Bronwyn Newport reveló detalles sobre el fin de su matrimonio: "El programa sacó a la luz una dinámica extraña"

La protagonista de "The Real Housewives of Salt Lake City" compartió en People, el proceso de reconstrucción de sus relaciones, la transformación de los vínculos familiares y su impulso creativo fuera de cámaras

Bronwyn Newport anunció su separación
Bronwyn Newport anunció su separación de Todd Bradley y reveló los motivos detrás de la ruptura en "The Real Housewives of Salt Lake City" (People)

La celebridad estadounidense Bronwyn Newport enfrenta un momento de cambio tras anunciar su separación de Todd Bradley, con quien compartió su vida y la experiencia de formar parte del programa de telerrealidad The Real Housewives of Salt Lake City.

En una conversación exclusiva con People, la protagonista relató las razones de la ruptura, los retos de seguir compartiendo hogar y cómo el programa ha transformado tanto su familia como sus relaciones dentro del elenco.

La protagonista de The Real
La protagonista de The Real Housewives of Salt Lake City compartió el impacto que tuvo el reality show en su matrimonio y relaciones familiares (REUTERS)

Motivos detrás de la separación

Newport explicó que decidió hablar públicamente como parte de su compromiso con la transparencia. “Acepté poner mi vida en cámara, y eso no puede limitarse solo a las partes que me benefician o a lo que es fácil o feliz”, aseguró.

Durante la última temporada del reality, la tensión con Bradley se hizo visible, aunque ella remarcó que los problemas no comenzaron con la llegada de las cámaras. Debido a esto, precisó: “El programa sacó a la luz una dinámica extraña en nuestro matrimonio, pero las cámaras no crearon los problemas”. Después de grabar, la pareja vivió un verano tranquilo en el que la celebridad atravesó el duelo por la muerte de su padre, un período en el que Bradley, según contó, fue un gran apoyo para toda la familia.

El impacto de ver los conflictos en pantalla llevó a Newport a cuestionar la relación. “Revivir todo fue revelador. No me gustó verme tan necesitada o a la defensiva. Ya no era la relación que quería mantener”, reflexionó.

Cumplir 40 años y recordar una conversación significativa con su padre fallecido le dieron la determinación de iniciar una nueva etapa. A propósito de ello, mencionó: “Me desperté en mi cumpleaños y sentí que, si quería algo de esa conversación, tenía que buscarlo yo misma”.

La convivencia bajo un mismo
La convivencia bajo un mismo techo tras la separación entre Bronwyn Newport y Todd Bradley busca el bienestar de sus cinco perros en Salt Lake (Instagram @bronwynnewport)

Convivencia post ruptura y camino hacia la amistad

Tras oficializar la separación en diciembre, Newport y Bradley decidieron seguir viviendo en la misma casa en Salt Lake City. Esta elección poco común responde, dicen, al bienestar de sus cinco perros. “Quizá seamos las únicas personas en el mundo, sin hijos pequeños, que seguimos conviviendo así, pero lo hacemos por nuestros perros”, confesó.

En esa vivienda comparten espacio también su hija, Gwen, la pareja de Gwen y la madre de Newport, formando un entorno familiar amplio pese a la ruptura reciente.

Para la celebridad, su meta es transformar el vínculo con Bradley en una amistad madura. “Quiero mucho a Todd. Eso no se apaga de la noche a la mañana. Realmente deseo lo mejor para él”, expresó.

Incluso no descarta compartir salidas en el futuro con nuevas parejas de Bradley. Con respecto a esto, afirmó: “Me encantaría salir algún día con Todd y su nueva pareja. Seguramente aterrorizaría a quien salga con él, pero sería divertidísimo”. Newport considera que, tras semanas de distanciamiento, están recuperando parte de la alegría que los unió en sus comienzos.

Newport destacó cómo la muerte
Newport destacó cómo la muerte de su padre y cumplir 40 años influyeron en su decisión de emprender una nueva etapa personal (People)

Cambios personales y nuevos comienzos

El giro en la vida de Newport tiene otros antecedentes. Recordó cómo fue expulsada de la universidad a los 19 años por ser madre soltera y el estigma que enfrentó entonces. El fallecimiento de su padre y cumplir 40 la llevaron a reflexionar a fondo sobre sus prioridades personales.

“Ahora mis decisiones tienen que responder a lo que es mejor para mí”, manifestó. Admitió sentir miedo y tristeza, pero también esperanza ante lo que viene. Con relación a esto, contó: “Da miedo no tener a mi papá ni a Todd como apoyo, pero también es muy positivo empezar a buscar lo mejor para mí. No es el futuro que imaginé, pero visualizo cosas buenas para los dos”.

Redefiniendo amistades en el elenco

La relación de Newport con sus compañeras de Real Housewives of Salt Lake City ha cambiado tras la separación. Aunque el público insiste en vincularla sentimentalmente con Whitney Rose, Newport lo desmintió: “Whitney y yo no salimos en citas. Hablamos el otro día de salir a cenar y pensé que, si subo una foto, tendré que aclarar: ‘No nos besamos’”.

Subrayó que Rose es una gran amiga y confidente. El apoyo más frecuente, sin embargo, lo recibió de Mary M. Cosby, quien según Newport la contactó cada pocos días y en cada festividad, compartiendo experiencias personales y palabras de aliento. “Mary me manda los TikToks más graciosos y, a veces, incluso vídeos algo ‘picantes’ sobre otras compañeras”, reveló.

La relación con otras integrantes, como Heather Gay, Meredith Marks, Angie Katsanevas y Britani Bateman, es positiva. En contraste, la situación con Lisa Barlow es distinta. Ante esto, explicó: “Estoy bien con Lisa en el sentido de que no tengo trato con ella. Me he dado cuenta de que quizá no deseo una amistad cercana con alguien que prefiere ser vista de cierta manera. No encajamos, y lo acepto sin resentimientos”.

La celebrity reformula sus vínculos
La celebrity reformula sus vínculos con el elenco de "The Real Housewives of Salt Lake City" y valoró el apoyo de Mary M. Cosby (Prime Video)

Nuevos proyectos con experiencias fuera de cámaras

Más allá de la televisión, impulsa proyectos personales y profesionales. Escribe sobre moda en un boletín digital, colabora con organizaciones como Encircle y Equality Utah, y empezó a producir espectáculos de teatro musical. Sus planes incluyen incursionar en el diseño de vestuario en Broadway.

“Siempre encuentro una historia en cada atuendo que llevo para grabar el programa”, compartió, resaltando su gusto por experimentar con diferentes estilos y temáticas. A pesar de los desafíos, al celebrity aseguró que le gustaría continuar en The Real Housewives of Salt Lake City, dado que la experiencia le ha permitido fortalecer lazos, crecer y notar su propio desarrollo.

Bronwyn Newport impulsa proyectos personales
Bronwyn Newport impulsa proyectos personales en moda, teatro y diseño, además de su colaboración con marcas tras su separación (REUTERS)

Al mirar hacia adelante, Bronwyn Newport expresó que se siente más preparada para disfrutar nuevas vivencias y dejar atrás cargas antiguas. Según trasladó a People, afronta esta nueva etapa con apertura y confianza en su capacidad para asumir cada reto desde una perspectiva renovada.

