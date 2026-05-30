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La colaboración de Pedro Pascal, Brendan Wayne y Lateef Crowder define la presencia de Din Djarin en la nueva entrega de Star Wars

“The Mandalorian and Grogu” reparte el trabajo del héroe bajo la armadura entre tres intérpretes, con un actor centrado en la voz, otro en el lenguaje corporal y un especialista en la acción

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La colaboración de los tres actores asegura una representación auténtica y dinámica del mandaloriano en el nuevo filme de Star Wars

La presencia de Pedro Pascal como cabeza visible en la promoción de The Mandalorian and Grogu ha generado interés sobre su verdadera aportación al nuevo filme de Star Wars. Sin embargo, el trabajo bajo la armadura de Din Djarin es el resultado de un esfuerzo conjunto en el que otros dos actores son igualmente cruciales.

Según Fotogramas, Brendan Wayne se encarga de la interpretación física y de los gestos distintivos del protagonista, mientras que Lateef Crowder asume la mayor parte de las escenas de acción y combate. La verdadera participación de Pedro Pascal en The Mandalorian and Grogu se limita principalmente a ser la voz y, en contadas ocasiones, a mostrar el rostro del mandaloriano.

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Pedro Pascal lidera la promoción de "The Mandalorian and Grogu" en el nuevo filme de Star Wars, generando expectativas entre los fanáticos (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)
Pedro Pascal lidera la promoción de "The Mandalorian and Grogu" en el nuevo filme de Star Wars, generando expectativas entre los fanáticos (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

Esta construcción colectiva convierte al mandaloriano en un personaje coral, respaldado por la combinación de voz, presencia escénica y destreza atlética.

Tres actores, un mandaloriano: el equipo detrás de Din Djarin

Imagen de 'The Mandalorian and Grogu'
La personificación de Din Djarin en "The Mandalorian and Grogu" destaca por la colaboración de varios actores clave en la producción

La representación de Din Djarin en The Mandalorian and Grogu es decididamente colectiva. Pedro Pascal, actor chileno, aporta la voz del mandaloriano y aparece frente a la cámara únicamente en situaciones muy puntuales donde se muestra el rostro, un recurso que intensifica el misterio del personaje y su fidelidad al código mandaloriano.

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Brendan Wayne, nieto de John Wayne, asume el papel de intérprete físico principal. Realiza las escenas en las que destacan el lenguaje corporal, la gestualidad contenida y la actitud serena que remiten directamente al género western. Este proporciona la silueta, la postura y los movimientos que dotan al protagonista de su inconfundible presencia.

Brendan Wayne en el rodaje de 'The Mandalorian'
Brendan Wayne, descendiente de John Wayne, es el principal intérprete físico de Din Djarin en "The Mandalorian and Grogu"

Lateef Crowder, especialista brasileño en artes marciales y capoeira, es responsable de la mayoría de las secuencias de combate y acción de Din Djarin. Su experiencia previa permite diseñar un repertorio de movimientos diferenciados, aportando una huella característica al héroe dentro de la saga.

Lateef Crowder
Lateef Crowder, reconocido artista marcial brasileño, realiza la mayoría de las secuencias de combate de Din Djarin en la saga

La colaboración de estos tres intérpretes es cada vez mejor reconocida. El propio Pascal explicó, en palabras recogidas por Fotogramas: “Brendan Wayne ha sido parte de ‘The Mandalorian’ desde el primer día. Lateef Crowder es un especialista de combate con el que he trabajado en otras películas”.

Jonny Coyne, antagonista en la película, declaró en entrevista que trabajó “principalmente con Brendan Wayne”, y valoró la labor de Crowder en la acción. Aunque este tipo de reparto de tareas suele pasar desapercibido, Lucasfilm ha ido reconociendo públicamente la importancia de esta colaboración a lo largo de las distintas temporadas de la franquicia.

El western galáctico y la herencia de John Wayne

La serie The Mandalorian se inspira de manera clara en el western, elemento clave del cine estadounidense. Jon Favreau, director y creador del proyecto, diseñó la apariencia y la historia con influencias directas del cine de Sergio Leone y el llamado “spaghetti western”, así como de Akira Kurosawa, lo que le otorga una identidad única dentro de Star Wars, según Fotogramas.

Jon Favreau, creador de "The Mandalorian", diseñó la historia inspirándose en el cine de Sergio Leone y el "spaghetti western" (REUTERS/Mario Anzuoni)
Jon Favreau, creador de "The Mandalorian", diseñó la historia inspirándose en el cine de Sergio Leone y el "spaghetti western" (REUTERS/Mario Anzuoni)

La conexión familiar de Wayne aporta una capa adicional de autenticidad al personaje. Nieto de John Wayne, uno de los grandes íconos del western, el actor construyó a Din Djarin a partir de una presencia contenida, marcada por silencios, movimientos precisos y una actitud que remite a los clásicos héroes del Lejano Oeste.

Según explicó el propio Wayne, el mandaloriano es “un tipo parco en palabras, de movimientos mínimos, lenta forma de caminar y una gestualidad heredera del western”, rasgos que contribuyen a reforzar la identidad del personaje dentro de la saga.

Este enfoque configura una personalidad solitaria, misteriosa y fiel a sus propios códigos. Además, las decisiones relativas a mostrar el rostro de Pascal, como relató Favreau en declaraciones recogidas por Fotogramas, “no se tomaban a la ligera”, dando prioridad a mantener el aura enigmática del héroe enmascarado.

El vínculo entre el clan Wayne y la franquicia tiene, además, un detalle significativo: la voz de John Wayne fue utilizada en 1977 para dar vida a Garindan en Una nueva esperanza. Esta conexión indirecta une la tradición del western y el universo Star Wars de forma simbólica.

Máscaras y autoría colectiva en la saga “Star Wars”

El modelo de construcción coral de protagonistas es una constante en la saga. El caso de Darth Vader es ejemplar: el porte físico era obra de David Prowse, la voz pertenecía a James Earl Jones, mientras que en el desenlace de El retorno del Jedi, Sebastian Shaw aportaba el rostro desenmascarado de Anakin.

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Darth Vader se presenta como un claro ejemplo de personaje construido colectivamente en la franquicia (Créditos: YouTube / Collective Culture)

Fotogramas subraya cómo el reparto de funciones generó durante años tensiones por el reconocimiento, reflejado incluso en documentales como I Am Your Father. En cambio, en el caso de Din Djarin, tanto Lucasfilm como Pedro Pascal han puesto en valor el trabajo conjunto de Wayne y Crowder, marcando diferencias con el pasado.

La personalidad del mandaloriano, cimentada en el anonimato y la necesidad de un lenguaje corporal potente, favorece esta colaboración múltiple. La separación física entre el intérprete de la voz y los actores de cuerpo contribuye al suspense, un aspecto central tanto en el western como en el cine fantástico. Favreau enfatiza que el personaje funciona mejor cuando permanece bajo su armadura.

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