A los 53 años, Cameron Diaz dio la bienvenida a su tercer bebé: “Estamos muy bendecidos”

Cameron Diaz y Benji Madden celebran el nacimiento de su tercer hijo, Nautas, anunciado en redes sociales por el músico (Mega/The Grosby Group)

La actriz Cameron Diaz y el músico Benji Madden ampliaron su familia este lunes con el nacimiento de su tercer hijo, Nautas, una llegada que no había sido anunciada previamente y que convierte a la pareja en padres de tres niños.

Fue Madden, de 47 años, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram con un mensaje en el que destacó la alegría del momento.

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“Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!“, escribió el integrante de la banda Good Charlotte.

“Amamos la vida con nuestra familia: nuestros hijos están sanos y felices, y somos agradecidos. Enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden”, agregó.

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Diaz, de 53 años, respondió al anuncio de su esposo con una serie de emojis de corazones rojos en la sección de comentarios.

El nombre Nautas Madden tiene origen latino y homenajea el universo del anime "One Piece", según explicó el músico (Instagram@benjaminmadden)

El nombre del recién nacido tiene su origen en el término latino nauta, que significa “marinero, navegante, viajero”, según explicó el propio Madden en la publicación, que tuvo como eje temático el universo de la serie anime One Piece.

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La carta de presentación del personaje incluyó una descripción adicional: “Aquel que emprende un viaje y no teme lo desconocido”.

La pareja, que contrajo matrimonio en enero de 2015, no había comunicado públicamente que esperaba un nuevo bebé, siguiendo así el mismo patrón de discreción que adoptó con sus hijos anteriores.

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Diaz y Madden son también padres de Raddix, de 6 años, y de Cardinal, de 2, ambos nacidos por vientre subrogado según reportes previos. La pareja aún no confirmó si Nautas llegó por la misma vía.

El anuncio del nacimiento de Raddix, a finales de 2019, estuvo acompañado de un comunicado en el que la pareja explicó su decisión de mantener la privacidad de la niña.

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La pareja mantiene una política de privacidad con sus hijos, sin publicar fotografías ni detalles personales sobre sus nacimientos (Backgrid/The Grosby Group)

“Aunque estamos llenos de alegría, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. No publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, salvo que es muy, muy linda”, escribieron en aquel momento.

En marzo de 2024, cuando nació Cardinal, prometieron igualmente a sus seguidores que el bebé era “muy lindo”, pero no difundieron imágenes.

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El camino hacia la maternidad no estuvo exento de dificultades. Según informó la revista Us Weekly, la pareja recurrió a tratamientos de fertilización in vitro, acupuntura y suplementos antes de lograr su primer embarazo.

“Pasaron por mucho para llegar a este punto”, señaló una fuente a esa publicación cuando nació Raddix. “Cameron siente que este bebé es verdaderamente un milagro”, agregó.

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La estrella de cine, conocida por su trabajo en Los Ángeles de Charlie y Loco por Mary, se retiró del cine durante una década antes de regresar a la pantalla con la comedia de Netflix De vuelta a la acción, estrenada en enero de 2025.

Cameron Diaz y Benji Madden ya son padres de Raddix, de 6 años, y Cardinal, de 2, ambos también nacidos por vientre subrogado, según reportes (Backgrid/The Grosby Group)

En ese contexto, Cameron Diaz reflexionó sobre el impacto que tuvo la maternidad en su perspectiva profesional.

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“Eres una persona diferente después de tener hijos, después del matrimonio, después de construir una vida”, declaró al canal E! News.

“Todo cambia: tu perspectiva completa, tu mundo entero, tu comprensión de él. Nunca antes había hecho una película teniendo una familia”, añadió.

En una conversación con la modelo Naomi Campbell para su canal de YouTube No Filter, también habló sobre la experiencia de convertirse en madre a una edad más avanzada.

“Cuando tomas esa decisión a mi edad, es una elección real. Tienes que trabajar duro para lograrlo”, afirmó, y bromeó con que la única presión que siente ahora es la de “vivir hasta los 107 años”.

Decidir ser madre a una edad más avanzada fue una elección meditada para Cameron Diaz, quien destaca el arduo trabajo y la responsabilidad familiar (Instagram/@benjaminmadden)

En 2022, durante una entrevista en el programa The Kelly Clarkson Show, la actriz había compartido su visión sobre la crianza y la importancia de reconocer los propios errores ante los hijos.

“Mi trabajo es simplemente ayudarla a encontrar las palabras para sus emociones, su experiencia, lo que está viviendo, poder ayudarla a identificar eso y luego atravesarlo”, explicó en esa oportunidad.