca como pieza especial tras una meticulosa restauración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pieza más especial es un Volkswagen T1 Bus de los años 60, minuciosamente restaurado y conocido como Samba. Este modelo se concibió para maximizar el espacio interior y la originalidad, basado en la mecánica del Escarabajo.

Su diseño incluye hasta 23 ventanas y lucernarios en el techo, tapicería diferenciada y detalles de lujo. La mecánica presenta un motor bóxer de cuatro cilindros refrigerado por aire, de 1,2 litros, 30 o 34 CV según versión, que más tarde alcanzaría hasta 42 CV.

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