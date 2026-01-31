Hollywood llora a Catherine O’Hara: Tim Burton, Michael Keaton, Dan Levy, Seth Rogen y más estrellas rinden tributo a la actriz

Tim Burton y Michael Keaton recordaron su trabajo junto a O’Hara en Beetlejuice (REUTERS/Mina Kim)

La muerte de Catherine O’Hara, ocurrida el viernes 30 de enero a los 71 años en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad, desató una oleada de homenajes en Hollywood. Colegas, directores, compañeros de elenco y figuras públicas compartieron nostálgicas palabras de aprecio a una intérprete que brilló con su genialidad en la comedia contemporánea.

El mensaje más conmovedor llegó de quien fue su “hijo” en la ficción navideña Mi pobre angelito. Macaulay Culkin, quien consideraba a O’Hara como una figura materna real en su vida, recordó cómo ella lo acompañó a recibir su estrella en el paseo de la fama.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré luego”, expresó el actor.

Macaulay Culkin compartió un emotivo mensaje a quien interpretara a su madre en la saga "Mi pobre angelito" (Créditos: Instagram/Macaulay Culkin)

Por su parte, el director Chris Columbus destacó el peso artístico de O’Hara en la entrañable franquicia. En un comunicado enviado a The Hollywood Reporter, afirmó: “Hoy perdimos a Catherine O’Hara. Estoy atónito y con el corazón roto, junto con el resto del mundo. (…) Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que Catherine carga con el peso del 50 por ciento de esa película. La película simplemente no funcionaría sin su extraordinaria actuación”.

Asimismo, Michael Keaton, su compañero en Beetlejuice (1988) y en la reciente secuela, escribió en Instagram: “Nos conocemos desde antes del primer Beetlejuice. Ha sido mi esposa ficticia, mi némesis ficticia y mi verdadera amiga en la vida real. Esto duele. Cómo la voy a extrañar”.

Tim Burton, director del filme original, también se despidió públicamente. “Catherine, te amo. Esta imagen muestra cuánta luz nos diste a todos. Fuiste una parte especial de mi vida y de la otra vida”, publicó en Instagram.

Burton publicó una fotografía de la actriz en el rodaje de "Beetlejuice Beetlejuice"(Captura de Instagram)

Alec Baldwin, otro de sus compañeros en Beetlejuice, subrayó su singularidad artística: “Catherine O’Hara fue uno de los mayores talentos cómicos de la industria cinematográfica. Tenía una cualidad que era solo suya”.

El adiós de “Schitt’s Creek”

Dan Levy, cocreador y protagonista de Schitt’s Creek, serie que revitalizó la carrera de O’Hara para generaciones más jóvenes, envió este mensaje:

“Qué regalo haber podido bailar en el cálido resplandor de la genialidad de Catherine O’Hara durante todos esos años. Después de pasar más de cincuenta años colaborando con mi papá, Catherine era familia extendida antes de interpretar a mi familia en la pantalla. Es difícil imaginar un mundo sin ella. Atesoraré cada recuerdo divertido que tuve la suerte de crear a su lado.

Dan Levy destacó que Catherine O’Hara fue “familia” antes y después de Schitt’s Creek.(Captura: Instagram)

Eugene Levy (79) también lamentó la pérdida de su colega. “Las palabras no son suficientes para expresar la tristeza que siento hoy. Tuve el honor de conocer y trabajar con la gran Catherine O’Hara por más de medio siglo. Desde nuestros inicios en Second City, hasta SCTV, las películas que hicimos con Christ Guest, a los seis gloriosos años en Schitt’s Creek. Apreciaba mucho nuestra relación laboral, pero mucho más nuestra amistad. La extrañaré mucho”, dijo el veterano comediante en un comunicado a Us Weekly.

Otro proyecto reciente de Catherine O’Hara fue The Last of Us, serie a la que ingresó como estrella invitada en la temporada 2. Pedro Pascal, protagonista de la ficción, la recordó así: “Oh, genio, qué privilegio estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo; este mundo afortunado que te tuvo, te conservará siempre. Siempre”.

Pedro Pascal homenajeó a la actriz tras compartir escenas en The Last of Us.(Captura de Instagram)

Antes de su muerte, la actriz entregó su talento a la serie The Studio de Apple TV+, producción que retrata con ironía el detrás de cámaras de los grandes estudios de Hollywood.

Seth Rogen, creador del proyecto y su co-estrella, escribió: “Realmente no sé qué decir… Le dije a O’Hara cuando la conocí que pensaba que era la persona más graciosa que había tenido el placer de ver en pantalla. Mi pobre angelito fue la película que me hizo querer hacer cine. Trabajar con ella fue un verdadero honor”.

Ike Barinholtz, con quien también compartió set, expresó: “Nunca en un millón de años pensé que llegaría a trabajar con Catherine O’Hara, y mucho menos a hacerme amigo de ella. Estoy profundamente triste de que ahora esté en otro lugar, y profundamente agradecido por el tiempo que pasé con ella”.

Seth Rogen aseguró que trabajar con ella en The Studio fue “un verdadero honor”. (Captura de Instagram)